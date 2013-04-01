Украине нужен потоп, или Как спастись от "покращення"

На прошлой неделе мне повезло – уезжал из Киева. И, несмотря на это, успел пострадать от погоды, а точнее, от полного бездействия нашей любимой власти в борьбе с ней. В понедельник, 25 марта, уезжая на вокзал, не смог вызвать такси – во дворе снегу намело выше колена, а убирать его никто даже не собирался. В итоге ехал с огромным чемоданом в метро, и это, мягко говоря, было очень неудобно. А в субботу, на той же неделе, уже увидел прогресс – такси поймать получилось. Правда, во двор мой машина так и не смогла заехать, а время в дороге мы с таксистом провели очень весело. Выталкивали из луж и ям то свой, то чужие автомобили. Наконец, сегодня я прошелся по вроде как не самому неблагоустроенному району города, Оболони, попрыгал через лужи и подумал: "Это ж если меня за пару дней так наша непобедимая властью погода замучила, то каково тем, кто провел в Киеве всю неделю?"

А неделя наступающая, с ее потеплением и угрозой потопа, который уже начинается на столичных улицах, обещает быть еще более "веселой". И в свете этого напросился совершенно неожиданный вывод. То, что происходит в Киеве и других наших городах, может оказаться штукой весьма полезной. Если, конечно, все наше общество сделает из ситуации правильные выводы.

Первый и самый главный из них – украинская власть, от высших ее лиц до представителей на местах (в частности, в Киеве, но не только) давно не оказывалась перед лицом такой серьезной угрозы. Столичные снегопады и вода на улицах, заблокированные трассы во всех областях страны, где выпал снег, показали, что уровень комфорта нашей жизни настолько низок, что хуже уже даже сложно представить. Посудите сами – главный город Украины превратился в какое-то несуразное позорище с разбитыми дорогами, засыпанными снегом или залитыми водой (в зависимости от температуры) улицами и, самое главное, несуразными заверениями власти, что она над чем-то там работает и какие-то вопросы пытается решить. Есть такое хорошее украинское слово – "ганьба". Оно прекрасно передает то, во что сегодня превратился Киев. А если столица представляет собой такое жалкое зрелище, что уж говорить обо всей остальной Украине? Откуда взяться отремонтированным или хотя бы почищенным дорогам и вообще каким-либо удобствам в других регионах? В общем, нынешние страдания украинцев, похоже, становятся концом наших последних иллюзий относительно власти.

Кто-то скажет, что никаких реальных последствий из этого последовать не может, ведь украинцы и так власти особо не доверяли. Это, конечно, так, но до конца согласиться не могу. Тотальное недоверие, возникающее в результате нынешних катаклизмов, таки может иметь практические результаты. Я, например, отныне буду изначально ставить под сомнение любые обещания или рассказы об успехах руководства нашей страны. Подчеркиваю, ЛЮБЫЕ. Я изначально не буду верить в рассказы Николая Яновича о повышении стандартов жизни в Украине, какой-то там модернизации и "покращенни". Что это вообще такое, если условия нашей жизни становятся все менее приемлемыми для этой самой жизни? Я окончательно потерял доверие к словам Виктора Федоровича о том, что в нашей стране проводятся какие-то реформы. Если они и есть, то лучше совсем без них. О киевской власти, вообще, умолчу, нецензурные слова употреблять не хочется.

Больше о том, как топит Киев, читайте здесь

Думается, что если кто-то делает другие выводы, то он, наверное, живет в другой стране. Но, все же, кажется, что мои ощущения от работы нашей власти разделят очень многие. А если так, то это действительно серьезная угроза для нее. Ведь крах любого руководства начинается с тотального разочарования в ее действиях. Понимаю, что сложно заметить лужи или ямы на дорогах, когда несешься с мигалками, а все перед тобой останавливаются. Но задуматься, все же, стоит.

И здесь – второй, очень важный, момент. Киевские снегопад и потоп, а вслед за ними и глобальные проблемы всей Украины, лично мне дают надежду на то, что в государстве что-то изменится. Хотя бы по той причине, что наши руководители испугаются за свои теплые места и портфели и начнут хоть как-то шевелиться, чтобы хотя бы минимально улучшить жизнь народа, однажды им поверившего. И в этом свете, мне, кстати, совершенно все равно, уволят ли, например, Попова и назначат ли вместо него очередного "сильного хозяйственника". Все равно, повлекут ли обледенелые и дожидавшиеся по несколько дней снегоочистительной техники украинские трассы кадровые изменения в Кабмине. Наконец, мне совершенно наплевать, кто вообще будет руководить нашим государством. Важно другое – чтобы власть как таковая показала, что она действительно обо мне заботится. Не рассказала красивую сказку, а, начав с малого, завоевала мое доверие. Конкретными делами. А если она этого не сделает, есть ведь и третий, весьма печальный для нее вывод из нынешних снегопадов и потопов.

Упомянутый в начале текста таксист после того, как нас тряхнуло в очередной яме, начал рассуждать о том, как можно сменить власть в Украине. В своих размышлениях он слишком уж часто употреблял словосочетание "расстрелять воров". И это – тоже важнейший повод для выводов нашего руководства. Признаюсь честно, я никогда не был сторонником силовых методов, но то, что призывы к ним слышатся все чаще, безусловный факт. Это очень печально, никакому государству такое не нужно, но, в то же время, и показательно.

Сегодня страдают почти все. Если ты автомобилист, то рискуешь застрять в луже или сугробе, если пешеход, то не доберешься до метро из-за того же потопа или можешь заночевать в своей маршрутке в пробке. И практически все постепенно становятся радикалами. Так вот, в связи со всем этим, еще один вопрос к власти. Неужели вам приятно слышать о себе подобные вещи? Неужели все равно, что о вас думает народ? И, самое главное, неужели вы не боитесь таких настроений? История ведь показывает, что и куда более могущественные вожди и правители падали под натиском возмущенных людей. Главное было их всерьез достать…

Так, может быть, лучше начать заботиться о минимальных условиях нашей жизни? Так всем лучше будет. А еще благодарности народной можно будет добиться. Это ведь не так мало, как вам может показаться, дорогие руководители Украины. А то ведь нынешний потоп вполне может остановить ваше "покращення", от которого лучше никому что-то не становится...