Сколько в Украине дураков?

В начале этой колонки я хотел бы, прежде всего, извиниться перед читателями. Слишком уж часто придется употреблять, вроде бы, и литературное, но, все равно, не очень приятное слуху слово "дурак" (вон, даже Word его подчеркивает). Но ничего не поделаешь. Кроме того, если данное слово можно употреблять представителям высших эшелонов власти, самому премьер-министру, то, что уж говорить о нас, людях простых, и в выражениях обычно куда менее сдержанных. Хотя вопрос, в конечном итоге, не в терминологии, а в том, что власть снова подбросила обильную и не очень вкусную пищу для размышлений.

Это самое слово "дурак" в пятницу активно употреблял Николай Азаров, говоря об украинских дорогах. Громкие заявления премьера – вещь довольно частая, вспомним, хотя бы, его лопаты, мало работающих украинцев и многое другое. Вот и о дорогах, обращаясь у аудитории популярного ток-шоу, отлично сказал: "Самый простой ответ на вопрос, почему дороги в Украине плохие – дураки управляют и воруют. Да? Это самый простой ответ, и трудно с ним спорить. Но я на дурака похож? Я вас смею уверить, что дураков у нас в системе государственного управления не так много. Есть, конечно. Но не так много". Другими словами, все у нас не так уж и плохо, все понимают проблему, ликвидируют трудности, а еще – если и воруют на дорогах, то совсем какие-то "копейки". Не буду спорить с тезисом об интеллектуальном уровне власти, вот только я от подобных заверений себя этим самым дураком, к сожалению, почувствовал.

А еще меня посетила крамольная мысль. Если рассуждать с точки зрения нашей власти, то слишком много критически настроенных людей в нашей стране можно назвать этим обидным словом. Ведь сколько поколений руководителей государства, разных политических цветов и направленности, рассказывают нам об улучшении жизни и заботе о народе, а мы не замечаем. И отсюда – еще один удручающий вывод. Ответ на вопрос, сформулированный в заголовке статьи, вполне может звучать так: "Много, почти все". Но не хочу расписываться за других, продемонстрирую эту самую "глупость" в государственном масштабе на собственном примере.

Вот о тех же дорогах. В последние недели у меня была возможность сравнить их состояние в нескольких регионах страны. Впечатление – от плохого (и это в Киеве) до ужасного. Например, лично видел, как в довольно крупном городе Горловке ямы на асфальте засыпают битым кирпичом - фактически мусором. Получается потрясающая картина. Едет таксист, объезжает ямы, где-то застревает и с трудом выруливает, а потом, вообще, начинает вязнуть в кучах мусора и грязи, которые получились на месте импровизированных латок. И странно здесь даже не то, что дороги ремонтируют так. Удивительно, что никто не вышел и не сказал: "Друзья, это прогрессивный метод. И дороги починили, и средства сэкономили, что особенно важно в свете нынешнего кризиса, поразившего, кстати, всю Европу и цивилизованный мир". Вот только я, глупый, этой прогрессивности никогда не пойму. И таких, как я, - сотни, а то и тысячи. Одних водителей сколько, которым несколько раз в месяц приходится покупать новые запчасти и чинить свои автомобили. А включаешь телевизор, и слышишь совершенно другое… И начинаешь себя чувствовать этим самым дураком, ничего не понимающим в прогрессе своего государства. А еще ведь народ настолько несознателен, что рассуждает о том, сколько миллионов украли на асфальте. Не знает, глупенький, что эти суммы исчисляются несколькими копейками, не более. Сколько же людей неразумных, прямо страшно становится за Украину-матушку…

Или другой пример, с дорогами не связанный. Слышу я по телевизору, что в стране модернизация и реформы. А выхожу на улицу и вижу нечто другое, неразумный я человек. Ну не получается сопоставить с красивыми словами не только слезший по всей стране асфальт, но и обшарпанные города, села безо всякой инфраструктуры, развалины на месте прежних предприятий, которые за годы независимости никто даже полностью снести не удосужился, так, разворовывают по кирпичику. Не пойму, как отразились реформы на убитых автобусах и маршрутках, в которых опасно ездить, но при этом ими пользуется большая часть населения Украины? Как вообще сопоставить наше стремление к европейскому уровню жизни с насквозь проржавевшим коммунальным хозяйством и глобальной неустроенностью элементарного быта? Как соотносятся ведущиеся при любой власти разговоры о борьбе с коррупцией с тысячами чиновников, каждый из которых мечтает урвать от тебя если не денег, то, хотя бы, шоколадку? Может быть, я и вправду дурак, но вижу, к сожалению, куда больше негатива, чем преобразований в лучшую сторону.

Справедливости ради, отмечу, что есть у нас, так сказать, инфраструктурные улучшения. К тому же Евро-2012 и несколько городов причесали, и дороги с аэропортами какие-то починили и еще многое сделали. Вот только когда едешь на шикарном и быстром "Хюндае" по обшарпанной Украине, понимаешь, что реформы наши настолько поверхностны, и настолько малого числа людей коснулись, что и говорить о них пока нечего.

В целом же, из громогласных заявлений, которые звучат уже который год, лично у меня создается впечатление о том, что кому-то очень приятно и выгодно будет, если украинцы почувствуют себя дураками. Вдруг кто-то в этом случае закроет глаза на происходящее вокруг, чтобы просто почувствовать себя поумнее. Для примера просто представим себе диалог среднестатистического украинца с властью.

Украинец говорит: "Хочу зарплату повыше, кушать получше, жилье доступное и о будущем детей своих не переживать". Ему отвечают: "Реформы идут, "покращення" не бывает быстрым, но ты посмотри, как оно каждый день все больше проникает в твою жизнь". Он снова о своем: "Покращення", мол, не сильно вижу, но хочу еще, чтобы медицина у нас была качественной и образование, ну и с Европой отношения наладьте, есть желание путешествовать больше и легче". А ему в ответ: "Реформы идут, одни только преобразования в скорой помощи чего стоят. И везде все будет хорошо, вот увидишь. А на пути в ЕС мы вон как далеко продвинулись". Украинец не выдерживает: "Да когда же вы обещания исполнять начнете, жить то все тяжелее?!". А ему гордо: "Обещания исполняем, страну демократизируем, вон, закон о языках приняли, говори, дорогой, как хочешь, никто тебя не накажет". И такой диалог слепого с глухим можно продолжать до бесконечности. Так неужели это самый украинец так глуп, что не видит никаких улучшений своей жизни?

Я склонен думать, что нет, а проблема – совершенно в другом. Заключается она в том, что в любом обществе, независимо от уровня его демократичности и состоятельности, чем больше людей чувствуют себя дураками, тем легче ими управлять. И громкие обещания они воспринимают проще, и сказать можно в случае чего: "Да ты ж ничего не понимаешь". И так сложилось исторически, что подобное отношение к украинцам прорывалось, время от времени, у любой власти. Хотя ей-то, я считаю, лучше сделать другое.

Например, признать, что у нас в стране – ворох проблем, и решить эффективно хоть какие-то из них – с теми же дорогами. Так, кстати, можно в историю войти в позитивном свете, неужели это никому не нужно? Но, прежде всяких улучшений, стоит запомнить один простой тезис. Большая часть населения дураками быть не может. И если ее таковой постоянно считать, терпение, рано или поздно, лопнет. А последствия этого, как ни банально прозвучит, могут быть слишком уж непредсказуемыми…