Без Бандеры нам нельзя

Уже вторую неделю в Украине не утихают достаточно серьезные споры на очередную историческую тему. Внезапное открытие того факта, что в тестах ВНО для выпускников отсутствуют имена Степана Бандеры и Романа Шухевича, уже привело к ряду резких заявлений с самых разных сторон, и неизвестно, к чему приведет еще. Мы ведь услышали не только очередные высказывания украинских "антифашистов" о том, кем были лидеры националистов ХХ века, но и довольно резкую реакцию ВО "Свобода".

Националисты современные, кстати, очень серьезно способствовали подъему новой волны истерии, и, такое впечатление, что ее начало – всего лишь вопрос времени. Они призвали не только бойкотировать новый учебник по истории для 5 класса, в котором, по их словам, нет УПА, Голодомора, Майдана 2004 года и многого другого, но и прямо назвали русский языком оккупантов. Чем меня, например, огорчили, я не считаю, что потворствую каким-то оккупантам, общаясь по-русски в повседневной жизни или когда пишу эту статью… Но личные впечатления – не главное. Суть в том, к чему еще может привести скандал вокруг тестов по истории, и в тех выводах, которые можно сделать на его основании уже сейчас.

Прежде всего, очень грустно, но политизация истории в Украине продолжается. С одной стороны, это понятно, ведь было бы, наверное, ненормально, если бы люди, руководящие государством, полностью дистанцировались от его прошлого. Но, если посмотреть с другой стороны, украинские политики на историю не опираются, они ее нагло и грубо используют.

Например, наш министр образования, без которого вряд ли обошлось и исчезновение Бандеры и Шухевича из тестов. Он никогда не стеснялся высказываться на темы прошлого, причем с очень четкими акцентами. Например, говорил о связях тех же националистов с фашистами и, наоборот, о позитивной роли Иосифа Сталина в истории СССР и, в частности, Украины. Разумеется, Дмитрий Табачник, как и каждый человек, имеет право на собственные оценки, вот только есть проблемка. Он ведь министр, поэтому выражает не свою личную, а, в определенной степени, гуманитарную позицию всей Украины. И когда его мнение не соответствует мнению значительной части граждан, это уже ненормально. Ну, а когда оценки министра еще и воплощаются в практические результаты – в тестах, учебниках и так далее, - то здесь начинаются совсем уж некрасивые политические манипуляции. Рассчитанные, наверное, на выборы, электорат, не знаю на что, но приводящие к тому, что часть общества начинает воспринимать как зло не только власть, но и тех, кто ее поддержал. А это уже – прямой путь к расколу общества. Как, кстати, и заявления нашего предыдущего президента, который точно так же выпирал отдельные исторические факты, не обращая внимания на то, насколько звание Героя, которым зачем-то награждается давно погибший исторический деятель, вредит цельности всей Украины.

Кстати, обратная сторона подобных манипуляций – смешные трактовки исторических фактов, которые проскакивают у наших политиков. Скажем, в президентство Виктора Ющенко по телевизору рассказывали о "равноапостольном Ярославе Мудром", что, в общем-то, чушь и перекручивание – церковь его таковым не делала, и равноапостольные у нас только княгиня Ольга и князь Владимир. А комичный случай из последнего – призыв Юлии Тимошенко "устроить Круты" нынешнему "мафиозному режиму". Неужели лидер оппозиции хочет, чтобы ее соратники оказались в роли кучки студентов, пусть героически, но бесплодно противостоящей хорошо организованной армии противника? Неужели она действительно пожелала, чтобы с ее соратниками поступили так же, как поступили большевики с теми самыми студентами и гимназистами? Кстати, подобные ляпы – это свидетельство еще и того, что наши политики часто манипулируют историей, толком ее не зная.

Тревожен и другой факт. Пока политики трактуют, как им угодно, исторические факты, их мнения, высказываемые публично, время от времени выплескиваются на улицы. Например, на прошлой неделе, в День памяти героев Крут, разные политические силы жгли флаги УПА и портреты Сталина в Одессе. Вроде бы и не новая для нас ситуация, но, тем не менее, совершенно ненормальная. И дело даже не в том, что, сжигая тот или иной символ, мы обесцениваем часть нашей истории. Чего делать совершенно нельзя, ведь само по себе прошлое, независимо от трактовок, составляет определенную сумму знаний и опыта, и, выбрасывая какой-то ее кусок, мы становимся, в общем, беднее. По крайней мере, в плане уроков и выводов, которые можем сделать из своего прошлого. Еще более острая проблема в том, что это самое прошлое нас вообще перестало подвигать на какие-то выводы.

И в итоге получаем совсем уж тяжелую ситуацию. Трактовки прошлого, преимущественно спускаемые нам сверху, приводят к уличным акциям. Пусть после незабвенного львовского 9 мая 2011 года у нас не было серьезных уличных столкновений, вызванных именно историческими вопросами. Но никто не может гарантировать, что их не будет, равно как никто не может оценить, насколько серьезными и разрушительными могут быть их последствия. Я уже молчу о том, что весьма хрупкое единство нашего общества подрывается снова и снова… Так, может быть, стоит прекратить навязывать обществу свои трактовки?

Наконец, исключение имен Бандеры и Шухевича из тестов – это очередной пример очень опасной тенденции, которая наблюдается в Украине уже не первый год. Я выше упоминал о нескольких случаях перекручиваний и выпячивания отдельных, довольно спорных, фактов представителями самых разных политических лагерей. Но, процессы, происходящие сейчас, совсем нездоровы даже на этом фоне. Как-то мне довелось подробно сравнить два учебника по истории для 5 класса. Точные годы издания, честно скажу, не помню, но один был выпущен при прошлой власти, другой – при нынешней. И знаете, информации об УПА за каких-то несколько лет стало значительно меньше – от нескольких абзацев она сжалась до пары-тройки строк. Так что учебники у нас переписываются, тут и спорить нечего.

И в этом свете хочется сказать одну вещь. Неправильно изучать историю по Ющенко, по Табачнику, по кому-то еще. Очень хочется, чтобы в наших школах изучалась история Украины как таковая – во всем своем разнообразии, со всеми трагедиями, провалами и неоднозначными персонами, будь то хоть Бандера, хоть Ленин со Сталиным. Ведь кто такие политики, чтобы забирать у нас хотя бы часть информации? И кто сказал, что они поступают грамотно? Наконец, только при условии, если я осознаю, что в истории моего государства, в моей истории, если хотите, были и националисты, и коммунисты, и СССР, и Голодомор, я смогу выучить украинское прошлое адекватно. Я хочу сам делать на ее основании какие-то выводы. А те, кто учится в школах, в отличие от меня, вряд ли сильно уж захотят расширить свои знания, и, в итоге, к сожалению, получат некий экстракт вместо рассказа о прошлом свое страны. Я, кстати, за то, чтобы трактовки давали историки – они имеют на это право. Но как только толкователями прошлого становятся политики, история превращается в их инструмент, а, после этого, чаще всего, в предмет раздора.

Именно поэтому, из минимального уважения к своему прошлому, и ради своего будущего, мы просто обязаны оставить в наших школьных программах и националистов, и коммунистов, и казаков, и Москву, и вообще все разнообразие украинской истории. Может быть, тогда мы и свое государство ценить станем больше (узнав, как тяжело оно состоялось), и не будем оскорблять друг друга по признакам того, какие у нас герои, или на каком языке мы говорим. А политикам хочется дать совет учить историю поглубже. Ведь она говорит, что украинцы практически во все времена, будь то Хмельнитчина или ХХ век, очень сильно взрывались, когда их до этого доводила власть. Может быть, вместо трактовок, всем, так или иначе причастным к руководству нашим государством, стоит, в первую очередь, выучить этот исторический урок?