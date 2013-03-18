Уроки для Украины: чему нам поучиться у Папы Римского

Избрание нового Папы Римского на прошлой неделе, безусловно, стало важнейшим для мира событием. Причем не только религиозным, политическим или еще каким-либо, тут, как раз, все понятно. Не менее важно то, что новый понтифик Франциск практически сразу явил собой очень твердый и потому очень привлекательный моральный образец. Вспоминаются не только и не столько его отказ от лимузина, а, прежде всего, первые обращение к народу и проповедь, рассказ о выборе имени и еще ряд моментов. И на волне всеобщей эйфории, которую сейчас можно увидеть в католическом мире, сам собой приходит на ум вывод, что тот пример, который нам показывает Папа Римский, - вещь, могущая быть полезной далеко за пределами и этого самого мира, и религии вообще.

В частности, пример Папы вполне актуален для современной Украины. Обществу, в котором так мало моральных авторитетов, где слово "власть" обязательно ассоциируется с самыми неприятными эпитетами, где нет никакого духовного единства (и речь сейчас не только о делах церковных, а о нашем мировоззрении вообще), твердый моральный авторитет совсем не помешает. И, если вдуматься, уже первая неполная неделя после избрания Франциска дала сразу несколько практических поводов для наследования. Не слепого подражания ради, а для того, чтобы попытаться улучшить что-то в нашем собственном украинском мире.

Прежде всего, Папа Франциск показал, какой в идеале должна быть любая власть. Можно сколько угодно называть отказ от лимузина или разговоры о заботе о бедных показухой. Очевидно другое – подобные действия и слова, сказанные на таком уровне, обязательно будут иметь позитивные результаты. Кто-то позаботится о ближнем, кто-то переосмыслит свою жизнь и, кто знает, откажется от того, чтобы этого самого ближнего обмануть или нажиться за его счет, и так далее. А теперь давайте пофантазируем и представим, что было бы, если б такому отношению к власти научились в нашей стране.

Просто сравним. С одной стороны, человек, который является главой (для многих куда более авторитетным, чем светские правители) более, чем миллиарда человек (католиков в мире около 1,2 млрд), публично отказывается от ряда материальных благ, которые, в общем-то, его статусу и влиянию вполне соответствуют. С другой, покажите мне хотя бы одного человека, обладающего реальной властью в Украине, который при получении должности, депутатского места, да хотя бы захудалого чиновничьего портфеля, не пытался бы, в первую очередь, обрастать машинами, дачами, домами, связями и прочими признаками его влияния и статуса? А теперь сравните масштабы: все-таки, Украина объективно проигрывает католическому миру размером, числом и кошельком. И представьте себе, что было бы, если бы какой-нибудь, скажем, нардеп, отказался б от своего авто премиум-класса. Одного вон спросили уже, так он объяснил, что джип ему нужен не просто так (что по-человечески совершенно понятно), а для поездок на оппозиционные акции… Честно говоря, накормить десять нуждающихся людей, как по мне, действие намного более важное, чем все эти выступления, хотя я могу, разумеется, немасштабно мыслить и ошибаться…

Но и это не все. Папа Франциск показывает чудесный пример того, чем вообще должна быть власть. А должна она быть, в первую очередь, ответственностью, а не стяжательством, как это уже долгие годы принято у нас. И лидер, человек, взявший на себя власть, прежде всего, должен куда-то вести людей. Так вот, если б мы в Украине увидели хотя бы минимальное стремление к этому идеалу, уже можно было бы говорить, что дела нашего государства пошли на поправку. А так именно отсутствие ответственности (не на словах, где ее слишком много, а в делах) кажется самой большой проблемой современной Украины. Может быть, поучимся, а, господа украинские политики всех рангов?

Но и это не самое главное. Глядя и на избрание, и на поступки нового Папы Римского, свои выводы может сделать и все украинское общество. Ведь понтифик четко показывает, (и стал это делать, начиная с выбора своего имени, связанного со знаменитым Франциском Ассизским, очистившим католическую церковь именно смирением и скромностью), что есть некие универсальные вещи, которые могут объединить всех людей. Если отвлечься от конфессиональных вопросов, видно, что есть забота о другом человеке, стремление помочь ему, в конце концов, извините за идеализм, любовь к ближнему, которая должна объединять не только христиан. И, знаете, это классный повод вспомнить, что у нас, украинцев, в пределах отдельно взятой страны, тоже есть множество поводов забыть обо всех недоразумениях и объединиться ради настоящих ценностей.

Ведь все мы хотим, если не процветать, то – жить в хорошей и стабильной стране, которую не будут разделять никакие глупости и мелочи, в украинском обществе так часто получающие незаслуженно много внимания. А еще хотим элементарного уважения к себе таким, какими мы есть. Ну и, конечно, вряд ли кто-то будет против заботы со стороны своего ближнего. А если такие тенденции появятся, можно уверенно говорить, что, рано или поздно, и большие проблемы, существующие в государстве, будут решаться. О том, что мы хотим получить ответственную власть, описанную выше, думаю, и говорить и не стоит. Так, может быть, пока у нас перед глазами такой яркий пример, начнем объединяться, и забудем обо всяких глупостях?

Кстати, избрание нового Папы – это еще и прекрасный пример того, как разнообразная второсортная шелуха отслаивается и исчезает перед лицом чего-то действительно значимого. Для примера, сколько было (в частности, в европейских СМИ) попыток скандализировать нового Папу – и разговоры о деле, которое якобы возбуждалось против него в связи с сотрудничеством с аргентинской хунтой, и слухи о финансовых махинациях в Ватикане, и многое другое. Но реальным информационным трендом стало не все это, и даже не многочисленные карикатуры и фотожабы, связанные с понтификом и его выборами. Настоящее внимание уделяется тому, что сказал Франциск, какое имя себе выбрал, какими добрыми делами был известен до того, как возглавил церковь, и что он собирается делать на Святом престоле. Даже традиционная любовь журналистов к "лайфовой" тематике сводится к рассказу, по сути, трогательных историй о том, как будущий Папа стал священником из-за несчастной любви.

И здесь весь католический мир преподает нам еще один важнейший урок. Ведь в умах украинцев сегодня доминирует именно эта самая шелуха, причем, что еще более грустно, навязанная нам политиками. И ведь именно поэтому наше общество, уже можно говорить твердо, проворонило такой шанс объединиться, как прошлогоднее Евро. Мы ведь все реже вспоминаем о подъеме патриотизма во время чемпионата и все чаще возвращаемся к старым и пустым спорам, у кого лучше язык, герои, история, партия, регионы и так далее. А в случае с Папой – видим прекрасный пример того, как можно отложить второстепенное и вспомнить о главном.

И будет совершенно неправильно, если мы не поучимся и не вспомним, что гораздо важнее различий – взаимное уважение и объединение на основании элементарного желания жить в достойной стране. Ну, да об этом уже говорилось…