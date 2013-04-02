Не-Димон Анатольевич: почему нашим политикам неуютно в Сети

Пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова выразила неудовольствие в связи с тональностью, с которой с ее шефом общаются в интернете. В частности - почему его называют Димоном? Тимакова проявила невиданный для российской чиновницы либерализм, согласившись с тем, что Дмитрия Анатольевича можно не называть по имени-отчеству. Но уж Димоном – нехорошо.

Заявление пресс-секретаря вызвало бурю иронических комментариев в российской блогосфере. Очевидно, что к Дмитрию Медведеву пользователи Сети относятся куда более иронично, чем к Владимиру Путину. Но, с другой стороны, бывший президент мог казаться человеком куда более современным, чем его забронзовевший наставник. Представить Владимира Путина за компьютером непросто: он все больше на лыжах и с обнаженным торсом, такой брутальный мачо из советских пропагандистских фильмов. А Дмитрий Медведев с айпадом не расстается. Может быть, именно это обстоятельство и заставило его пресс-секретаря поучить хорошим манерам читателей медведевских страничек.

Постсоветским чиновникам очень трудно согласиться с тем, что они не управляют Сетью. Телевидение можно выстроить под себя в полном представлении о собственной значимости. И даже если пойдешь на какой-нибудь либеральный телеканал – ну, как тот же Медведев ходил на "Дождь", - там с тобой будут разговаривать со всем уважением. И уж точно Димоном не назовут – все же руководитель страны. А в Сети каждый пишет, что ему заблагорассудится. И если не испытывает никакого пиетета к Медведеву и возглавляемой им "Единой России", то и напишет все, что считает нужным.

Это, конечно же, не только России касается. Очевидно, что интернетовские "плохие манеры" вызывают у чиновников куда большее раздражение, чем телевизионные программы. Потому что можно сколь угодно долго рассказывать по телевизору про чудо-Хюндаи, а потом какой-нибудь веселый железнодорожник выложит в сети видео со стареньким тягачем, вызволяющим южнокорейское чудо – и до свиданья. Можно отчитываться об уборке снега, а жители Киева будут постить фотографии засыпанных непроезжих улиц – и никакие отчеты не помогут.

Самое главное – даже не то, что люди могут неприлично отзываться о своих любимых руководителях, а то, что они способны коммуницировать между собой и обмениваться мнениями, не опасаясь последствий. Это, согласитесь, не то же самое, что раньше – когда вы смотрели официальные новости, например, о снегопаде в Киеве где-нибудь в Харькове или Днепропетровске и могли опираться разве что на впечатления родственников и знакомых, если они у вас были. И все это называлось слухами, а разве можно слухам доверять? А теперь вы смотрите видеоролики, фотографии, блоги – и точно знаете: врут, мерзавцы. Тех, кто доверяет пропаганде, а не собственным глазам, с каждым годом становится все меньше. Конечно, это длительный процесс – и противоречивый. Потому что Сеть открыта для всех, в том числе и для тех, кто зарабатывает на лжи, и просто для откровенных провокаторов и идиотов. Но это - тоже часть реальности, которая делает картину более объемной.

Дело даже не в том, что Дмитрий Медведев требует уважения. А в том, что он – даром что с айпадом – не может понять, что попал в совершенно новую эпоху, которую проконтролировать будет очень и очень непросто. И думать надо не о почтении к себе, а о том, как выжить во времена открытости и конкуренции, к которым постсоветские полубоги явно не приучены.