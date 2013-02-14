Дороги важливіші за ковбасу, або Україна - батьківщина показухи

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

14 февраля 2013, 09:15

Виявляється, Україна - батьківщіна показного благополуччя, достатку й іншого покращення.

Напевне, ви знаєте, що означає вираз "потёмкинские деревни". Якщо перекласти його українською буквально, вийде "потьомкінські села", і він втратить первісне значення. Але саме вираз "потёмкинские деревни" згадався не так давно саме в прямому зв'язку з Україною.

Виявляється, Україна - батьківщина показухи. Показного благополуччя, достатку й іншого покращення. Саме тут, на берегах Дніпра, фаворит російської цариці Катерини Другої, князь Григорій Потьомкін, 225 років тому наказав будувати бутафорські мальовничі села вздовж шляху, яким імператриця їхала з Петербурга в Таврію, відвойовану в турків та приєднану до її володінь.

Насправді ніяких бутафорських сіл не було. Їх вигадали ті, кого в сучасній політичній термінології називають опозицією діючій владі. Серед тих, хто підтримав цей популярний для свого часу політичний анекдот, був тоді ще козацький полковник, випускник Києво-Могилянської академії Олександр Безбородько, на чиї кошти, до речі, був заснований перший вищий навчальний заклад Лівобережної України – гімназія вищих наук у моєму рідному Ніжині.

Це я до того, що байка про "потёмкинские деревни" не просто є предтечею нинішніх актуальних політичних анекдотів на кшталт того, що Дмитро Табачник минулого року всерйоз зібрався вилучити з українського алфавіту літеру "Ї". Або що Ірина Фаріон збирається заборонити продаж "Русских" пельменів. Вона доводить: мудрі люди моделюють ситуацію, котра за певних обставин таки могла мати місце. Але від персон на кшталт Потьомкіна, Табачника чи Фаріон, можна й гіршого чекати. Та з часом така модель переходить у реальне життя.

Отже, народжена в Україні два з чвертю століття тому "показуха" в повній мірі втілилася в недалекому минулому. Зокрема, у своїй книзі "Владимир, или Прерванный полёт" французька актриса Марина Владі, котра в статусі дружини Володимира Висоцького часто бувала в Радянському Союзі, згадує, як побачила в одному з передмість Москви заповнений продуктами гастроном на фоні тотального зубожіння навіть московських продмагів. Їй пояснили: повз магазин щодня їздить Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. Хто знає – раптом захоче зупинитися та щось купити.

Практика готуватися до подібних візитів перетекла в часи "перебудови", і навіть збагатила український пісенний жанр. Є пісня барда Андрія Панчишина про візит Михайла Горбачова до Львова, коли напередодні "всю бруківку мили милом, а шампунем – тротуар", а "в магазині появився крім горілки ще й коньяк".

Це пригадалося зараз не просто так, а у зв'язку з офіційним дружнім візитом прем'єр-міністра України Миколи Азарова до супермаркету на Печерську на початку минулого тижня. Подібні виходи в народ пан Азаров практикував раніше. Скажімо, ще восени 2010 року прем'єр, відбуваючи тоді свою чергову каденцію на цій посаді, завітав до звичайного супермаркету, правда не в Києві, а в Одесі. За рік прем'єр-міністр знову змусив мережі супермаркетів нервувати, пообіцявши приїхати особисто, якщо ціни не задовольнятимуть людей.

Але є тема, котра чомусь проходить повз увагу іронічних колег та відповідно – широкої громадськості. А саме: факт, що в українських супермаркетах є вдосталь продуктів харчування, подається як результат роботи українського уряду. Отже, в тому, що українці не голодують, а наші магазини не моргають порожніми полицями, є абсолютна й цілковита заслуга діючої влади. Конкретно – Партії регіонів.

Проте хочеться нагадати тим, у кого коротка пам'ять: високим керівникам при Радянській Владі показували штучно створений достаток. Щойно влада їхала далі, продукти зникали під прилавком. Сьогодні ж навіть у найменшому за площею магазині популярного формату "міні-маркет" в будь-якому населеному пункті України цілодобово можна побачити необхідний мінімум продуктів: хліб, сіль, масло, олія, крупа, цукор, ковбаса, сир, молоко, горілка, коньяк. Спеціально перед візитом високопосадовця завозити товари в магазини вже не потрібно!

Продукти в наших крамницях узагалі з'явилися ще за два роки до створення Партії регіонів. Конкретно – за рік після початку президентства Леоніда Кучми. Сам же Микола Азаров у часи, коли в Україні почали зводитися перші супермаркети, очолював Державну податкову адміністрацію, а не уряд. З його іменем, навпаки, пов'язують не достаток, а перший від середини 1990-х років дефіцит продуктів в Україні: мова про цукор і гречку.

Значить, той факт, що в нашій країні ще є як міні-маркети, так і супермаркети, а в них є продукти – не лише свідчення того, що приватний бізнес не вмер попри старання згаданого пана Азарова. Адже державних супермаркетів нема в принципі! Відсутність продуктового та інших дефіцитів яскраво свідчить про таки не дуже погану роботу "попєрєдніків", яку так любить всує критикувати голова нинішнього уряду.

А ось на що прем'єр-міністру дійсно варто звернути особливу увагу – так це на зарплату касирів та консультантів у тих самих супермаркетах. За останніми даними, касир, працюючи цілодобово, отримує на місяць 2, в кращому випадку – 3 тисячі гривень. Також Азарову слід терміново розібратися з нелегальними шахтами-копанками на Донбасі, де застосовується рабська, в тому числі – дитяча праця. Ще – з жахливим станом районних лікарень, котрі не мають належного обладнання, елементарних ліків та втрачають кваліфікований персонал.

Бо ці та інші соціальні проблеми, на відміну від наповнення магазинів ковбасою й іншими товарами, таки справді треба вирішувати чимшвидше. І тут показуха не врятує. Бо заради підготовки до візиту Азарова навряд чи хто ударними темпами приведе в порядок українські дороги, українські лікарні, українські комунальні системи, українські підприємства. Та й "потьомкінську шахту" ніхто не збудує…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Андрій Кокотюха Азаров авторская колонка Андрей Кокотюха показуха ПР супермаркети продукти
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять