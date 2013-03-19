Президент кипрских офшоров

Виталий Портников

Публицист, журналист

19 марта 2013, 14:11

Пока Кипр будет крупнейшим инвестором наших экономик, о самих экономиках можно будет только мечтать.

То, как президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев отреагировали на возможность взятия единоразового налога у вкладчиков кипрских банков, продемонстрировало даже не их отношение к новому плану Евросоюза по спасению островной экономики, а характер экономики российской. И президенту, и премьеру было явно не по себе от того, что хранящие деньги на острове российские "олигархи" могут потерять миллиарды долларов.

Интересно, что другие российские чиновники восприняли возможное кипрское решение гораздо спокойнее – и это уже само по себе любопытно, потому что с точки зрения российского министерства финансов ничего из ряда вон выходящего не происходит. А с точки зрения Владимира Путина - происходит. Деньги теряют люди, являющиеся фундаментом самой российской государственности. Вопрос, почему их деньги вообще оказались на Кипре, почему остров является крупнейшим инвестором как российской, так и, между прочим, украинской экономики, даже не обсуждается. Мы все прекрасно понимаем, почему. Но никогда еще высшие руководители государства так откровенно об этом не высказывались.

Логику европейцев тоже можно понять. Когда федеральный канцлер Ангела Меркель, считает, что за спасение кипрской экономики должны платить не только европейцы, прежде всего Германия, но и иностранцы, хранящие свои деньги на острове, она подразумевает, что сам кипрский кризис обусловлен особым отношением властей к банковским вкладам иностранных компаний и физических лиц. Именно они помогли процветанию Кипра, именно уверенность Никосии, что так будет всегда и ничего предпринимать не нужно, и обусловила нынешние проблемы. Но российские "олигархи", которые перевели деньги на Кипр, сделали это как раз для того, чтобы ни в чем не участвовать, а не для того, чтобы кого-то спасать. И понимание того, что с тихой гаванью не то чтобы покончено, нет, - а что возникли проблемы, за которые приходится платить – уже приводит к самому настоящему раздражению. А высказывают это раздражение гаранты олигархического государства – "тандем".

Дело, конечно же, не в Кипре. Дело в постсоветских экономиках, которые существуют если не в тени запрятанных доходов, то под кипрским солнцем, явно не напоминающим ни российское, ни украинское. Дело в той уродливой системе заработка денег и хранения их за пределами государства, которая мешает развиваться настоящей экономике в наших широтах и которая не спасла от серьезнейшего кризиса государство, ставшее сейфом для российских и украинских "олигархов".

На месте Владимира Путина – да и Виктора Януковича, который, наверное, испытывает схожие эмоции – я бы задумался не о Кипре. Я бы задумался о России и Украине и о том, что пока Кипр будет крупнейшим инвестором наших экономик, о самих экономиках можно будет только мечтать.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин Янукович Портников Виталий Портников Медведев олигархи авторская колонка Кипр офшоры
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять