Марш с портретами. Как разлагается империя Путина

На последний оппозиционный марш по улицам российской столицы москвичи взяли с собой портреты депутатов Государственной Думы, перечеркнутые лозунгом "Позор!". Марш продемонстрировал, что, несмотря на падение оппозиционной активности после недавних парламентских и президентских выборов, в России есть еще решения, которые способны всколыхнуть общество. И одно из них – запрет на усыновление детей-сирот гражданами Соединенных Штатов, ставший неожиданным ответом российского руководства на "акт Магнитского", сделавший возможным недопуск в США и преследование высокопоставленных – и не очень – чиновников, повинных в нарушениях прав человека и издевательствах над заключенными.

Помнится, в первые дни после одобрения этого закона в Соединенных Штатах многие шутили, что у российского руководства нет никакой возможности "адекватно" ответить американцам – американские чиновники не ищут способа попасть в Россию, не имеют счетов в российских банках и особняков в Красной Поляне. Что ж, Владимир Путин решился на неадекватный ответ – настолько неадекватный, что против него в первый раз в новейшей российской истории выступила группа министров, среди которых оказался и отличающийся демонстративной лояльностью к президенту глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Ясно, что путинский ответ американцев не задевает ни в коей мере – в конце концов, те граждане США, кто задумывается об усыновлении сирот, могут сделать это в любой другой стране. А вот по интересам российских детей, которые лишаются шанса обрести новую семью, он бьет со страшной силой. Удивляться этому не приходится – российское руководство, как известно – это не государственные деятели, думающие об интересах собственной страны, а группа нуворишей, использующих Россию для заработка и концентрирования полученного... Ну, теперь уже не в США. Но простые человеческие эмоции это демонстративное бездушие проходимцев, конечно же, задевает. Именно поэтому в морозный день так много москвичей оказалось на улицах российской столицы.

И все же назвать этот марш проявлением оппозиционной активности язык не поворачивается. Эмоция, отторжение – это еще не оппозиционная активность. Настроенные на перемены россияне – даже и не россияне, а именно что москвичи, потому что в других регионах России даже история с отменой усыновлений не вызвала особых эмоций – все еще скорее идут "за властью", чем предлагают обществу свою собственную программу действий. Энтузиазм Болотной площади, продемонстрировавшей, как много неравнодушных людей живет в Москве, так и не сменился кропотливой политической работой, созданный оппозиционерами координационный совет оказался скорее клубом интеллектуалов и блогеров, чем серьезно работающим органом.

И, как ни удивительно, эта политическая беспомощность оппозиции отнюдь не помогает усилению власти – напротив, она содействует ее разложению. Власть, в очередной раз убедившаяся, что ей никто и ничто не противостоит, лишенная какой-либо конкуренции, перестает думать, готова принять любое неадекватное решение – все равно проголосуют, все равно не помешают подписать. Так "портреты" медленно, но верно сходят с ума. Все это мы уже проходили в школе на уроках истории – нелепые законы, конь в сенате, потерявший представление об окружающем мире правитель. Мало кто тогда мог представить себе, что мы станем не просто зрителями, но участниками этого грандиозного спектакля – разложения древней империи и помешательства ее властителей.

фото: Главред, EPA / UPG