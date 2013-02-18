Зачем ломать памятники Ленину

К Владимиру Ленину я отношусь примерно так же, как активисты ВО "Свобода". Возможно, не так радикально, но считаю его роль в истории Украины негативной (здесь конечно, можно спорить и приводить разные факты, но на то оно и личное отношение). Но, несмотря на это, действия наших националистов, которые на днях разбили памятник "вождю мирового пролетариата" в городке Ахтырке на Сумщине, мне очень не понравились.



Напомню, в пятницу свободовец-нардеп Игорь Мирошниченко вместе с сумскими националистами снес памятник Ленину. Действо было снято на видео, Сеть быстро облетели фотографии пострадавшего монумента, участники сноса были задержаны, а в самой "Свободе" радостно отрапортовали об уничтожении памятника "кату українського народу". Вроде бы уже привычная, далеко не первая в нашей стране акция, но сразу несколько моментов в ней, как хотите, а вызывают отторжение.



Прежде всего, это то, что ломали Ильича, мягко говоря, незаконно, безо всяких решений хотя бы каких-нибудь органов власти. Я сейчас совершено не апеллирую к украинскому законодательству и не приветствую решение милиции, задержавшей активистов. Вопрос в другом. Подобные действия, когда группа людей берет и сносит памятник (и не важно, кому) создает довольно опасный прецедент некоей вседозволенности, на основании которой вполне может выстроиться следующая не самая здоровая логика.



Националистам, скажем, не понравился Ленин, они его взяли и разломали. Все понятно и с точки зрения идеологии, и с точки зрения эмоций, которые они испытывают по отношению к одному из самых ярких символов советского прошлого. А теперь представьте себе, что какому-то коммунисту не понравился, скажем, львовский памятник Степану Бандере. Так он что, тоже имеет право выразить свои убеждения с помощью молотка? А если кому-то не нравятся памятники Тарасу Шевченко или еще какие-то, монументов ведь в нашей стране хватает. Сразу брать и ломать? Сама идея сноса памятников советскому вождю (или их своза в какое-нибудь одно место – такой себе "заповедник тоталитарного прошлого"), быть может, не лишена рационального зерна. Но если делать это так, как сделали свободовцы, то, рано или поздно, мы доживемся до анархии. Да и вообще, если у меня, скажем, сосед убежденный коммунист, мне тоже молоток взять и к нему пойти разобраться? Утрирую, конечно, но такие действия будут вполне в духе подхода, который на себе "испытал" Ленин на Сумщине.



Второй довольно сложный вопрос, проистекающий из этой ситуации. Разумеется, памятники Ленину – символ прошлого, которое ушло, лично я надеюсь, безвозвратно. Конечно, их количество в ряде городов и регионов превосходит разумные пределы. Например, в моей родной 300-тысячной Горловке, что в Донецкой области, их насчитывается, как минимум, с десяток, и только в одном окраинном поселке на 15 тысяч жителей, - два. Безусловно, смешно и даже нелепо. Но есть у этой ситуации и обратная сторона.



У монументов вождю, преимущественно безвкусных, не имеющих культурной ценности и так далее, значение, все же, есть. Памятники Ленину – это один из символов нашего прошлого, сравнительно недавней истории. Причем символ этот живой – для немалого числа украинцев он все еще имеет значение и несет в себе некую ценность. И ничего с этим не поделаешь, как говорится, очевидный факт и точка. И в связи с этим – сразу несколько вопросов. Понимают ли националисты, что разрушение определенного памятника может кого-то обидеть, причем такого же украинца, как они сами. Не полагают ли они, что очень неправильно считать единственно верной лишь свою позицию? И согласны ли с тем, что все для кого Ильич – герой, не становятся автоматически врагами Украины и ее независимости? Ведь чаще всего это просто люди, воспитанные в определенной системе ценностей, где есть место, среди прочего, ностальгии по советскому прошлому. И, самое главное, отдают ли себе отчет свободовцы, что эти люди – такие же украинцы, не лучше и не хуже по определению?



Для примера, посмотрите на такие большие города, как Донецк или Харьков, где памятники советскому вождю занимают почетные места в центре. Разумеется, можно громогласно заявить, что эти города – антиукраинские. А можно проявить к ним и к их жителям терпимость, вспомнить, что они тоже украинцы, несмотря на то, каких героев почитают, и поискать, что у вас, националисты и оппозиционеры, с ними есть общего. Может быть, если попробовать просто поговорить, будет легче решить и вопрос избавления от остатков советского прошлого, убедить, что оно только мешает и не имеет никакой ценности? Только после сломанного памятника конструктивный диалог невозможен, зато появляются злость, отторжение и желание сделать какую-нибудь гадость в ответ. А если поговорить, кто знает, может быть, большая часть общества согласится с тем, что спорные монументы стоит снести. Но только не после подобных эпатажных оскорблений.



Третий, самый важный момент. Снос памятника Ленину – вещь яркая, но совершенно бесполезная. Конечно, политические баллы за ее счет можно набрать, но, подчеркиваю, совершенно никому, от нее легче не станет. В связи с этим я предлагаю свободовцам, да и другим любителям радикальных действий, у нас же не только националисты громкие акции любят, сделать что-нибудь полезное. Не буду говорить о повышении зарплат, улучшении жизни народа и так далее – наивно прозвучит. Но, все же, не могу не обратиться ко всем, кто декларирует "экономический национализм", "заботу о трудящихся", "покращення життя" и прочие, безусловно, красивые вещи. Скиньтесь своими депутатскими зарплатами и купите один автобус для детей из любого села, которые пешком проходят в школу и обратно больше десятка километров в день. Найдите многодетную семью и проведите в ее дом газ, на который не хватает денег. Отыщите одинокого старика и покупайте ему раз в месяц необходимые лекарства. Отремонтируйте хотя бы маленький кусочек какой-нибудь дороги. Одним словом, сделайте хоть что-нибудь полезное хотя бы для одного украинца, и можете даже пиариться на этом. Я лично вам слова не скажу, ведь кому-то ваши действия принесут пользу. А так получается, что ломать – не строить: если с первым у нас все пугающе хорошо, то второе – хромает на обе ноги. А еще, дорогие политики, сломанный Ленин в очередной раз напомнил, что за общими идеями очень часто вы забываете о ценности отдельного украинца.



А свободовцам хочется сказать еще одно. Сломать памятник Ленину - это примерно то же самое, что выбросить из тестов или учебников по истории Бандеру и Шухевича. Тут работает совершенно тот же принцип игнора мнения, альтернативного твоему. Так почему же вы на Минобразования обижаетесь, а сами делаете подобные вещи? Ну и последняя просьба – не превращайте национализм, идеологию, которая может быть весьма продуктивной для государства, в страшилку, символом которой будет какой-нибудь головорез с молотком…



Кстати, я считаю, что для любого националиста должно быть очевидно, что главная проблема Украины сегодня – не советские памятники, а обеспечение хотя бы самых элементарных потребностей большей части представителей этой самой нации, заботу о которой он обычно декларирует…