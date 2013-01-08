Без Тимошенко. Станет ли оппозиция властью

Получившие парламентскую прописку оппозиционные политические силы на старте своей работы в Верховной Раде допустили ошибку. Они добровольно и решительно отказались от борьбы за спикерское кресло под предлогом нежелания разделять с Партией регионов ответственность за ситуацию в стране. Однако такая позиция диссонирует с заявлениями "Батькивщины", "Свободы" и "УДАРа" о победе в парламентской гонке. Победители в отечественных политических реалиях должны подтверждать обоснованность собственных заявлений. Оппозиция фактически без боя сдала главные парламентские высоты, ограничившись получением контроля над привлекательными для себя профильными комитетами Верховной Рады.

После завершения парламентской кампании упомянутые политические силы решили выступать единым фронтом, однако создать устрашающего власть Змея Горыныча им не удалось. Его трехглавый характер проявляется и в дыхании огнем на соседние оппозиционные головы. В юридически оформленном оппозиционном дуэте "Свободная Батькивщина" Олег Тягныбок то и дело переигрывает Арсения Яценюка: его хлопцы куда активнее в парламентских схватках, чем представители "бело-сердечных", да и монолитность фракции "Свободы" под сомнение пока никто не ставил. Виталий Кличко занял выжидательную позицию, мягко говоря, непривычную для поклонников его спортивного таланта: четыре десятка его сторонников в парламенте ведут себя осторожно, не рискуя привлекать к себе внимание. Возможно, опасаются гнева вождя, заявившего, что он лично отобрал людей во фракцию и сам их будет контролировать.

В этом контексте несколько странным выглядит заявление Виталия Кличко о готовности принять участие в выборах мэра Киева. В контексте спортивной психологии его действия понятны: после двух неудачных выступлений в столице Виталий Владимирович стремится взять реванш, благо Леонид Черновецкий отошел от активных политических дел. Соблазн нанести решающий удар в столице для лидера "УДАРа" высок, как и его шансы на победу. Но прежде, чем принимать решение об участии в столичных выборах, ему необходимо дать ответы на несколько вопросов. Первый – станет ли он согласованным кандидатом от оппозиционных сил, и какими будут условия такого консенсуса. Второй – сможет ли Кличко в случае избрания киевским мэром сохранить полноценный контроль над фракцией "УДАР", которую трудно назвать идеологически спаянной. Третий – не утонет ли в коммунальных проблемах рейтинг перспективного политика, сумеет ли он реализовать лозунг о восстановлении в столице местного самоуправления по европейскому образцу.

Серьезные проблемы есть и у Арсения Яценюка. Это не только отец и сын Табаловы, отказавшиеся входить во фракцию "Батькивщина". Они стали лакмусовой бумажкой неоднозначности положения Арсения Петровича во второй по величине парламентской силе. Тот не только возглавляет фракцию политической партии, отношения с которой были чрезвычайно натянутыми, но и привел в ее состав немало собственных сторонников. Сегодня их недостаточно, чтобы обеспечить максимальную полноту власти Яценюку, но хватает для постоянного продуцирования внутренних проблем. Разрубить гордиев узел непросто: во "Фронт змин" обратной дороги у Арсения Яценюка нет, избрание его лидером "Батькивщины" при живой Юлии Тимошенко (даже при понимании со стороны Александра Турчинова) – событие не столько из области фантастики, сколько способное подорвать фундаментальные позиции главной оппозиционной силы страны. При этом попытки Арсения Петровича создать единую оппозиционную партию, которую он мог бы возглавить, то и дело наталкиваются на стену непонимания со стороны "бело-сердечников". Если он успешно не решит этот вопрос в течение года, шансы Яценюка на успех в президентской гонке серьезно упадут.

Рейтинги Кличко и Яценюка сегодня выглядят соизмеримыми, они делят второе-третье место, имея солидное отставание от Виктора Януковича. Олег Тягныбок и вовсе пока на четвертом, но стремительный рост популярности "Свободы" заставляет всерьез оценивать его притязания на президентское кресло. К тому же Олег Ярославович дал понять, что не собирается отказываться от участия в первом туре выборов, да и на столичных выборах планирует выдвинуть кандидата в мэры от "Свободы". Тягныбок вырвался на оперативный простор, используя накопленный политический опыт весьма эффективно. Логика "оппозиционного спецназа" понятна: захватив стратегический центр управления, его бойцы не собираются передавать контроль подошедшему подкреплению без приказа своего командира и готовы в случае необходимости открывать "дружественный огонь".

Говоря о потенциальных кандидатах в президенты от оппозиции, стоит упомянуть Анатолия Гриценко. "Настоящий полковник" украинской политики с переменным успехом пытается быть совестью украинской оппозиции и быть в первой пятерке объединенной оппозиции. Видимо, эти функции внутренне неразделимы. Пока нет оснований предполагать, что Анатолий Степанович закроет проект "Гражданская позиция", чтобы быть на вторых ролях у кого-то из более рейтинговых кандидатов. Поэтому ему на ближайших выборах уготована роль "совестливого спойлера".

В наступившем году для публичных противников Януковича наступил этап тыловой работы. Разработка стратегии избирательной кампании, подготовка к формированию штабов на местах, поиск финансовых ресурсов и обеспечение эффективных информационных потоков – эффективность решения этих вопросов для каждого из кандидатов создает плацдарм, с которого можно вести либо переговоры о выдвижении единого претендента либо самостоятельную политическую игру. Вот только не стоит ожидать от власти расслабленности в вопросе противодействия оппозиционерам: для Виктора Януковича вопрос сохранения президентского кресла не менее принципиален, чем для его противников – желание его оттуда сковырнуть.