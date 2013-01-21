Грустный праздник Соборности Украины

Во вторник Украина будет отмечать очередной День Соборности. Эта дата, хоть и празднуется в честь скорее символического, чем реального исторического достижения (ведь государственность, несмотря ни на какие "злуки", мы тогда не сберегли), безусловно, важна, как и всякие даты, обозначающие какие-то переломные исторические события. Вот только в нынешних реалиях День Соборности – это повод, скорее, не для радости или гордости, а для грустных выводов о том, чем является современная Украина.

Безусловно, у нас есть достижения, и немалые. И главное из них, наверное, свое независимое государство, которого украинцы не могли добиться долгое время. Вот только наше нынешнее отношение к этому самому государству (да и его к нам, чего уж там!) позволяет считать годовщину Соборности скорее не праздником, а поводом задуматься над исправлением ситуации.

Первая причина такого вывода – многократно упомянутый, завязший в зубах, но от этого не менее сложный раскол украинского общества. Который еще и усугубляется тем, что его основа – скорее, не реально существующие различия разных регионов страны, а то, как на них играют политики. И то, как современный украинец, независимо от того, живет он во Львове или в Донецке, этим политикам верит. А им эта ситуация более чем выгодна, ведь позитива, которым можно позвать за собой, у них мало, а негатив – инструмент весьма эффективный…

И в итоге получаются украинские реалии, в которых скоро и День Независимости, не то что там Соборности, может стать праздником неоднозначным и не слишком торжественным. Ведь как у нас - выходит представитель одной из политических сил, говорит, что разговаривать лучше исключительно по-украински, что герои у нас – те-то и те-то, и что, вообще, на книги на русском языке нужно ввести налог. И сразу одни эту идею радостно принимают, а другие – яростно протестуют, и возникает противостояние. И выходит политик из противоположного лагеря, говорит (так же безапелляционно, как и его оппонент), что нужен нам закон о языках, нужно уважать русскоязычных, а герои, которых почитают его соперники, - фашисты. А итог ровно тот же – снова противостояние. Ситуация, конечно, описана очень упрощенно, но, по сути, так ведь все и происходит. И многие из нас, вместо того, чтобы искать точки соприкосновения, общее, что есть у всех украинцев, и чего у нас немало, начинают выяснять, кто на каком языке говорит, кто в какого героя верит, кто чем отличается, и насколько это плохо. Но самое печальное в том, что в разнообразии часто можно найти настоящую силу. А мы этого не осознаем и теряем свои преимущества. Так что с этой точки зрения Соборность нашего государства, извините, под большим вопросом.

Вторая причина утверждать подобные вещи заключается в том, что украинское государство так и не стало полноценной силой, к которой испытывали бы достаточное уважение на международной арене. У нас ведь не только общество расколото по отношению ко внешним "врагам и друзьям", которых оно себе создало – когда одни уперто хотят в Россию и рассказывают о том, как все ужасно в Европе, а другие излагают ту же, по сути, позицию, только географические названия переставляют. У нас и отношение тех, с кем мы хотим интегрироваться, очень уж неоднозначное. С одной стороны, есть ЕС, который все время рассказывает о желании сблизиться с Украиной, но, в то же время, как может, отмахивается даже от облегчения визового режима с нами (нужно признать, что часто это делается обоснованно, но нам, пребывающим в роли "бедного родственника", от этого не легче). С другой стороны, есть РФ, которая и рада интегрироваться, но что-то нам от того не легче – то флот свой на украинской территории соседи оставят, то газовый ультиматум выдвинут, и во всем звучит: "Вы нам, конечно, братья, но зачем вам столько независимости?" Согласитесь, позиция, особого воодушевления не вызывающая. И виноваты в ней наверное, не Россия или Европа, а мы, не могущие определиться, что же нам на самом деле нужно.

Есть и третья, наверное, самая главная причина того, что так сложно почувствовать всю значимость даты 22 января. К сожалению, принадлежность к украинскому государству слишком у многих не вызывает никакой гордости. А как иначе, если мы живем в постоянном ожидании финансовых проблем, к которым привыкли как раз за годы независимости? Все время ведь ждем сообщения о новом кризисе, росте цен, падении курса гривны, опасаемся, что, взяв кредит, можем остаться совсем без штанов, наконец, просто боимся инициатив государства, которые часто бывают очень непредсказуемыми. И это касается многих из тех, кто получает зарплату выше средней и, вроде бы, считается человеком не бедным в наших реалиях. Что уж говорить о пенсионерах, людях, потерявших работу или получающих несколько тысяч гривен, которых в нашей стране совершенно ни на что не хватает…

Мы часто теряем уважение к украинскому государству еще и потому, что созданные им органы власти по отношению к нам враждебны. Нас напрягают милиционеры, которые могут избить любого в участке или на улице, суды, от которых мало кто ждет справедливости, чиновники, которые могут довести до белого каления из-за пустяшной справки, делать которую – час времени. Нас злят депутаты, чьи доходы разительно отличаются от заявленных зарплат, безнаказанные "мажоры" на иномарках, пользующиеся тем, что их родня дорвалась до власти, и многое другое. Вообще, почти все, что связано с государством, вызывает у нас чуть ли не ненависть, причем, в подавляющем большинстве случаев, совершенно обоснованную. Потому и праздники этого государства нами воспринимаются на порядок хуже какого-нибудь Нового года или 8 марта. Ведь государство, независимо от того, кто им управляет, нам уважать особо не за что.

И это – главная проблема, о которой нужно помнить в День Соборности. Да и во все остальные дни тоже. Мы же пока что заменяем решение реальных проблем мишурой. Уже прошлись по Киеву националисты с большим флагом и требованиями направить Украину в сторону Европы. Обязательно будут официальные поздравления с рассказом о том, какой мы великий и перспективный народ, а кто-то, может быть, заявит даже, что своими успехами мы обязаны, скажем, советской власти. Кто-то же, вообще, выйдет протестовать против самого факта существования Украины в ее независимом виде. И проблема необходимости формирования уважения к украинцу, без которого невозможно его уважение к своему государству, снова, скорее всего, скроется за громкими словами и яркими картинками.

Только вот, может быть, хватит верить этим картинкам? Ведь, если не прекратить этого делать, День Соборности так и останется таким себе "праздником со слезами на глазах" и поводом подумать, какие из своих исторических шансов украинцы не использовали.