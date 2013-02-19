Путин, Дед Хасан и бочка с цементом

Виталий Портников

Публицист, журналист

19 февраля 2013, 13:45

В Украине уже было несколько громких убийств, жертвами которых становились судьи. Этот симптом – пострашнее, чем убийство депутата в России.

Российские СМИ стараются выяснить подробности убийства депутата липецкого горсовета Михаила Пахомова, тело которого на днях обнаружили в бочке с цементом. Казалось бы, почему смерть провинциального законодателя так беспокоит московских журналистов? Ведь зловещих преступлений немало – и не только в РФ. Но для российских СМИ гибель Пахомова – напоминание о "лихих 90-х", образ которых к тому же еще и нарочито демонизируется официальной пропагандой.

Все эти годы населению внушали – вот вам говорили, что тогда была демократия, а сейчас авторитарное правление, в котором вы ничего не решаете? Может быть, оно и так. Да только тогда бандиты убивали друг друга в ваших подъездах, закатывали в асфальт и хоронили в бочках с цементом. А вот после прихода к власти Владимира Путина и его чекистской команды наступил полный порядок – может, демократии и меньше, зато порядка побольше.

Тело в бочке с цементом – как и игры воров в законе, начавшиеся сразу же после гибели лидера преступного мира Деда Хасана – демонстрируют всю условность этого пропагандистского тезиса. Действительно, приход к руководству РФ Владимира Путина означал и достижение определенного симбиоза в жизни власти и криминальных кругов. Поскольку судебная система оказалась окончательно подчиненной чиновникам, представители криминального мира нашли короткую дорожку для решения своих проблем. И в результате, чтобы добиться того или иного результата, для достижения которого раньше необходимо было устраивать стрельбу в центре города, сейчас достаточно просто дать взятку высокопоставленному лицу, которое отдаст соответствующее распоряжение судье.

Собственно, вот и вся техника, объясняющая суть порядка в авторитарном государстве. Но только там, где привычные связи не работают, приходится действовать по старинке. Убийство Пахомова – еще и символ разбалансировки во власти, того, что она перестала контролировать криминальный мир, а представители этого мира перестали на нее полагаться. И от этого действительно прямой путь даже не к самим "лихим 90-м", а как раз к тому их образу, который был создан пропагандой путинских времен.

Вот почему тело в бочке с цементом так напугало журналистов. И, думаю, пугаться должны отнюдь не только россияне. Разве мы с вами сами в этой бочке с цементом не обитаем? Разве у нас есть доверие к судебной системе – даже если оставить в стороне нашумевшие процессы над политиками? А раз нет доверия к суду, единственный путь для решения проблемы – это чиновничий кабинет. Но не каждый в условиях монополизации политического влияния найдет туда дорогу. А значит, вновь появится – если только уже не появилось – искушение решать проблемы по-своему, без суда и следствия.

В Украине уже было несколько громких убийств, жертвами которых становились представители как раз судейского корпуса. И мне кажется, что этот симптом – даже пострашнее, чем убийство липецкого депутата...

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