У нас нет Папы

Виталий Портников

Публицист, журналист

12 февраля 2013, 15:50

Главный вопрос - ради чего отрекся Бенедикт  XVI. Чтобы открыть дорогу для изменений, или чтобы остановить их.

"У нас есть Папа" - "Habemus Papam" - никогда еще за последние шесть столетий эти слова, провозглашаемые при избрании нового главы церкви, не прерывались отречением римского понтифика. И уже поэтому поступок Бенедикта XVI войдет в мировую историю и долго еще будет по-разному трактоваться исследователями. Людям вне католического мира вообще трудно понять, как воспринимают отречение первосвященника сами верующие, к какому потрясению основ может привести это решение человека, долгие десятилетия вершившего церковную политику. И уж тем более удивительно отречение Бенедикта XVI выглядит на фоне мук, которые претерпевал на папском престоле его тяжело больной предшественник, сохранивший за собой обязанности главы церкви до самого последнего дня.

Но поступок Бенедикта XVI может показаться более понятным, если мы вспомним, что именно он был главным идеологом предшествующего понтификата. Иоанн Павел II и кардинал Ратцингер в буквальном смысле обрели друг друга – церковные консерваторы, они считали важным активное участие Ватикана в развитии современного мира при одновременном сохранении незыблемости того, что они воспринимали в качестве основ веры и религии.

Результат получился выдающимся для мира – Папа Иоанн Павел II стал одним из символом непокоренного духа, готового противостоять тоталитарному атеистическому режиму - но непростым для самой церкви, герметичность которой привела к резкому сокращению ее влияния. Было бы, однако, странным, если бы архитекторы этого курса понимали, что фактически открыли дорогу светской Европе, в которой католики больше не определяющая сила, а одна из групп, защищающих свое мировосприятие. Для Папы Бенедикта XVI было главным продолжить дело своего предшественника – и свое собственное дело – но тут оказалось, что без харизматичного Папы-поляка, без его обаяния простого, ищущего ответы на непростые вопросы жизни проповедника, ставшего главой Церкви, конструкция просто не работает. Оказалось, как это нередко бывает, что дело не в конструкции, а в силе самой личности.

Выдающийся интеллектуал и мыслитель, Бенедикт XVI, однако, не мог рассчитывать на тот внецерковный авторитет, которым обладал его великий предшественник. В результате политическое влияние церкви стало угасать, а ее герметичность и неготовность увидеть изменившийся мир только усилила маргинализацию общин старого континента и Северной Америки. И этот процесс уже не остановить – католицизм может защитить свои позиции только в новом для себя мире Латинской Америки и Африки, где он все еще не столько вера, сколько обрядность. 

Теперь главный вопрос: ради чего отрекся Бенедикт  XVI – ради того, чтобы открыть дорогу для изменений, в которых так нуждается церковь, или ради того, чтобы остановить эти изменения? Он сформулировал причину отречения четко – "для блага церкви". Не нужно объяснять, что живой Папа, пусть и отрекшийся, имеет куда больше влияния на результаты выбора своего преемника, чем ушедший от нас. Конечно, на конклав повлиять извне невозможно, но на настроения кардиналов, на их готовность к консолидированной поддержке той или иной фигуры – не так уж сложно, тем более, когда речь идет о человеке, знающем о Ватикане все. Поэтому отречение Бенедикта XVI может оказаться последней попыткой сохранить тот курс, который был выработан им и Иоанном Павлом II – курс, который мог казаться спасением для церкви, но в результате оказался ее тяжелейшим испытанием.

Выбор был сделан правильно, но акценты отцы современной церкви поставили по-своему. В своих предшественниках - Иоанне ХХIII и Павле VI – последние понтифики увидели выдающегося политика, влияющего на мир, и защитника церковных основ и традиций. Трудно сейчас представить, что произошло бы, если бы они восприняли их иначе – Иоанна XXIII как выдающегося церковного реформатора и Павла VI как осторожного политического деятеля. Да, наверное, мир был бы иным, и Иоанна Павла II не вспоминали бы как сокрушителя тоталитаризма. Но католическая церковь не превратилась бы в общину пустеющих храмов.

Даже если предположить, что Бенедикту XVI все удастся, что новый Папа будет стремиться так же сохранить результаты предшествующих десятилетий, как и его предшественник, он все равно окажется переходной фигурой – сколько бы времени не продлился его понтификат. Иоанн Павел II, как атлант, держал церковный авторитет на собственных плечах. Его уход вновь напомнил о безотлагательности  и безальтернативности перемен в самом восприятии мира – и чем дольше эти перемены будут откладываться, тем с меньшим количеством искренне верующих людей церковь будет  идти в будущее.

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