Плутанина зі святами, або Навіщо нам назад до СРСР

Дата, яку українці відзначатимуть дуже скоро, і за звичкою відзначають із року в рік (принаймні на моїй пам'яті, тобто – щонайменше останніх сорок два роки), не позначена червоним у календарях. Мова, як ви, напевне, зрозуміли, про так званий Старий Новий рік, що збігається з церковним святом Святого Василя, другого за значимістю зимовим святом після Різдва Христового.

Хай Старий Новий рік є вихідним днем лише тоді, коли припадає на вікенд, наші люди люблять його не менше, ніж той, який бурхливо зустрічають у ніч із 31 грудня на 1 січня. Розуміючи, що в святах можна заплутатися, спробую стисло та максимально ясно нагадати, звідки Старий Новий рік узявся. Бо цю неформальну дату, якщо можна так сказати, подарувала українцям – і не тільки нам! – радянська влада.

Згадайте: більшовицький переворот та захоплення влади в Росії називають "жовтневим". Свята, які світилися червоними днями календаря 7-8 листопада, весь підрадянський період так само іменували "жовтневими". Справа справді в календарі: одним із перших декретів Ради Народних Комісарів у радянській Росії було змінено літочислення. Нова держава робітників та селян переходила з юліанського календаря на григоріанський, різниця між якими становила два тижні. Тобто одразу після 31 січня 1918 року йшло 14 лютого. Відповідно, новий рік мусив починатися на 14 днів раніше, ніж за царя. А значить – відтоді й донині день 14 січня перетворився на Старий Новий рік – таке собі неофіційне свято, яке в свідомості громадян не стільки конфліктувало з календарями, скільки було проявом легкого фрондерства. Мовляв, є ще старий, нерадянський новий рік.

Зрозуміло, що по мірі радянської експансії з Росії в інші країни, зокрема – в Україну, всі окуповані – чи приєднані, кому як краще звучить, - території так само переходили на літочислення за григоріанським календарем. Переважна більшість країн Європи, а також – Китай станом на 1918 рік уже жили за таким часом. Отже, більшовики просто внесли відповідні корективи в радянський календар, аби наблизитись до цивілізованого світу.

І не було б про що зараз говорити, аби не одна суттєва деталь: Рада Народних Комісарів скасувала Різдво як офіційне свято.

Тобто формально Рождество Христове віруючі люди відзначали. Проте – потай, неофіційно. І хоча попервах більшовики намагалися впровадити в життя так звані "червоні колядки", дуже скоро навіть ця викривлена практика канула в Літу.

Керівництво ВКП(б) та особисто Володимир Ленін вважали релігію шкідливим пережитком. Участь у релігійних святах – несумісною зі способом життя радянської людини в новій країні. А 1923 року російські комуністи навіть прийняли спеціальну постанову, що передбачала повне викорінення народних звичаїв святкування Різдва, Великодня та інших церковних празників. На зміну їм прийшли інші свята, комуністичні, правильні.

Тепер же Різдво перемогло комуністів. Його офіційно відзначає влада, в тому числі – нинішня українська. Здається, історичну справедливість відновлено. Одне з найбільших церковних свят реабілітоване. Але і тут не слава Богу: ця свято зайняло в нашому календарі той день, який, за логікою відзначення Різдва, займати не повинно!

Всюди в світі, де, нагадую, давно діє григоріанський календар, спочатку рождається немовля Ісус, а вже потім настає Новий рік. Про що й сповіщають колядники в колядках, бажаючи людям щасливого нового року. Але в Україні досі діє згадана вище постанова Ради Народних Комісарів неіснуючої вже країни! Згідно якої час поставлений із ніг на голову, і Новий рік ми святкуємо раніше, ніж Різдво Христове! Що, правда, почасти компенсується й далі неофіційним існуванням Старого Нового року, який досі має статус бідного родича нашого календаря.

З прикрістю для себе та на радість адептам радянського союзу визнаю: стану речей не здатна поміняти навіть політична партія "Свобода". Жодна влада не стане цим заморочуватися. І наша країна далі відзначатиме найважливіші свята так, як колись давно вирішив комуніст Ленін, – навиворіт.

Можливо, це одна з причин, чому Україна ніяк не розстанеться із радянським світоглядом, а українці наслідують його на ментальному рівні.

Можна по-різному оцінювати той стан і той рівень Незалежності, який нині має Україна як держава. Але я щиро переконаний: жодне свято в Незалежній Україні не повинно навіть приблизно асоціюватися з радянською владою. І, відповідно, з СРСР, країною, якої не існує. Коли святковий настрій мимоволі нагадує тоталітарну країну, яка за 74 роки стала політичним, економічним, соціальним та культурним банкрутом та яскравим прикладом провалу комуністичного експерименту, – тоді ми погоджуємося, що СРСР лишився в наших головах та нашому повсякденні.

Я зовсім не закликаю забрати в людей свята, закріплені в радянському календарі. Хоча від того, що 7-8 листопада вже не червоні дні, Україна та її громадяни жодним чином не постраждали. Але нічого не заважало, наприклад, перенести святкування Дня української міліції з 10 листопада, як було в СРСР, на 20 грудня.

Чому День Захисника Вітчизни українці далі відзначають 23 лютого – на честь створення Червоної Армії? Хто або що заважає зберегти це свято, але – перенести на іншу дату?

Те ж – із 8 березня. Потрібен Жіночий день, навіть вихідний, але чому не можна перенести цей вихідний на дату, яка не нагадує про радянське минуле? Більшовики, будуючи свою країну, робили саме так: скасовували буржуазні свята й засновували свої, комуністичні. А вони знали, що і як треба робити, аби зібрати людей у державі докупи.

Правильний розвиток будь-якої країни не в останню чергу залежить від святкових днів, які саме з нею, цією країною, прямо асоціюються. Доки нам нагадують про СРСР святами, радянськості, яка шкодить розвитку кожного з нас, Україна позбутись не зможе. А значить, довго ще перебуватиме в контексті звичаїв, які не забула, а навіть активно культивує батьківщина СРСР – держава Росія.

фото: Главред, kuznets.net