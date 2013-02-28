Бандера, Гоголь та інші. Які герої потрібні Україні

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

28 февраля 2013, 09:15

Кожен із українців має своїх персональних героїв. І кожна спроба домовитися про спільних, призводить до громадянського протистояння...

Зовсім недавно випало взяти участь у опитуванні, про яку постать української історії варто було би зняти біографічний фільм або серіал. Для українців це дуже важливо хоча б у світлі останніх культурних подій у світі: премію американської кіноакадемії "Оскар" отримав, серед інших, британський актор Деніел Дей-Льюїс – за виконання ролі першого президента США у однойменному фільмі "Лінкольн".

Власне, для американців Авраам Лінкольн, попри наявність внутрішніх протиріч, які мала ця людина, є незаперечним авторитетом та постаттю не лише історичною та масштабною, але й культовою. Його головне досягнення – об'єднання населення Сходу та Заходу США в єдину сильну політичну націю. Тож на акторі лежала величезна відповідальність: британець грав легендарного американського політика.

Кожна країна, яка себе поважає, мусить мати своїх героїв. Не обов'язково така людина повинна здійснювати ратні подвиги в ім'я свого народу та своєї батьківщини. Але прославити країну, де народилася і з якою себе асоціює, такий персонаж повинен. Причому знаменитістю не завжди треба бути посмертно. Скажімо, творець Facebook Марк Цукерберг удостоївся байопіку – так називаються біографічні фільми, - ще не досягнувши тридцятирічного віку. А скільки разів у кіно показували королів, борців за громадянські права, спортсменів, митців – перелік сягне щонайменше кількох сотень.

У зв'язку з цим українцям, особливо нинішнім, давно потрібен позитивний приклад для наслідування. Бажано – не один. За прикладом Європи та США, така постать, або такі персоналії, з одного боку, повинні бути прийнятними для всієї України, а не для окремих регіонів, з іншого – дійсно вважатися значимими саме для нашої країни фігурами. Нарешті, третій аспект: саме життя обраної видатної людини мусить бути цікавим та являти собою приклад для наслідування.

Але існує одна проблема, котру ми з вами не можемо спільними зусиллями подолати щонайменше десять років. А саме: зібратися та домовитись, хто ж у нас Великі Українці. Коли це якось вирішили дізнатися за допомогою телебачення, результат уже попереднього опитування якщо не шокував і насмішив одночасно, то ввів у ступор – це точно. З сотні кандидатів у "нашому все" позицію №23 посів вождь світового пролетаріату Володимир Ульянов (Ленін). І постарався тут тоді не лідер українських комуністів Петро Симоненко – голоси віддавав, як це не смішно прозвучить, український народ.

Хто не знає, чим завершилася та історія, нагадаю: коли склалася десятка лідерів, і друге місце після хірурга Миколи Амосова впевнено посів Степан Бандера, народний депутат від Партії регіонів Дмитро Табачник організував фальсифіковане вкидання голосів, аби на перше місце замість лідера перегонів Бандери вийшов компромісний Ярослав Мудрий – портрет на двогривневій купюрі. Й за своєю сталою звичкою не надто це приховував. Журналіст Віталій Портніков тоді прокоментував цей факт так: "Є очевидним факт, що український народ поки не може знайти героя в тому короткому періоді існування держави, який є зараз".

Із того часу минуло п'ять років. Опитування, у якому я взяв участь, показало: не існує дотепер постаті чи постатей нашої непростої історії, котра визнавалася б значимою для всієї країни. І найперше не можна вважати такими Тараса Шевченка, Лесю Українку та Івана Франка – хоча б тому, що будь-які заходи, пов'язані з цими іменами, давно, ще з радянських часів, перетворилися на занудний та пафосний офіціоз. Й навіть ні для кого не секрет, що, наприклад, всяке "шевченківське дійство" - чудовий привід освоїти, іншими словами – відбити, відмити, словом, роздерибанити бюджетні кошти. Але спробуй не дати на таку подію! Відразу почнуться крики про бездуховність й нехтування всім українським.

Наклавши табу на створення екранізованих біографій Тараса Шевченка й Лесі Українки, я би радив зосередитися на інших постатях, прямо пов'язаних із опором більшовизму. Нинішній Україні потрібна швидка  й остаточна дерадянізація, тож не зайвими будуть фільми про Степана Бандеру, Нестора Махна, Романа Шухевича, Симона Петлюру, Василя Стуса, навіть В'ячеслава Чорновола…

Та й тут не слід тішити себе ілюзіями на швидке втілення подібних ідей. Адже негайно почнуться протести комуністів. Бог би з ними, хто їх слухає – але до них приєднаються звичайні українці, й не лише на Сході та Півдні. Чого там: я взагалі не певен, що нині хтось зможе розповісти про життя та смерть цих, поза сумнівом, знаменитих українців без того ж пафосу, котрий лише зашкодить сприйняттю.

Гаразд, беремо нейтральну фігуру – знаменитий письменник Микола Гоголь, чим не позитивний персонаж? Але тут уже не обійдеться без протестів із російського боку: мовляв, Гоголь – видатний російський письменник. Підемо ще далі вглиб, візьмемо богатиря Іллю Муромця – й почуємо з того ж боку ті самі претензії.

Словом, виглядає так, що кожен із нас, українців, має своїх персональних героїв. І кожна спроба домовитися про спільних, як це є в інших країнах, хоч Росію візьми, хоч Америку, призводить до громадянського протистояння. Невже й тут рішення, хто "наше все", Бандера, Чорновіл чи Гоголь, так само мусять приймати за нас політики? Адже так уже було, згадайте СРСР з його сумнівними Леніним, Сталіним та Чапаєвим…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Андрій Кокотюха колонка авторская колонка Андрей Кокотюха Бандера герої Гоголь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять