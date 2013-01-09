Чавес всегда живой

Виталий Портников

Публицист, журналист

9 января 2013, 16:00

Отвратительная комедия, которая разыгрывается на наших глазах в Венесуэле в связи с отложенной инаугурацией "бесконечного" президента Уго Чавеса, еще раз напоминает, чем демократия отличается от авторитаризма, а режим, держащийся на авторитете вождя – от власти, исповедующей подлинные ценности.

Чавес, вознамерившийся превратить Венесуэлу во вторую Кубу и располагавший для осуществления этого намерения огромными нефтяными запасами, главной целью этого грандиозного проекта считал укрепление личной власти. Именно поэтому он изменил конституцию страны, ограничивавшую нахождение на посту главы государства.

Сейчас Чавес переизбрался на пост президента уже в четвертый раз. Если бы ограничение не было снято, его тяжелая болезнь никак не повлияла бы на политическую жизнь Венесуэлы. Возможно, Чавес остался бы в политике, поддерживал бы своих соратников – а, быть может, как это нередко случается с бывшими диктаторами, просто наслаждался бы роскошной жизнью на какой-нибудь вилле и писал бы революционные послания из Гаваны, кто знает? Но болезнь застала Чавеса на президентском посту, перед инаугурацией, без прохождения которой он не сможет стать легитимным главой государства.

Конечно, смертельная болезнь – всегда трагедия. Однако, с процедурной точки зрения, никаких особых сложностей нет – на пост главы государства заступает временный президент, объявляются досрочные выборы... Так нет же! Соратники Чавеса делают все возможное, чтобы сохранить его на президентском посту. Вернее, даже не его, а его образ – потому что для такого режима, конечно же, важен не сам диктатор, а страх перед ним.

С обычной человеческой точки зрения, Чавес давно должен был бы отказаться от борьбы за власть и сосредоточиться на борьбе за жизнь. Но с людьми, для которых власть и есть жизнь, так не происходит, – и они зачастую действуют вопреки всякой логике. Те же, кто вокруг них, тоже заинтересованы не в здоровье, не в логичных решениях своего патрона, а просто в его существовании как таковом. Потому что без него все они – никто, стая проходимцев, объединенных исключительно жаждой наживы и стремлением к высоким должностям. Без него никто из них не поднялся бы до высот, на которых сейчас восседают "чавесисты", просто уже неспособные понять, что их историческое время вышло – не по политическим, даже не по историческим, а просто по физиологическим причинам.

И в этом – суть любого "вождистского" проекта. Сам вождь живет исключительно ради власти и уничтожения конкурентов, рядом с ним оказываются самые ничтожные, самые подлые, самые циничные представители политического и предпринимательского сообщества, не имеющие ни взглядов, ни убеждений, ни чувства собственного достоинства, готовые в любой момент плясать под дудку  своего благодетеля. И когда вождь заболевает и умирает – ведь вожди не боги, они тоже смертны, – вся кажущаяся несокрушимой пирамида личной преданности и народного восторга разваливается на глазах и исчезает как мираж.

фото: Главред, EPA / UPG

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