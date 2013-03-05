Полмиллиона за улыбку диктатора

Нищая Республика Зимбабве, в казне которой осталось не больше сотни евро, потратила полмиллиона на празднование 89-го дня рождения своего бессменного лидера Роберта Мугабе. Деньги на это празднование собрали добровольцы, а сама торжественная церемония прошла в шахтерском городе Биндура. Шахтерам устроили укороченный рабочий день, чтобы они прибрались в своем бедном городке и смогли заслужить благодарность кумира, намеревающегося в этом году вновь баллотироваться на высший государственный пост.

Особого сомнения в том, что Мугабе опять изберут, и он сможет устроить пышное 90-летие, ни у кого в Зимбабве нет: когда он проиграл прошлые выборы оппозиционному кандидату, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его победу, а молодые сторонники начали терроризировать оппозиционных активистов. То, что сторонники Мугабе все равно за него проголосуют, каким бы ужасающим ни был уровень экономики страны, тоже мало кто сомневается. Да, количество этих сторонников не дотягивает до большинства, но оно все еще достаточно, чтобы с помощью фальсификаций добиться успеха.

На изумленный вопрос – почему жители Зимбабве доверяют бездарному и коррумпированному правителю, который довел до нищеты одну из некогда самых процветающих и богатых природными ресурсами стран Африки, а сам вместе с ближайшим окружением купается в роскоши, - есть простой ответ: потому что Мугабе. Секрет успеха будущий президент понял еще когда занимался борьбой против белых расистов: нужно думать не об угнетенных африканцах вообще, а об интересах своих земляков из племени шона. В то время, как харизматичный лидер повстанцев Джошуа Нкомо добивался независимости Зимбабве и отмены апартеида, Мугабе ковал свою собственную победу. И добился ее сразу же после провозглашения независимости – племя шона намного многочисленнее племени матабеле, к которому принадлежал Нкомо.

С того времени Мугабе при поддержке шона правит Зимбабве. Сами шона – как и все остальные зимбабвийцы – живут в полной нищете. Но они гордятся тем, что их лидер возглавляет страну вот уже 33 года. Что он легко одолел повстанцев из племени матабеле, пытавшихся противостоять его диктатуре да еще лирично назвал операцию по их истреблению "Гукурахунди" - "весенний дождик". Что он забрал землю у белых без выкупа и раздал ее соратникам из своего племени. Ага, земля захирела, сельское хозяйство умерло, зато и чужих богатых больше нет, завидовать некому, а своими богачами можно только гордиться, пусть они ничего и не делают.

Что у него самый быстрый кортеж во всем Зимбабве, и не дай Бог тебе помешать движению президента – пристрелят и раздавят. Что он приезжает на свои праздники в их замурзанные шахтерские селения и ласково им улыбается – лучший шона из всех шона, с самой роскошной резиденцией из всех шона, прямо в Национальном ботаническом саду, с колоннами, коврами и мрамором повсюду. Словом, шона живут счастливо.

Это матабеле не повезло.