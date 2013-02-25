О русском языке и здравом смысле

Российская тематика в нашей современной жизни настолько важна, что, какие бы события ни происходили, никак не хочет терять актуальности. Возьмем для примера последнюю неделю. Не успел начаться саммит Украина-ЕС, как россияне устами главы своего МИД Сергея Лаврова уже укорили Европу в том, что она их дискриминирует, а вот украинцев, почему-то, нет. Причина недовольства – то, что нашим чиновникам можно будет ездить в Евросоюз без виз по служебным биопаспортам, а РФ об этом не договорилась. Повод не самый весомый (все-таки, либерализация визового режима для крайне малой части общества на большую часть страны никак не влияет), но реакция очень показательна. Но куда больше тревоги у меня вызывают крайне дружелюбные заявления Владимира Путина, сделанные на прошлой неделе.



Напомню, президент РФ вручал медали нескольким депутатам Верховной Рады. Оставлю за скобками обещания некоторых из них сделать русский язык государственным в Украине, которые были даны руководителю соседнего государства, да еще и на его территории. Интереснее другое. Владимир Владимирович, рассказывая об отношениях с Украиной, в частности о том, что у нас происходит с русским языком, обратил особое внимание на то, что в этом вопросе должен главенствовать "здравый смысл". Примерно понимаю, какое значение вложил в эти слова Путин. Но, со своей стороны, хотел бы разобраться, в чем же действительно заключается здравый смысл наших отношений с Россией. И вопрос языка, так активно обсуждаемый во время награждения, в этом плане очень показателен.



Так вот, для Украины здравый смысл – забыть о языковой теме и ни в коем случае не вспоминать о ней лет так 10-20. И главная причина даже не в том, что она раскалывает общество. Просто вопрос о том, сколько государственных языков нам нужно, отвлекает от реальных проблем, которые никто и не думает решать. Для примера – маленькое "лирическое отступление". Неделю назад мне нужно было купить лекарства в аптеке одной из провинциальных больниц. Представьте себе ситуацию – больничный стационар, стоит очередь, вдруг вбегает мужчина, кричит, что его знакомой стало плохо, и она может умереть, быстро покупает лекарство за 5 гривен и убегает. Вроде бы ничего особенного, но вдумайтесь – врачи, вместо того, чтобы оказать экстренную помощь женщине, сначала отправляют ее знакомого в аптеку. А если бы он не успел, если бы, например, аптека была закрыта? Получилась такая вот усредненная цена жизни человека – пятерка. Хотя и медиков я критиковать не собираюсь – с их зарплатами и это деньги, и сложно тратить их на каждого. А может, у них просто вообще не было нужного препарата.



К чему я это рассказал? Да к тому, что не может вопрос языка быть хоть сколько-нибудь важным в стране, где врачи далеко не всегда приходят на помощь (даже в стенах больницы). В стране, где дороги становятся сплошными ямами после не самой холодной зимы (как будто, когда их строили, забыли, что в Украине бывает снег), где обнищание народа продолжается, несмотря на всю позитивную официальную статистику. Более того, думать в такой ситуации о языковом вопросе вредно – внимание отвлекается от важного. И один этот аргумент делает несостоятельными любые разговоры о том, что двуязычие и ему подобные темы имеют какое-то значение.



Кроме того, здравый смысл подсказывает, что особый статус русского языка вреден для украинской государственности. Достаточно вспомнить потрясения, к которым привело принятие скандального языкового закона летом – отголоски до сих пор слышно. А представьте, что будет, если, скажем, сделать русский государственным. Более того, если это произойдет, то я уверен, что государство, извините, успешно забьет на украинский язык и культуру, которые сейчас вынуждено хоть как-то поддерживать. И останемся мы не только без материальных благ (дорог, больниц, адекватных пенсий, зарплат бюджетников и так далее), но и без культуры, которая с украинским языком, все-таки, связана. Конечно, кого-то устраивает и нынешняя ситуация в этой сфере, у нас ведь есть вечная "шароварщина", а еще, например, счастливые и благодарные актеры из кировоградского театра. Вот только для серьезного развития культуры этого очень мало. И нужна поддержка – для того, чтобы, например, в Украине развивались кино или книгоиздательство. Это ведь тоже вопрос государственной важности, извините за пафос…



Наконец, все тот же здравый смысл подсказывает, что Украине далеко не всегда стоит прислушиваться к пожеланиям своего российского "брата". Ведь наш дружелюбный сосед, когда дело касается его интересов, теплые чувства проявлять перестает. Посмотрите, с чем ассоциируется Россия в нашем информационном пространстве. В первую очередь, это дорогой газ, от которого страшно страдает украинская экономика. Буквально в пятницу Президент Янукович об этом много говорил. Кроме того, это постоянные придирки, оценки, вмешательство в украинские дела и так далее. Зачем много говорить, возьмите упомянутое выше заявление официальной РФ о дискриминации на фоне Украины. И, кстати, язык в этих проблемах снова на передовой и уступает, наверное, только газу. Так что здесь выводы тоже очевидны.



Получается, что если прислушаться к Путину и следовать здравому смыслу, действия украинской стороны российскому президенту точно не понравятся. Вот только хватит ли у нашего руководства сил на то, чтобы отстоять эту позицию? Судя по языковому закону, а еще по партийной принадлежности депутатов, которые едут в РФ и обещают решить вопросы с русским языком, вряд ли. Так что здравого смысла пока, практически точно, не будет…