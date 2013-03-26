Абрамович без Березовского: зачем иметь деньги, но жить под боком у Путина

Действительно ли самый известный российский "олигарх" Роман Абрамович был задержан в Соединенных Штатах после смерти своего самого близкого партнера и самого большого противника Бориса Березовского? Телеканал РБК-ТВ, распространивший информацию о задержании Абрамовича, продолжает настаивать на своей версии происшедшего – несмотря на то, что факт задержания был опровергнут пресс-службой Абрамовича и не был подтвержден ФБР.

Судя по дальнейшим подробностям, если что-то действительно и происходило, то, скорее всего, речь идет не о задержании, а о беседе, которую спецагенты ФБР провели с Абрамовичем по поводу смерти Березовского по просьбе своих британских коллег. Конечно, все может завершиться этой беседой. А может и продолжиться – расследование причин смерти Березовского неизбежно должно будет заставить следствие поинтересоваться судьбой его активов – и суд, недавно выигранный Абрамовичем и ставший причиной банкротства Березовского, может предстать перед британцами в совершенно ином свете.

Конечно, утверждать, что смерть Березовского может привести к краху репутации Абрамовича – очень большое преувеличение. Но эта смерть просто может заставить Запад обратить на самого удачливого российского олигарха большее внимание. Абрамович многим обязан Березовскому. Именно скончавшийся в Лондоне "олигарх" ввел его в мир большой политики, представив ельцинскому семейству. Именно благодаря этому начался рост благосостояния Абрамовича и он превратился в самого сильного бизнесмена постсоветского пространства. Разница между Березовским и Абрамовичем в том, что первый не вписался в новую путинскую систему, а второй стал ее ведущим игроком. Именно с этого момента и началось расхождение между Березовским и Абрамовичем – но не расхождение между Абрамовичем и Западом. На Западе Абрамович был, пожалуй, даже более важной фигурой, чем опальный олигарх Березовский – не какой-то там бунтарь, а владелец "Челси", роскошных вилл и яхт и при этом еще недавно – государственный деятель, губернатор Чуткотки.

Но в последнее время Запад все настороженнее относится к путинской системе – не столько даже к ее политической витрине, сколько к ее экономической изнанке. Стало ясно, что благодушное отношение к бизнесу по-российски чревато кризисом европейской экономики, что нельзя позволять российским "олигархам" и властям превращать Европу в прачечную неизвестно каким образом нажитых капиталов. То, что происходит сейчас вокруг Кипра – индикатор европейской усталости. Но усталость от российской "путиномики" - это еще и усталось от Абрамовича, ставшего символом сложившегося порядка вещей, своеобразным "олигархическим Путиным". Именно поэтому Роману Аркадьевичу уже не так просто будет жить на Западе, как раньше: смерть Березовского просто высветит для него то, что он не хотел замечать. Западные спецслужбы будут работать над его задержанием так, как когда-то они годами искали поводы для нейтрализации великих "крестных отцов". Не задержат сегодня – задержат завтра. Не завтра – послезавтра. Можно, конечно, удалиться в Россию, но тогда возникнет вопрос – зачем нужно иметь столько денег и жить в Подмосковье. И потом, в России уже есть один Путин, и Абрамович под боком этому самому главному Путину явно не нужен.