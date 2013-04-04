Україна завершить руйнування СРСР: як і чому це станеться

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

4 апреля 2013, 10:00

Нинішній президент може увійти в історію, як головний євроінтегратор, і довершити руйнування "совка".

Підписання угоди про асоціацію з ЄС насамперед потрібне особисто Віктору Януковичу. Причому не як президенту України, а як людині – хай це справді дивно прозвучить. По роду своєї діяльності мені багато разів випадало зустрічатися з подібним людським типом: його веде бажання ввійти в історію. Адже угода з Євросоюзом – подія з категорії таких, перед якими історики, аналізуючи певний період розвитку окремо взятої країни, завжди ставлять чарівне слово "зате".

Тут треба пояснити докладніше. Перераховуючи всі негаразди, котрі переживала наша країна від весни 2010 року, історики неодмінно згадають вибіркове правосуддя, криміналізацію суспільства, непрофесійність влади й правоохоронних органів, корупцію, "харківські угоди" та "мовний закон", закриття шкіл, руйнацію освіти Дмитром Табачником, посилення цензури, тиск на ЗМІ. Але наприкінці цього далеко не повного переліку типового українського негативу неодмінно зазначать: "Зате (виділено мною – А.К.) було підписано угоду про асоціацію України з ЄС".

Отже, Вікторові Федоровичу може справжнім дивом вдатися те, чого з різних причин не могли зробити його попередники. Таким чином, ця угода переважить весь негатив. А Янукович залишиться в історії головним євроінтегратором. Адже запам'ятовується остання фраза. Ну, або, в нашому випадку, остання справа.

Коли у жовтні 2010 року українську Конституцію черговий раз змінили, і з того часу президент нашої країни отримав ті повноваження, які мав за Основним Законом зразка 1996 року, тобто, абсолютну й неконтрольовану владу, ЗМІ писали: "Янукович став Кучмою". Знаєте, що напишуть і скажуть, якщо протягом цього року ЄС таки підпише угоду з Україною? Приблизно таке: "Янукович став Кравчуком".

Чому? Бо до постаті першого президента України можна й треба ставитися по-різному. Оцінку його діям даватимуть ще довго. Проте одного не забрати. Це він, Леонід Макарович Кравчук, комуніст, публічний опонент Народного Руху та загалом демократично налаштованої частини радянської України, легендарний хитрун та дипломат, уже за тиждень після того, як офіційно, шляхом всенародного волевиявлення, став головою держави, виступив головним ініціатором юридичного розвалу Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Де-факто комуністичний радянський режим розвалився, нагадую, протягом трьох днів наприкінці серпня 1991 року. Цьому передувало повне банкрутство на всіх фронтах, розхитувала режим народна ненависть до влади робітників та селян. Пізніше в більшості колишніх радянських республік відповідні референдуми такі провели. Народи підтвердили своє прагнення жити в іншій країні.

Але, повторюся, проголошення Незалежності України та ліквідація СРСР – не одна, а дві події. Адже про те, чи потрібно стирати його з карти світу, ніхто ні в кого не питав! Громадян поставили перед фактом. Котрий вилився у рядок досі невідомого народного поета: "Я проснулся – здрасьте: нет советской власти!"

Як це пов'язано з необхідністю підписати угоду з ЄС якомога швидше, попри те "невідповідне до європейських норм", що робиться в Україні? Зв'язок прямий.

Свого часу нашу країну поставили перед фактом: СРСР не існує. Подальше розчарування певної категорії громадян у Незалежності пояснюється завищеними очікуваннями, котрі завжди супроводжують будь-які політичні, суспільні, соціальні та культурні зміни. Так, між іншим, сталося в Грузії: курс на ліберальні реформи та вестернізацію, проголошений та частково реалізований Михаїлом Саакашвілі, наштовхнувся на повне нерозуміння й неприйняття тих, чиї особисті гаманці не наповнилися з геометричною прогресією.

Але навіть після того, як Грузію, котра для багатьох українців є прикладом успішного втілення реформ, очолив Бідзіна Іванішвілі, на переконання деяких – реакціонер та реваншист, із заданого курсу Грузія вже не зійде. Навіть якби дуже хотіла. Він матиме інакше втілення, та повернення в минуле просто неможливе.

Я половину життя прожив у СРСР, іншу половину – в Незалежній Україні. Є можливість порівняти. На моїх очах країна, котру не стільки свідомі політики, скільки обставини непереборної сили та цивілізаційний форс-мажор навернули до Незалежності, в перші роки потерпала. Натомість люди зрозуміли: маємо нові стандарти життя. Нові життєві обставини. І почали до них пристосовуватися, хто як зміг.

Тепер ми ще не Європа. І жодна угода, підписана з ЄС, завтра нас до бажаних стандартів життя не наблизить. Але Леонід Кравчук, спрявши розвалу Союзу, дав нам змогу перекреслити минуле - і подолати цивілізаційну прірву, котра розділяла СРСР та прогресивний Захід.

Навіть затятий євроскептик погодиться: сьогодні ми маємо набагато більше можливостей і як держава, і як громадяни, аніж це було за радянської влади.

Своїм упертим бажанням підписати документ, котрий насправді не чарівний і не може таким бути, Віктор Янукович - за незбагненною логікою парадоксу - дасть нам усім нові позитивні установки на майбутнє. Й тим самим він остаточно довершить руйнацію "совка". Навіть не маючи такого наміру. Та не розуміючи толком, що зробить – як свого часу вчорашні комуністи відшмагали самих себе в серпні-грудні 1991-го.

Коли повернення неможливе, одні лишаються на місці, інші – йдуть уперед. Для тимчасового заспокоєння перших завжди існуватиме "Юліна-Вітіна тисяча", проплачений мітинг та підвищена аж на 20 гривень пенсія. Але такі люди лишилися нам у спадок після розвалу СРСР. І, за великим рахунком, рухатися вперед не надто заважали. Два десятка років тому ситуація виглядала набагато гіршою, розгубленість була тотальна, проте нові правила прийняв навіть той, хто не хотів.

Ось чому, попри всі застереження колег з приводу неможливості підписувати угоди з Януковичем та його режимом, саме таке політичне визначення має далеку, але – реальну перспективу для невідворотних змін на краще.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Кокотюха ЕС Европа Янукович Андрій Кокотюха ЄС колонка ассоциация СРСР
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять