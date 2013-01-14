Мордобоем Россию не пронять: совет украинским националистам

Так уж складывается наша политическая жизнь, что в последние недели ее ключевые события, так или иначе, связаны с Россией. В начале года были громкие газовые заявления, потом российский след искали в биографиях новых руководителей СБУ и Нацбанка, а последняя топовая новость – переговоры министров иностранных дел двух государств в Черновцах. Именно это событие стало, как минимум, поводом для возможного скандала. Как иначе назовешь уличные столкновения наших националистов с нашей же доблестной милицией? И в данном случае смысл и протестов, и стычек, которые за ними последовали, мне совершенно непонятен.

Напомню, накануне представители "Свободы" активно протестовали против приезда главного российского дипломата Сергея Лаврова в Черновцы. Акция, как в последнее время принято в Украине, была запрещена судом, а нашу милицию, складывается впечатление, хлебом не корми – дай только разогнать какой-нибудь митинг. Все, думаю, знают, что дело закончилось дракой, в которой, в частности, пострадали нардеп и журналист. Привычная и довольно неприятная, но обычная для последних лет картина, когда инакомыслие и нарушение "священных" постановлений наших самых справедливых в мире судов справедливо же караются прямо на улице. Но, если оставить за скобками то, что милиция снова оказалась в центре силового противостояния, акции в Черновцах оставили неприятный осадок еще и сами по себе. Ведь непонятно, какую пользу Украине могут принести эти протесты, несмотря на то, что с первого взгляда они прямо переполнены патриотизмом.

Свободовцы вышли на улицы с очень хорошими лозунгами – о европейском пути Украины, о том, что нельзя менять независимость на дешевый газ и так далее. Вот только каков эффект от этой акции? Конечно, она была громкой, мы увидели море красивых динамичных фотографий (мы же вообще любим рассматривать фото и видео драк, не правда ли?), "Свобода", кроме того, в очередной раз довольно громко заявила о себе. Вот только реальная польза кажется весьма сомнительной. Ведь ни Украина ничего от драки в столице Буковины не получила, ни Россия, с которой вышли бороться националисты, особых потерь не понесла. И на то есть сразу несколько причин.

Во-первых, сами по себе протесты против встреч министров иностранных дел - вещь совершенно неразумная. Уважаемые националисты, есть такое государство, Российская Федерация, у нас с ним установлены определенные отношения, в том числе дипломатические, эти самые отношения нам разорвать довольно сложно, да и, прежде всего, глупо. Конечно, РФ далеко не всегда ведет себя по отношению к нам дружелюбно, часто делает не самые выгодные предложения и, бывает, вмешивается во внутренние дела. Но это государство, с его Путиным и другими политиками, в том числе, Лавровым, существует, это просто факт. Потому встречи нашего главного дипломата с его российским коллегой – вещь совершенно необходимая. А протесты против подобных встреч, выглядят, извините, довольно глупо. Это - то же самое, что протестовать против самого факта существования России и того, что между нами, повторюсь, есть дипломатические отношения. И, самое главное, подобные протесты ни малейшей пользы Украине не приносят, несмотря на весь их пафос. Так, самопиар отдельно взятой политической силы, и не более того.

Во-вторых, как ни грустно это признавать, в последние годы акции протеста наших оппозиционеров стали весьма неэффективными. Для примера, вспомните, сколько раз та же "Свобода" и другие националисты выходили на улицы против визитов московского патриарха Кирилла. И что, перестал он ездить в Украину? Да нет, конечно! И даже не упоминает о своих противниках, зато о "Русском мире" рассказывает достаточно регулярно, и ничего оппозиционеры с этим сделать не могут. Из недавнего вспоминаются летние выступления против закона о языках. Мало того, что оппозиция пропустила голосование по этому документу в Раде, так еще и уличные акции не дали совершенно никакого эффекта. Были, конечно, стычки, были пафосные слова, была даже голодовка активистов, когда политики, кстати, уже разошлись по отпускам. Но скандальный документ подписан, довольно много областей объявило русский язык региональным, и никакие драки с "Беркутом" им не помешали. Вообще же, из сорванных, например, за прошлый год акций, вспоминается почему-то только гей-парад. Вот только какое он имеет отношение к патриотизму и уж, тем более, защите интересов Украины? Так, может быть, вместо очередного мордобоя, оппозиции (и я сейчас не только о "Свободе") стоит какой-нибудь закон провести через Верховную Раду? Может быть, так эффективнее будет и полезнее хотя бы малой части украинцев?

Наконец, в третьих, акции, связанные с российскими политиками, постоянно напоминают мне 9 мая 2011 года во Львове. Тогда, напомним, разнообразные активисты, среди них и свободовцы, жгли красные флаги, отбирали венок у российского консула и даже понемногу освистывали местных ветеранов. Справедливости ради, стоит вспомнить, что тогда было много провокаций с разных сторон, но те, кто вышел с патриотическими и проукраинскими лозунгами в итоге своему государству повредили. Ведь возник никому не нужный дипломатический скандал. Но главное даже не в нем, а в том, что недоброжелатели Украины получили прекрасный повод рассказывать о нас всякие страшилки и правдоподобные небылицы. А Львов, город довольно толерантный и, на самом деле, очень открытый для туристов (вот я, например, бываю в нем довольно часто, говорю по-русски и ни разу никаких проблем из-за этого не испытал), получил имидж чуть ли не очага фашизма и ненависти ко всему неукраинскому. Конечно, имидж раздутый и несправедливый, но, к сожалению, повод для ушатов грязи, которые выливались и на город, и на всю Украину, был дан ой какой весомый.

Хочется спросить националистов, если вы любите свою страну, то зачем даете поводы для формирования таких вот негативных стереотипов? Неужели вы этим приносите Украине пользу? Я уж не говорю о свисте в сторону ветеранов, людей пожилых, что просто было совершенно неэтичным поступком. Так вот, события в Черновцах – это, хоть и в меньших масштабах, но повторение того львовского опыта, от которому никому легче не стало.

И вообще, если уж наши националисты хотят бороться с Россией и ее влиянием на нас, то неужели они не понимают, что своими методами они вообще ничего не добьются? Ведь РФ, в общем, все равно, дерутся ли наши свободовцы с нашей же милицией. Это не более, чем повод посмеяться или, когда будет нужно, придумать страшилку об Украине, как это уже неоднократно происходило. Да и неужели наши оппозиционеры в целом не понимают, что, прежде чем бороться с Россией, нужно сначала что-то хорошее сделать для Украины. Например, не пропустить принятие закона, который может повредить национальным интересам, или выделить деньги, скажем, на украинский язык ил развитие какой-то конкретной сферы нашей культуры. Неужели всей нашей оппозиции не хватает голосов в парламенте для того, чтобы хоть что-то изменить к лучшему? Хотя бы, для начала, в мелочи. Выталкивать из зала ВР "тушек" это, конечно, правильно, но депутаты, все-таки, приходят в Раду больше законы писать. И непонятно, зачем, имея в руках такие рычаги, скатываться к бессмысленным уличным акциям.

В общем, остается надеяться, что, рано или поздно, наша оппозиция таки начнет улучшение нашей жизни не с улиц и не с борьбы с внешним врагом, а с каких-то внутренних перемен. В обратном случае патриотические лозунги вполне могут превратиться в пустые слова типа "покращення", которыми нас так активно кормят практически каждый день.

фото: molbuk.ua