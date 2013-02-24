Флорентийская весна: советы для лучшего "первого свидания"

Быстрый поезд "Eurostar" на скорости 200 километров в час мчится из Венеции во Флоренцию. За окном мелькают равнины. Они сменяются чередой тоннелей, между которыми просматриваются холмы Тосканы. Менее двух часов в пути, и поезд останавливается на вокзале Санта-Мария-Новелла. Шаг на перрон – это шаг в весну. В конце февраля во Флоренции отличная теплая погода: яркое солнце, синее небо. А на градуснике - +12.

Маленький отельчик недалеко от вокзала. Он на третьем этаже обыкновенного флорентийского дома. Подъем с чемоданом пешком. Ничуть не затрудняет. Мы же во Флоренции! И дома без лифтов – одна из особенностей жизни города. Лестница в здании настолько узкая, что вмонтировать в нее шахту лифта было бы очень сложно. А если лифты в каких-то зданиях и есть, то они напоминают маленькие шкафчики, в которых может поместиться один человек, в крайнем случае – два.

Считается, что флорентийцы радушные, любят свою маму, вкусно поесть, красиво одеться, и поболеть за местную команду "Фиорентина". Говорят во Флоренции на самом чистом итальянском языке, поэтому город популярен среди тех, кто взялся за его изучение.

Изучать язык лучше в городе, затерявшись где-то на его узких улочках. И идеально - неспешно прогуливаясь, ведь всю центральную Флоренцию можно обойти пешком за два дня. А в перерывах еще и останавливаться в винотеках или тратториях.

Но сначала - обязательная культурная программа. И начать ее выполнение хорошо ранним утром. Встать в семь утра по местному времени нетрудно, ведь Италия, как и вся Европа, живет по Среднеевропейскому времени, которое отличается от Гринвича на один час.

Легкий итальянский завтрак в отеле – кофе, круассан и кусочки сыра, и можно успеть увидеть, как просыпается город.

Улицы Флоренции узкие. Большинство местных жителей передвигаются на велосипедах и скутерах – в городе сотни парковок для двухколесных друзей и еще больше их самих. А тем, кто решил пересесть в машину, не стоит путаться в причудливых знаках. Вот тут какой-то черный человечек несет "кирпич", запрещающий движение, там – другой разрезает его ножовкой, далее – у стрелок, указывающих направление, появляются крылья, а знак, запрещающий остановку, превращается в расстегнутый ремень. Все эти вольности – дело рук художника Клета Абрахама. Именно он преобразовал банальные дорожные знаки в нечто интеллектуальное с религиозным, философским или же политическим смыслом.

Узкая улица с витринами еще закрытых обувных магазинов (большинство представленного в них сделано в Китае, а не в Италии, и этот товар можно купить за 15-30 евро), несколько перекрестков и вот оно – сердце города, Piazza del Duomo, Соборная площадь. Тут тихо, спокойно и немноголюдно. Это самый смак. В эти считанные минуты вашему первому свиданию с Флоренцией никто не может помешать. Вглядываешься в безукоризненные стены собора Санта-Мария дель Фьоре. Взгляд скользит по многочисленным барельефам вверх – на самый кончик огромного оранжево-красного купола Брунеллески. Останавливается. Эта вершина храма и мастерства притягивает.

Там, на обзорной площадке, можно быть первым. Вот-вот откроется вход на купол. Ровно в 8:30. И можно стать тем первым, кто поднимется наверх и увидит утреннюю, еще не умытую, Флоренцию с высоты птичьего полета. Впереди 463 ступеньки. Сначала лестница Санта-Марии дель Фьоре ничем не отличается от лестниц в иных соборах – узкая, малоосвещенная.

Преодолев отрезок до основания купола, можно посмотреть вблизи на росписи авторства Вазари и его учеников – сцены Страшного Суда. Здесь начинается путь по куполу. Такое впечатление, что идешь по поверхности какой-то маленькой планеты. Дело в том, что купол имеет две стороны – внешнюю и внутреннюю. И ты идешь между ними… Когда при строительстве здание подвели под купол, оказалось, что отверстие слишком велико. Сорок лет пришлось ждать решения проблемы. После этого появился знаменитый купол Брунеллески. Секрет архитектора до сих пор неизвестен.

Со смотровой площадки открывается панорама на город: купола, небольшие городские садики и множество черепичных крыш. Это и Палаццо Веккьо, и базилика Санта-Кроче, и дворец Питти. Далее – традиционные тосканские пейзажи. На улицах и площадях начинается оживленная жизнь, а на купол поднимаются все новые и новые туристы, которые нарушают интимный и такой короткий разговор со средневековой Флоренцией.

Спускаясь по лестнице вниз, никто и не думает прощаться с собором, ведь жизнь Флоренции происходит вокруг него. Ныне Дуомо видно с любой точки города – он возвышается над землей более чем на сто метров. Как писал Вазари, он "вздымается в такую высь, что горы, обступивши Флоренцию, кажутся ему равновеликими".

Дуомо строился несколько веков при правлении семейства Медичи и при участии нескольких известных архитекторов. Он и сегодня - один из самых больших храмов в мире. На время "рождения" Санта-Марии дель Фьоре в соборе могло поместиться все население города – 90 тысяч человек. Но грандиозность строения чувствуется скорее не внутри, а снаружи, в тот момент, когда мы обходим вокруг.

Рядом – кампанила. Великий Джотто задумал колокольню, на внешних стенах которой должны быть барельефы, рассказывающие всю историю человечества от сотворения мира. Уже позднее ее украсили мрамором: белым – из Каррары, красным из Сан-Джусто и зелёным – из Монте-Феррато.

После подъема на купол стоит зайти в Уффици – пожалуй, самую посещаемую галерею в Италии. Путеводители утверждают: чтобы попасть в нее, необходимо покупать билет заранее через Интернет. Но это не всегда правда. В не особо туристические месяцы, такие как ноябрь, февраль или март, очереди в Уффици невелики. А утром их вообще нет. В галерею организованы два отдельных входа – по только что купленным билетам и по выкупленным заранее. Ко второму входу стоит небольшая очередь, у первого – никого нет. Вещи – в камеру хранения. Можно взять аудиогид. Но на украинском или русском языке нет. Поэтому для тех, кто не знает европейских языков, лучший выход – за 10 евро купить путеводитель на русском и ходить с ним по залам, останавливаясь почти у каждой иконы, полотна, скульптуры.

Здесь "картинки", которые мы видели много раз – на календариках, открытках, книжных обложках. Это и "Мадонна Оньисанти" Джотто, и "Венера Урбинская" Тициана, и "Крещение Христа" Верроккьо, и "Мадонна со щеглом" Рафаэля, и "Иоанн Креститель со святым Франциском" Эль Греко. И, конечно же, работы Сандро Боттичелли. Это, и "Рождение Венеры", картина, которая рассказывает историю рождения богини, приплывшей к берегу Крита в раскрытой раковине, и знаменитая "Весна". Тонкие линии, насыщенная палитра. Если у этих картин чуть помедлить, то очень скоро в уши и затылок будут дышать любопытные туристы из Китая, которые толпами шастают итальянскими улочками и галереями… В одном из следующих залов Леонардо да Винчи. "Поклонение волхвов" и "Благовещение". Поражает каждый цветочек, каждая травинка. Описывать – дело неблагодарное. Никакая репродукция не передаст того, что можно увидеть, почувствовать, стоя у оригиналов.

После обязательной программы, можно погулять. В нескольких шагах от Уффици – речка Арно. Ее берега связывают девять мостов. Самый известный – Понте Веккьо. Уникальный мост эпохи Ренессанса. Три каменные арки, опущенные в воду. Вверху – известный коридор Вазари, разработанный архитектором дабы связать тайным ходом Палаццо Веккио и Галерею Уффици с дворцом Питти. Ныне в нем галерея, а несколько веков назад спешные шаги Медичи, слышимые в ней, могли рассказать о приближавшейся опасности.

К слову, это единственный мост, уцелевший во время Второй мировой войны – сам Гитлер распорядился его уничтожить. А несколькими годами ранее специально к приезду фюрера, в центральной части коридора Вазари, Муссолини приказал сделать смотровую площадку с большими окнами, выходящими на реку. Этот мост во Флоренции, действительно, уникальный (подобных "жилых" сохранившихся мостов только два. Второй - Риальто в Венеции), ведь некогда на нем не только располагались лавки торговцев, но и их жилища. Сначала там обустроились мясники и зеленщики, а уж потом золотых дел мастера. Первых с моста убрали, ведь зловоние от испортившихся продуктов мешало тонкому нюху Медичи.

Соседний с Понте Веккьо – мост Санта-Тринита. Местные жители и туристы перелезают через ограду и устраивают на его опорах мини-пикники с винном Chianti Classico и сыром из овечьего молока Рecorino.

К местным гастрономическим достопримечательностям относятся и миндальные сухарики (cantuccini или же biscotti di Prato). Их макают в густое и сладкое десертное вино Vin Santo. Отдельный разговор – бифштекс по-флорентийски. Это килограммовый кусок мяса на косточке, почти без соли и перца, поджаренного на скорую руку, а значит – с кровью. Подают огромный деликатес со специально приготовленным соусом из лука, помидоров, зелени, анчоусной пасты и масла, а также с картофельной запеканкой.

Недалеко от Санта-Тринита стоит дворец Спини-Ферони. Он – собственность "обувного короля" Сальваторе Феррагамо. Ныне в подвалах палаццо хранится коллекция работ знаменитого дизайнера – более чем 10 тысяч моделей обуви, эскизы, фотографии, дипломы, и работает музей. На первом этаже – магазин, а на втором – бутик класса "люкс".

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