Как не дать Путину вернуть СССР: пример для Украины

Виталий Портников

Публицист, журналист

29 января 2013, 20:00

"Формула Назарбаева" может оказаться притягательной не только для Лукашенко, но и для находящегося пока что вне Евразийского союза президента Украины Виктора Януковича.

"Казахстан будет выходить из межгосударственных организаций, если они угрожают его независимости! Вопросы политического суверенитета страны не обсуждаются. Любое деяние, которое будет вызывать угрозу нашей независимости, мы из такого объединения будем выходить!".

Утверждать, что это заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сделанное во время вручения Президентской премии деятелям культуры, стало настоящим громом с ясного неба интеграционных процессов, я бы поостерегся. В Астане давно уже с осторожностью относятся к реваншистским планам президента России Владимира Путина, но стараются не ухудшать отношения с Кремлем и не педалировать различия. Только когда российские руководители пытаются навязать коллегам собственные схемы взаимодействия, казахстанцы начинают сопротивляться – так было, например, на встрече представителей парламентов Казахстана, России и Беларуси, когда председатель Государственной Думы российского Федерального собрания Сергей Нарышкин предложил коллегам создать некий общий парламент Евразийского союза – Межпарламентскую ассамблею. Именно казахстанские депутаты тогда резко высказались против (белорусские просто молчали). Но одно дело – дискуссии парламентариев и совсем другое – президентское заявление. Тем более в Казахстане.

Нурсултан Назарбаев был "главным интегратором" постсоветского пространства чуть ли не с первого дня создания СНГ – как полноценное объединение Содружество, кстати, появилось именно в Алма-Ате. Но уже через несколько месяцев Назарбаев стал говорить о необходимости более прочного объединения – что, впрочем, естественно для руководителя республики со столь значительной долей русского населения. В марте 1994 года Назарбаев выступил в Московском университете с инициативой создать Евразийский союз государств, в котором должны были появиться наднациональные координирующие органы. Президент Казахстана тогда мог смело выступать с подобным прожектом, потому что точно знал: его не поддержит никто из коллег, а сам он будет выглядеть в глазах своих сограждан непонятым сторонником объединения. Я хорошо помню, как после последовавшего после объявления этой инициативы саммита СНГ Назарбаев собрал журналистов в посольстве Казахстана в Москве и с видимым удовольствием зачитывал нам реакцию каждого из президентов на свое предложение. Его не поддержал никто.

Однако сейчас ситуация в корне иная: евразийская интеграция, а проще говоря – восстановление Советского Союза в новой форме - стала главным пропагандистским проектом президента России Владимира Путина. Заявление Назарбаева совершенно четко объясняет, до каких пор эта интеграция будет развиваться. Если согласиться с формулой о союзе авторитарных правителей, то можно понять, что ни один из участников объединения не собирается становиться вассалом другого – и в этом своем утверждении Назарбаев может полностью рассчитывать на поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. А Владимиру Путину придется смириться с мыслью, что никакого нового государства, даже никакого нового межгосударственного объединения на постсоветском пространстве не возникнет. Единственное, что могут создать Москва, Астана и Минск – это общий для чиновников механизм распила денег, но так, чтобы российские чиновники не могли "пилить" казахстанские ресурсы и наоборот. Если в России с такой формулой не согласны – Казахстан из объединения уйдет, и Кремлю вновь придется вспоминать, что у России есть союзное государство с Беларусью.

Формула, зафиксированная Назарбаевым, может оказаться притягательной не только для Лукашенко, но и для находящегося пока что вне Евразийского союза президента Украины Виктора Януковича. Но украинскому президенту придется отдать себе отчет в том, что ему гораздо труднее, чем Назарбаеву, будет противостоять российскому напору. Назарбаев располагает собственными энергетическими ресурсами и возможностью для маневра в регионе: Китай или Турция не очень-то интересуются демократией. Янукович в случае усиления изоляции в Европе останется с Путиным один на один – и в этой ситуации куда выгоднее быть вне евразийских интеграционных структур, чем внутри кремлевского мешка.

фото: Главред, EPA / UPG

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