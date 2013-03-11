Город с привычками Венеции и стрельбой ради праздника

Татьяна Катриченко

Журналист

11 марта 2013, 18:30

В курортные города с историей, такие, как Сплит, лучше ехать весной или осенью.

В Сплите уже настоящая весна. Впрочем, как и на всем Адриатическом побережье Хорватии. На градуснике в тени +15, на солнце – больше двадцати. Конечно, морские ванны принимать еще холодновато, но насладиться старым городом – в самый раз! Без утомляющей толпы туристов, жадных взглядов женщин, продающих туристам вышитые и вязаные салфетки и скатерти, и невыносимой летней жары, когда кажется, что все 70% воды, из которых состоит человек, вот-вот превратятся в пар.

В такие тихие дни убеждаешься в одном: в курортные города с историей лучше ехать весной или осенью, когда особы в купальниках и плавках с надувными кругами, матрасами и гигантскими утками не заслоняют прелести окружающего пространства (а Сплит очень туристический город – даже министерство туризма Хорватии признало его лучшим в 2012 году). Оглянувшись по сторонам, понимаешь – история тут не музейный экспонат, а часть повседневной жизни. Этот город не для беготни, а для неспешных прогулок и бесцельных блужданий.

Блуждать придется по лабиринту узких улочек и переходов. Несколько веков Сплит, как и большая часть современного хорватского побережья, принадлежал Венецианской республике. И это чувствуется. В глобальном масштабе и в деталях. В старом городе множество улочек-коридоров. Самая узкая из них называется забавно: "Пропусти меня вперед". Даже одному человеку пройти по ней можно, лишь перемещаясь боком. В Сплите заметна и венецианская привычка сушить белье на улице – из окон протянуты сотни веревок с мокрыми простынями, футболками и даже колготками…

Опускаем взгляд на уровень земли и видим белоснежные, гладкие, даже блестящие камни. Дороги в старом городе вымощены камнями с острова Брач. Из них, к примеру, построены Белый дом в Вашингтоне и здание парламента в Будапеште. В этих сплитских камнях, отшлифованных веками, кажется, как в зеркалах, отражается прошлое, настоящее и даже будущее города.

Этот же камень использован для строительства самого известного городского памятника архитектуры – дворца римского императора Диоклетиана. Он правил Римом почти два десятилетия в конце третьего века и был "знаменит" жестокими гонениями против христиан. Диоклетиан родился в Далмации (регионе, название которого лучше запомнить, если упомянуть породу белых в черную крапинку собак… далматинцев), поэтому после отречения от власти вернулся в родные края, где заранее началось строительство для него дворца. Говорят, что тиран перед смертью раскаялся в лихих деяниях и отдал грандиозный дворец народу.

Но если кто-то будет искать в Сплите тот самый огромный императорский дворец – промахнется. Его тут нет. Давным-давно он был разобран на строительные материалы, из которых уже несколько поколений местных жителей строили для себя жилища. Заметно, что многие из домов с трудом удалось втиснуть в границы средневековой застройки – как и в Венеции, ограниченной сотнями каналов, в Сплите надо было умудриться построить палаццо на небольшой территории.

Так за несколько веков неотъемлемой частью древних стен стали жилые дома, в прохладных и темных подвалах которых ныне устроены пивные, галереи и сувенирные лавки. Всем домам по несколько столетий. Многие из них, чтобы не расходились по швам, пришлось сковать специальными скобами, как в Венеции. О дворце же, возможно, напоминают лишь арки, беспорядочно вмонтированные в стены домов.

Внутри палаццо ныне есть собор святого Дуе, римский зал для торжественных церемоний, круглый Вестибюль под куполом и отлично сохранившийся римский храм Юпитера.

Когда людей в старом городе мало, хозяйничают в нем кошки. Точно так же, как и в Венеции. А еще голуби – их в Сплите тысячи. Летом кружит в синем небе множество ласточек.

И, конечно же, в воздухе витает запах Адриатики. Соленый. С горчинкой. Его приносит свежий ветер.

За воротами дворца открывается вид на порт и море – Сплит расположен на полуострове Марьян между заливом Каштела и Сплитским каналом у подножия Мосорских гор. На набережной (хорваты ее называют "рива") растут высокие пальмы и установлено множество лавочек. На них туристы и местные греются на солнышке и поглощают килограммами мороженое. Хотя и не такое, как в Италии, но, все-таки, вкусное.

Тут можно присесть на лавочку и представить, что перед глазами какая-то картинка с ускоренной съемкой: люди проходят, меняются облака, уплывают яхты, но город, отраженный в белом камне, остается.

Похож Сплит на Венецию и в кулинарных пристрастиях. Это можно проверить в любом ресторане или кафе. Там подают дары морей – то, что ночью плавало, к обеду может оказаться на столе: креветки, мидии, кальмары, осьминоги и множество разной рыбы. В некоторых ресторанах предложат даже черные макароны – пасту с чернилами каракатицы, такие популярные в Венеции. Вот только никакого "коперто" – платы за обслуживание, хлеб и воду – с вас не возьмут. В качестве чаевых можно оставить сдачу, принесенную официантом.

Ближе к вечеру в выходной день в старом городе можно увидеть традиционную хорватскую свадьбу с национальными флагами и фейерверками. Вроде все как обычно: невеста – в белом, жених – в черном. Но настораживает не громкая музыка или возгласы, а выстрелы. Редкая балканская свадьба обходится без стрельбы в воздух. Часто такая традиция имеет печальные последствия – в местных газетах то и дело появляются заметки о несчастных случаях.

Шумят в Сплите, когда на местный футбольный стадион приезжает загребское "Динамо", тогда большая часть города объединяется. Пусть даже мысленно. Кажется, весь Сплит, как и вся Далмация, болеют за местный футбольный клуб "Хайдук". Его символикой украшен чуть ли каждый второй столб в городе.

Хорватия считается одной из самых чистых стран Европы. Более ста пляжей имеют специальные сертификаты – "голубые флажки", то есть, считаются чистыми и безопасными.

Чтобы как можно больше наших соотечественников могли увидеть райские уголки, украинские дипломаты просят хорватских чиновников упростить для украинцев условия въезда в курортную страну в 2013-м. Несколько предыдущих лет Хорватия разрешала нам безвизовый въезд летом. Сейчас же пока сомневаются – 1 июля 2013 года планируется вступление страны в Шенгенскую зону. Пока же украинцы с долгосрочными шенгенскими визами могут ездить в страну по ним или же получать специальную, хорватскую.

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Татьяна Катриченко колонка Хорватия путешествия Сплит Венеция
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