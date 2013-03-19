Президент кипрских офшоров

То, как президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев отреагировали на возможность взятия единоразового налога у вкладчиков кипрских банков, продемонстрировало даже не их отношение к новому плану Евросоюза по спасению островной экономики, а характер экономики российской. И президенту, и премьеру было явно не по себе от того, что хранящие деньги на острове российские "олигархи" могут потерять миллиарды долларов.

Интересно, что другие российские чиновники восприняли возможное кипрское решение гораздо спокойнее – и это уже само по себе любопытно, потому что с точки зрения российского министерства финансов ничего из ряда вон выходящего не происходит. А с точки зрения Владимира Путина - происходит. Деньги теряют люди, являющиеся фундаментом самой российской государственности. Вопрос, почему их деньги вообще оказались на Кипре, почему остров является крупнейшим инвестором как российской, так и, между прочим, украинской экономики, даже не обсуждается. Мы все прекрасно понимаем, почему. Но никогда еще высшие руководители государства так откровенно об этом не высказывались.

Логику европейцев тоже можно понять. Когда федеральный канцлер Ангела Меркель, считает, что за спасение кипрской экономики должны платить не только европейцы, прежде всего Германия, но и иностранцы, хранящие свои деньги на острове, она подразумевает, что сам кипрский кризис обусловлен особым отношением властей к банковским вкладам иностранных компаний и физических лиц. Именно они помогли процветанию Кипра, именно уверенность Никосии, что так будет всегда и ничего предпринимать не нужно, и обусловила нынешние проблемы. Но российские "олигархи", которые перевели деньги на Кипр, сделали это как раз для того, чтобы ни в чем не участвовать, а не для того, чтобы кого-то спасать. И понимание того, что с тихой гаванью не то чтобы покончено, нет, - а что возникли проблемы, за которые приходится платить – уже приводит к самому настоящему раздражению. А высказывают это раздражение гаранты олигархического государства – "тандем".

Дело, конечно же, не в Кипре. Дело в постсоветских экономиках, которые существуют если не в тени запрятанных доходов, то под кипрским солнцем, явно не напоминающим ни российское, ни украинское. Дело в той уродливой системе заработка денег и хранения их за пределами государства, которая мешает развиваться настоящей экономике в наших широтах и которая не спасла от серьезнейшего кризиса государство, ставшее сейфом для российских и украинских "олигархов".

На месте Владимира Путина – да и Виктора Януковича, который, наверное, испытывает схожие эмоции – я бы задумался не о Кипре. Я бы задумался о России и Украине и о том, что пока Кипр будет крупнейшим инвестором наших экономик, о самих экономиках можно будет только мечтать.