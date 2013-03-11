За что мы не любим Тараса Шевченко

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
11 марта 2013, 19:00

Фигура Шевченко, который может быть нашим ключевым героем, к сожалению, теряет свое значение в современной Украине.

Лично я очень люблю Тараса Шевченко. За его поэзию, вышедшую далеко за пределы литературы и ставшую одним из самых устойчивых символов Украины, за то, что он – один из немногих национальных героев, актуальных для всех жителей нашей страны, независимо от региона, и за многое-многое другое. Не хочется пафосных слов о Кобзаре или Великом Тарасе, по-моему, достаточно сказать, что современная украинская нация, на уровне идеологическом, - это во многом творение Шевченко. Но вот незадача – очень долго эту любовь из меня фактически выбивали. Причем делали это официально, можно сказать, на государственном уровне.

Начиналось все со школы, где мы несколько месяцев занимались нудным заучиванием стихов Шевченко, причем с одним постоянным и надоевшим акцентом. "Кріпаки, бідна Україна, поневолення, страждання і плач, сльози, плач, сльози…" За этой постоянной печалью, которой были наполнены посвященные Шевченко уроки литературы, теряются и поэт, как создатель произведений героических, лирических, да каких угодно, и его исторические акценты, и многое другое.  Продолжалось "выбивание" официальными государственными мероприятиями приуроченными, например, к очередной годовщине со дня рождения поэта. Там люди, часто толком не знающие украинского языка, с умным видом рассуждали о творчестве Шевченко, о том, как он страдал сам и описывал страдания других, и, самое главное, радостно награждали друг друга всякими медалями и орденами в честь знаменательного события. Эффект закреплялся митингами разных политических партий, которые просто как на мед чуть ли не каждый год бежали и бегут к памятникам Кобзарю и там провозглашают какие-нибудь свои лозунги.

В свете всего этого возникает уникальная и при этом очень неприятная ситуация. Фигура, которая вполне может быть ключевым героем и способна объединить всех украинцев, это значение теряет. И превращается, в лучшем случае, в символ украинской шароварщины, неприятное воспоминание о скучных школьных уроках, а в худшем – начинает ассоциироваться с отдельной партией, идеологией, в общем, всего лишь с частью нашего общества. К сожалению, можно констатировать, что в Украине не любят своего главного Поэта. И к такому выводу подталкивают сразу несколько обстоятельств.

Во-первых, в Украине на официальном уровне (в школе, во время государственных чествований и так далее) еще с советских времен установилась тенденция к очень серьезному "обеднению" образа Шевченко, его сведению к отдельным аспектам, которые не отражают ни самой личности поэта, ни всего смысла его творчества. Украинец обычно с младых лет получает очень усеченный и, в итоге, скучный, даже неприятный, образ Кобзаря, что в итоге не позволяет обществу использовать весь потенциал этой фигуры.

Посудите сами. Биография Шевченко весьма интересна, чего в ней только нет – и тяготы, и победы, и заключение, и взлеты с падениями, и любовные линии со скандалами. Отличный материал, как минимум, для интереснейшего биографического фильма. И если правильно перенести его в современный масскульт (в хорошем смысле слова – сделать доступным широким массам), то может получиться еще и крайне поучительная и символичная история о том, как прошла сложная жизнь одного из лучших сыновей народа, и как она была связана с судьбой его народа. А неоднозначные моменты, если их грамотно подать, будут только способствовать интересу к этой фигуре – пониманию того, что Шевченко, в конечном итоге, был одним из нас.

Да что там фильм – можно просто написать интересную историю для учебника, но даже этого у нас нет. А есть совершенно плоский и скучный дядька, которого навязывают каждому школьнику, а потом и всем "сознательным украинцам", и главным смыслом жизни которого (по официальной версии) оказалось глобальное и продолжительное страдание. Есть канонический портрет "дидугана" в шапке и кожухе с довольно стандартным набором характеристик – Кобзарь, Великий Поэт и так далее. Каждое из этих определений, кстати, довольно неплохо, но в сумме они просто лишают Шевченко многомерности и убивают всяческий интерес к нему у тысяч украинцев. Ведь мы получаем своеобразно выхолощенный образ поэта, у которого не было ни мук творчества, ни разнообразных личных обстоятельств, вообще ничего, кроме нескольких скупых характеристик. И такой вот Кобзарь, к сожалению, не может быть адекватным символом Украины. Повторюсь  – он просто скучен. В этом свете 2014-й, объявленный годом Тараса Шевченко в Украине, я жду с тревогой. Ведь формирование не самого верного и адекватного образа вполне может достичь своей высшей точки, а личность его может еще больше потерять свое значение.

Во-вторых, интересны и многогранны не только жизнь Шевченко, но и его творчество. Вообще, это отличный материал для популяризации украинской истории и культуры. Например, поэма "Гайдамаки" - прекрасный материал для настоящего исторического блокбастера. Пусть государство только выделит деньги, и может получиться не хуже, чем у России с ее многочисленными историческими фильмами, или у Польши с ее "Огнем и мечом". Да и вообще, большая часть "Кобзаря" - настоящий учебник истории. И не сухой, а в действии и с расставленными акцентами, которые вполне актуальны и для современной Украины. Другими словами, если вывести творчество Шевченко из тех узких рамок, в которые его загнали наши школа, отдельные "мытци" и политики, то там столько универсальных смыслов, что просто диву даешься. Получится ли это сделать? Шевченковский год впереди, посмотрим, но снова-таки, терзают смутные сомнения.

Наконец, в-третьих, и это самое главное, Шевченко –  одна из немногих фигур, которые действительно могут объединить современных украинцев. Он – не Бандера с Шухевичем, не советский солдат и даже не запорожский казак или гетман Богдан Хмельницкий, к каждому из которых у многих наших соотечественником могут возникнуть вопросы. Это редкая историческая личность, которая вообще не вызывает никаких противоречивых оценок (если не брать, конечно, во внимание, усеченный образ Кобзаря, о котором я говорил выше). И вот этот объединяющий потенциал, весьма ценный для современной Украины, мы совершенно не используем. Наоборот, разные политические силы пытаются как бы "перетянуть" Тараса Григорьевича на свою сторону, чуть ли не всучить ему в руки свое партийное знамя.

Представители официальной власти возлагают к его памятникам цветы, строя из себя больших защитников украинской культуры, которая при этом (как минимум, на государственном уровне) остается в состоянии глубокого упадка. Разные политические силы чуть ли не каждый год собираются возле тех же монументов и заявляют о своих далеко идущих планах, а Шевченко их как бы "освящает". Националисты возле памятников жгут флаги своих противников из Партии регионов. Все это было и 9 марта этого года, посмотрите только, как часто подобная ситуация повторяется. А вот Юлия Тимошенко на этот день рождения Шевченко, вообще, блеснула пламенной, но странной речью. В своем заявлении она пришла к выводу о том, что Шевченко был политиком, а его творчество, цитирую, "разъединяет Украину…  на "нас" и "них". На тех, кто считает Тараса великим поэтом свободы и тех, кому эти понятия и ценности чужды и непонятны".

Все вышеперечисленное – особенно плохо. Прежде всего, потому, что слово "политика" у нас давно стало синонимом чего-то негативного, почти ругательством. И называть политиком национального героя – значит принижать его значение. Кроме того, все попытки окрасить поэта в чей-то партийный цвет, фактически закрывают возможность сделать его фигурой, объединяющей украинцев. Здесь игры с историей, такие популярные в нашей политической традиции, к сожалению, особенно опасны. Такой вывод я делаю и потому, что каких-то шансов на их прекращение в ближайшее время не вижу, потому здесь стоит лишь помнить, что никакой Шевченко не политик, и стараться отличать его от всех, кто липнет к его имени.

В общем, мы пока относимся к, безусловно, главному герою своей истории без подобающего уважения. Используем его в разных целях – от загрузки нерадивых школьников работой до нахождения морального авторитета, который "освятит" сомнительные политические ценности. Другими словами – украинцы не любят Шевченко, причем такая позиция поддерживается на высоком государственном уровне. Конечно, ведь снять современный интересный фильм или издать книгу - намного сложнее, чем отнести к памятнику венок или прокричать возле него надцатый лозунг о заботе об Украине…

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школа колонка государство Шевченко Родион Комаров Кобзарь
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