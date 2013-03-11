Сытая старость Ханне Северинсен

Анатолий Николаев
11 марта 2013, 17:43

69-летняя бывшая европейская чиновница активно продолжает комментировать политические события в Украине.

В любимом многими французском фильме "Амели" есть интересный второстепенный герой - вышедший на пенсию кондуктор трамвая, который по ночам ходит по саду с компостером и компостирует листья лавровых деревьев, чем вызывает справедливый гнев своей жены, ухаживающей за приусадебным участком. "Каждый расслабляется по-своему", - говорит улыбающийся старикан с явными симптомами зарождающегося маразма на лице. Причуды свойственны большинству престарелых людей, и хорошо, когда от них страдают только деревья.

69-летняя бывшая европейская чиновница, а ныне датская пенсионерка Ханне Северинсен тоже не стремится к заслуженному отдыху – она активно продолжает комментировать политические события в Украине, несмотря на потерю любого официального статуса. Долговязая старушка из Дании то и дело появляется в украинских СМИ, время от времени позволяя себе высказывания, не дотягивающие до уровня европейской дипломатии.

Работа Северинсен в Совете Европы долгое время была связана с Украиной.  С 1997 года она была содокладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам выполнения Украиной обязательств перед СЕ. С 29 июня 2007 года по 12 октября в 2007 года – председателем Специального комитета Совета Европы по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Украине. С 2008 года Северинсен работала советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на общественных засадах.

Госпожа Северинсен не скрывает своего позитивного отношения к партии "Батькивщина" и Юлии Тимошенко. Ее заявления всегда совпадают с принципиальной позицией партии, будь то "сталинские репрессии" (будто она понимает, что это такое) или самоцензура в СМИ. Правда, в последнее время новости "от старушки Ханны" все реже публикуются еще где-то, кроме официального сайта БЮТ. На то есть свои причины – откровенно поддерживая одну политическую силу, Северинсен давно потеряла репутацию независимого эксперта, хотя официальное прикрытие у нее имеется – с недавних пор Ханна является президентом международной общественной организации "Европейская медиа-платформа".

Так что же тянет эту Фрекен Бок в Украину сейчас, когда политическая конфигурация коренным образом изменилась, и рассчитывать на новый орден от президента (Ющенко в свое время пожаловал Северинсен орден "За заслуги") не приходится?

Вспоминая нашумевший слив информации о методах работы "личного министра иностранных дел" Тимошенко Григория Немыри с западными журналистами, несложно предположить, что экс-содокладчицу к постоянным визитам в Киев стимулирует еще что-то, кроме пламенной любви к Юлии Владимировне. Особенно – если принять во внимание так широко рекламируемую скромность зарплат и пенсий европейских чиновников.

В украинской прессе уже не раз всплывали данные о коррупционных мотивах гиперактивности Ханны Северинсен. Большинство из них касаются квартиры в Киеве, купленной для нее "Батькивщиной". Эта злополучная квартира даже стала причиной небольшого скандала, когда из-за трудностей перевода шведская Ханна обиделась на украинскую Анну Герман. Правда, при этом подтвердила, что квартира есть, но не ее.

 Как оказалось, украинские коллеги приучили Ханну к дорогим подаркам и щедрым финансовым возлияниям, благодаря которым на склоне своих дней некогда скромная датская старушка может позволить себе "шикануть на все деньги" - как в последний раз.

Роскошная квартира в историческом доме в центре Киева на улице Горького была куплена госпожой Северинсен в ее бытность советником премьер-министра Тимошенко и при непосредственном финансовом участии БЮТ, что подтверждается источниками в самой партии.
 
Предприняв известные усилия, найти эту квартиру сможет каждый желающий журналист. Опросив словоохотливых соседей, удалось узнать, что Северинсен заселилась в свое скромное киевское жилье площадью чуть больше 250 квадратных метров в 2009 году, до этого несколько месяцев докучая соседям шумным и основательным ремонтом.

К слову, европейская соседка запомнилась жителям элитного дома не только громким ремонтом, но и масштабной доставкой дорогой мебели: по их словам, затаскивание в квартиру Северинсен кабинетного рояля превратилось в маленький Армагеддон для всего подъезда. Зато теперь все благодарны госпоже Ханне за то, что она хотя бы не играет на своем столь крупном инструменте.

Риэлторы оценивают стоимость квадратного метра жилья в этом доме в $ 4000, и путем умножения этой цифры на площадь квартиры можно получить ее приблизительную стоимость, дотягивающую до миллиона долларов. Оформлена эта недвижимость на подставное лицо, которое Северинсен называет то сестрой подруги, то подруой сестры. Кроме этого, образ жизни, который ведет Ханна во время своих визитов в Киев, автомобили, которыми она пользуется, и заведения, которые посещает, позволяют убедиться в том, что имело место не только это единоразовое щедрое подношение, но и регулярные финансовые поступления. Единственная проблема, с которой Северинсен пока не справляется, - это искусство одеваться. Все, кто встречает в Киеве эту даму, недоумевают по поводу ее обвисших на коленях джинсов и откровенно дешевой бижутерии, украшающей одутлое тело датчанки. Остается лишь догадываться, как платят вышедшим на пенсию представителям ПАСЕ в "Батькивщине" - имеет ли место помесячная или сдельная оплата труда.

Удивляться чему-то в украинской политике бессмысленно, но, похоже, миф о честности политики европейской тоже рушится на глазах. Правда, отечественного обывателя наверняка должно раздражать то высокомерие, с которым европейцы (и Северинсен в первых рядах) поучают своих нерадивых украинских коллег, уличая их в коррупции, а также двойные стандарты, которые они применяют к нашей стране. Ведь сложно представить, чтобы Ханна Северинсен могла позволить себе такую роскошь где-нибудь в Европе. Правда, в европейских странах вряд ли нашлись бы люди, согласившиеся платить ей такие чудовищные суммы за регулярный выпуск пресс-релизов.

На днях один из депутатов от "Батькивщины" зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, запрещающий торговлю бывшими в употреблении одеждой и обувью, то есть сэконд-хэндом. По мнению депутата, массовый ввоз на территорию Украины б/у одежды без надлежащего санитарно-эпидемиологического контроля несет угрозу здоровью и жизни людей, а также создает экологическую проблему и негативный имидж страны. Было бы неплохо вдобавок к этой благородной инициативе специальным законом запретить импорт б/у политиков из Европы – с целью укрепления психического здоровья граждан и улучшения имиджа государства.

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