"Убежит" ли Украина от России

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
11 февраля 2013, 15:12

Украина начала позиционировать свое отдаление от России, но есть слишком много причин считать, что это не получится.

Прошлая неделя дала обильную пищу для размышлений в плане выбора Украиной своего внешнеполитического пути. С одной стороны, ЕС устами комиссара Фюле поставил нам евроинтеграционный ультиматум. Но ярче было не это, а ряд заявлений высокопоставленных чиновников, фактически направленных против России. Сначала мы устами министра энергетики прямо и публично отказались платить штраф "Газпрому", а потом министр иностранных дел Леонид Кожара, вообще, заявил, что доминирование российского монополиста сломано. Слова довольно показательные, Украина прямо кричит Евросоюзу, что хочет быть с ним. Вот только, несмотря на видимую четкость такой позиции, есть несколько очень серьезных опасений.

На самом деле, нынешняя позиция украинского руководства мне лично симпатична. Во-первых, понемногу исчезают неприятные нотки в наших разговорах с РФ, появляется некоторая уверенность, что, безусловно, позитивно. Во-вторых, я считаю (понимая, что Россия нам нужна, как торговый партнер, что на русском разговаривает половина Украины и все прочие моменты), что путь в Европу куда боле перспективен, чем на восток. Ну не нравятся мне политические нравы наших соседей, да и особого благоустройства жизни, появления каких-то новых стандартов мы от сближения с ними не получим. Вопрос в другом. В нынешней ситуации есть причины не верить в то, что у нас получится серьезно "оторваться" от России. Причем достаточно серьезные.

Во-первых, мы свой путь в Европу, по правде говоря, так четко и не выбрали. Показательно, что не прошло и недели, как тот же глава МИД, который четко заявил о преодолении зависимости от "Газпрома", снова стал выбирать некую промежуточную позицию, чтоб и Украине было хорошо, и Россия с ЕС не обиделись. Министр вообще выдвинул революционное предложение – объединить экономики Европы и РФ. А Украина, по его мнению, может быть посредником в этом процессе.

Идея, на первый взгляд, весьма неплохая, но, если вдуматься, совершенно нереальная и слишком, при наших то собственных проблемах, амбициозная. Более того – как-то несерьезно получается в отношениях с Европой. Она говорит нам: "Хотите хоть как-то пойти в ЕС, четко выберите, и других путей нет", а мы отвечаем: "Да зачем выбирать, и так же всем неплохо, давайте мы вас лучше будем объединять с кем-нибудь". Ну и, кроме того, мы все ищем, как с Таможенным союзом быть, формулы всякие выводим. Я понимаю, что Россия – это очень важный экономический партнер, и отказаться от него очень сложно. Но стоит помнить, что, если не можем отказаться от ее интеграционных порывов, то зачем голову морочить (в частности, нам с вами, украинским гражданам) тем, что мы в какую-то там Европу идем. Это же несерьезно…

Но экономические аргументы еще можно понять, дело такое. Вторая, куда большая проблема в том, что слишком уж многие представители нашей власти демонстрируют лояльность к соседу в других сферах, которые этой лояльности совсем и не требуют. Взять тех же уже неоднократно упомянутых Бандеру и Шухевича, исключенных из тестов. Не имею права однозначно утверждать, что это связано с "общностью культур", идею которой разделяют некоторые наши весьма высокопоставленные чиновники, но факт в том, что такое событие будет приятно россиянам (и на уровне официальном тоже). Или взять нашего премьера Николая Азарова, который в интервью западным СМИ говорит одни вещи, в том числе, об РФ, ее дорогом газе и недружественном поведении, а стоит ему пообщаться с российскими журналистами, так сразу идет разговор и об общих корнях, и о великой русской литературе, и о многом другом. Совершенно не собираюсь спорить со всеми этими тезисами, но, Николай Янович, если уж вы собрались дистанцироваться от РФ и задекларировали это, так давайте будем последовательны во всем. А то снова несерьезно получается…

Наконец, есть еще один, третий важный момент, который не дает мне поверить, что украинское "бегство" от России может быть успешным. Мы пока не заставили соседа по-настоящему уважать себя. Сразу, конечно, вспоминается визит опоздавшего на встречу со своим украинским коллегой Владимира Путина летом прошлого года, но таких случаев, к сожалению, было достаточно. Справедливости ради, замечу, что мы постепенно все больше реагируем на выпады соседа, но как-то этого пока маловато. А факт в том, что пока мы не добьемся уважения, мы и не "сбежим" никуда и ни от кого. Ведь если кто-то один Украину не уважает, то и другим партнерам делать это не с чего.

Замечу, кстати, что я не являюсь таким уж ярым сторонником бегства от России. По крайней мере, все делать в пику ее власти и специально акцентировать на этом внимание, как это было в нашей недавней истории, вещь совершенно глупая. А еще глупее отрекаться от всего, с Россией связанного, - считать русский языком оккупантов, разрушать экономические связи и так далее. Но, при этом, другой факт заключается в том, что и РФ по отношению к нам – не самое дружественное государство, потому "бегство", или, по крайней мере, обретение большей реальной независимости от него не является такой уж нелепицей. А о предпочтительности европейского выбора я уже упоминал – и вряд ли кто-то найдет по-настоящему обоснованные аргументы против него.

И в этой связи хочется обратиться к украинским политикам. Дорогие наши, у Украины и так достаточно много преград на пути в Европу. Одни только Тимошенко и Луценко в тюрьме чего стоят. Давайте хотя бы откажемся от позиции "и вашим, и нашим" во внешней политике, нам самим легче будет. А уже если убегать от России вам не хочется, так давайте и не будем. Только голову всей стране прекратите морочить…

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