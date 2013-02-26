Родина моя, революция

Виталий Портников

Публицист, журналист

26 февраля 2013, 15:15

Еще долгие годы, если не десятилетия, власть на постсоветском пространстве будет меняться революционным путем или в результате переворотов.

Армянский Центризбирком подвел итоги выборов президента страны, отдав победу действующему главе государства Сержу Саргсяну. Оппозиционный кандидат Раффи Ованнисян этой победы не признает, считает себя настоящим триумфатором и призвал своих сторонников к "привет-революции", которая должна привести к мирной передаче власти.

В стране в такой исход событий мало кто верит. На прошлых президентских выборах проигравший кандидат – первый президент независимой Армении Левон Тер-Петросян – был настроен куда решительнее, но заставить Саргсяна уйти так и не смог. Ованнисян пока что выглядит куда осторожнее "того" Тер-Петросяна, и уже это вызывает разочарование многих оппонентов власти.

Но дело даже не в том, победит или нет армянская "привет-революция", а в изменениях, которые неумолимо происходят на постсоветском пространстве – изменениях в сторону общественного раскола и увеличению количества недовольных властью. За Ованнисяна проголосовало – даже по официальным данным – 36,75% избирателей (оппозиция считает, что он получил 51,47%). Это означает, что почти половина избирателей, пришедших на выборы – а ведь кроме Ованнисяна были и другие оппозиционные кандидаты – не поддерживает существующую власть.

Могут сказать: так ведь во всем мире так, нередко победитель отрывается от побежденного всего на несколько десятых процента. Естественно! Разница только в том, что в цивилизованном мире с побежденным, а в особенности с его электоратом, считаются. В руках общества – мощные контрольные институты, от победителя не зависят суды и прокуратура, СМИ и бизнес. И чем большей оказывается поддержка проигравшего претендента, тем осторожнее победитель. Не говоря уже о том, что этот самый победитель  точно знает, что может спустя пять лет проиграть и сам оказаться в оппозиции. Поэтому ему так важно установить цивилизованные правила игры.

На постсоветском пространстве победитель получает все – даже в таких расколотых обществах, как украинское. О России или Армении я уж и не говорю. Победитель контролирует суд, прокуратуру, телевидение, от него зависят доходы "олигархов" и, самое главное, он уверен, что он вечен. Поэтому политические проблемы не решаются цивилизованным путем, компромисс презирается и самими политиками, и их сторонниками, единственным разумным выходом кажутся радикальные действия, никакого доверия к власти нет и каждые выборы приводят, если не к революции, так к гражданскому противостоянию. И при этом количество людей, которые не поддерживают власть, растет с каждым годом даже в традиционно сплоченных обществах. Сама власть этого будто и не замечает и меняться не хочет. И это ужасно.

Ужасно потому, что уже сейчас ясно – еще долгие годы, если не десятилетия, власть на постсоветском пространстве будет меняться либо революционным путем, либо в результате переворотов. Не удалась "привет-революция" сейчас – удастся следующая, когда власть напишет себе 52 процента, а будет у нее 22. Разошлась Болотная площадь – появится новая или просто произойдет в один прекрасный день в Кремле что-то необъяснимое. Не было Майдана в 2012 году – будет в 2015 или еще что случится...

Гадать можно долго, но самое главное: будущее бывших советских людей определяется не их волеизъявлением, а количеством и качеством недовольных. И о стабильной демократии и нормальном экономическом развитии в такой ситуации не стоит даже мечтать.

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Майдан выборы Армения Виталий Портников революция колонка авторская колонка Болотная площадь
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