Берлин: бедность как стиль жизни

Этот город называют "современным Вавилоном". Он супердемократичный, открытый для бизнеса, науки, культуры и просто жизни. Тут не принято спрашивать, откуда вы родом. Это неважно. Если сегодня вы в Берлине, только это имеет значение.

Берлин притягивает и отталкивает, приглашает и выгоняет. Тут каждый свой в чужом городе и чужой в своем. С одной стороны, все просто и доступно, с другой – мнимая бетонная стена, как и раньше, разделяет прошлое и будущее. Особенно это чувствуют те, кто променял постсоветские города на немецкую столицу, и остался тут навсегда…

Да, они связали свою жизнь с Берлином. Более того – немецкая столица стала родным городом для тысяч украинцев, россиян, белорусов, казахов. Им нравится современный уклад жизни. Точность и педантичность, прямота и честность. Одним словом, все то, чего не хватает нам. Но при этом никто из знакомых, если так можно сказать, "немецких украинцев" не утверждает, что сросся с этим городом на все сто, ведь здесь много чужого.

Сдержанность немцев

Приехав в центр немецкой столицы, думаешь, в каком времени ты оказался? Берлин по своему внешнему облику совершенно не похож на Милан, Вену, Париж!.. И невольно жалеешь всех тех, кто снует по городу в поисках старины. Совершенно бесполезное занятие! Как морщинки на еще довольно молодом лице смотрятся несколько церквей с историей в несколько веков. Берлин строился, разрушался, восстанавливался и перестраивался. И так множество раз. В итоге он приобрел современные, оригинальные и очень уж правильные черты.

И так во всем.

Например, в манере одеваться. Порой кажется, что жители Берлина одеты в какие-то серо-черные мешки! Никаких красок, никаких легких, летящих тканей. Сдается, всем все равно, кто и во что одет. "Подстреленные" брюки, бесформенные куртки и пальто, огромные ботинки и заношенные шапки. Как будто все берлинцы купили одежду в магазинах одной и той же фирмы, в один и тот же сезон, да еще и в период грандиозных распродаж. Смех – смехом, а на самом деле так и есть.

Берлинцы лишены элегантности австрийцев или утонченности итальянцев. Исключительно прагматичный подход: главное, чтобы было удобно. За кружева и бантики приходится платить – а это лишние растраты, не нужные немцам. Возможно, исключение – подростки. У них какой-то свой стиль – соединение несоединяемого. Хотя раз в год на торжества и празднования немцы могут и разодеться. Вспомнить, хотя бы, какой фурор несколько лет назад произвел вечерний наряд с глубоким декольте канцлера Германии Ангелы Меркель! О нем говорили модницы всей Европы!

Можно даже допустить, что на жизнь немцев влияет церковь – евангелическая.

В местных храмах холодно и аскетично. Пустынно. Чужда нам и идеология. Некоторых ее устоев не понять ни католику, ни православному. Например, гомосексуальность - не препятствие для возведения в сан, благословляются однополые браки, не существует обета безбрачия для священников. Вопрос: могут ли гомосексуальные евангелические священники заключать однополое гражданские союзы со своими партнерами и жить с ними – еще открыт… Знакомая немка Катя смеется, что при знакомстве с парнем не лишне уточнить, бывал ли у него опыт общения с мужчиной. Говорит, что большой процент ответит утвердительно…

Среди храмов исключение по оформлению - центральный кафедральный собор, Берлинский Дом, расположенный на Музейном острове. Его строили в стиле барокко по проекту архитектора Юлиуса Рашдорффа в начале ХХ века при императоре Вильгельме II. Правда, во время Второй мировой войны собор очень сильно пострадал – после бомбардировок союзниками от него ничего не осталось, и нынешней его внешний вид не слишком похож на первоначальный.

Внутри – много мрамора, дубовые кафедры и один из самых больших в мире органов. Все это можно увидать, заплатив за входной билет 7 евро. А еще - подняться под купол. С него видны музеи на Музейном острове, а также дом, в котором снимает квартиру и живет канцлер Ангела Меркель. Оплачивает свои апартаменты (адрес которых известен чуть ли не каждому берлинцу – Am Kupfergraben, 6) она сама. Говорят, 20 евро за квадратный метр.

Арендовать квартиры в Германии - обычное дело. Лишь небольшой процент немцев имеет собственное жилье. Те, кто побогаче, предпочитают жить в центре, победнее (большинство из которых живут на социальное пособие) – ближе к окраинам в социальных домах. Это такие себе серые многоэтажки с маленькими квартирками с непривычной для нас планировкой – часто кухни спрятаны за отдельной дверью, как будто на балконе. В них часто живут те, кто предпочитает не работать, но получать правительственные деньги. А также обзаводится детьми, ведь на каждого из них государство платит дополнительное пособие.

Материальная помощь насчитывается по специальным таблицам – на взрослого примерно 350 евро, на ребенка 14-17 лет – 280 евро, 6-13 лет – 250 евро. В эти суммы входит оплата телефона, интернета, электроэнергии, покупка одежды и продуктов питания. Жилье оплачивается дополнительно.

А вообще, немцы очень экономны. Кажется, они считают каждый цент. Питаются в дешевых китайских или индийских забегаловках, а если покупают еду домой, то в отделе замороженных продуктов и полуфабрикатов.

И бедность – это не недостаток. Это стиль жизни.

Похоже, что большинство ресторанов и кафе существуют исключительно для туристов. А их тут бывает за год несколько миллионов. По подсчетам Берлин занимает третье место по посещаемости в Европе после Лондона и Парижа.

Символы Берлина

Пожалуй, самая популярная туристическая аттракция – разрушенная Берлинская стена, разделявшая город на западную и восточную часть с 1961 по 1989 годы. В те времена для посещения Западного Берлина гражданам ГДР требовалось спецразрешение. Те, кто его не имел, но кому было очень нужно, пытались пересечь границу по-разному: рыли туннели, поднимались на дельтаплане, воздушном шаре и даже бульдозерами шли на таран стены. Подсчитано, что при попытках пересечь бетонный занавес таким образом, погибло 125 людей. Недалеко от Бранденбургских ворот в память о них установлен мемориал.

Еще одно популярное место фотографирования туристов – Чекпойнт Чарли. Это самый известный в городе пограничный контрольно-пропускной пункт, находящийся посреди Фридрихштрассе. Он был создан после разделения города Берлинской стеной и вскоре стал символом противостояния СССР и США. Нынче здесь за два евро можно запечатлеть себя на фотоаппарат в объятьях солдата в форме. Если платить вы не намерены – "декорации" отворачиваются…

Рядом – инсталляция Франка Тиле, состоящая из двух фотографий. Это портреты двух солдат – американского и советского. Они смотрят друг на друга из-за линии раздела. Портреты были сделаны уже в 1994 году, перед уходом союзных войск из Берлина, поэтому "наш" солдат одет не в советскую форму, а в форму российского солдата.

И, конечно же, во всех сувенирных лавках продаются какие-то мелочи с бетонными осколками берлинской стены, а на улицах то и дело встречаются разрисованные части "оборонительной" конструкции. Если с восточной стороны нельзя было подходить под страхом смерти, то с западной бетонное укрепление превратилось в настоящий лист и холст для осуществления самых смелых художественных замыслов, как профессиональных мастеров, так и дилетантов. К 1989 году это была уже настоящая выставка граффити. На ней - такие известные "полотна" как "поцелуй Брежнева и Хонеккера" и "Test The Best" – Трабант идет к успеху". Вскоре части берлинской стены стали артобъектами. Их в прямом смысле слова растащили по всему миру. Сегодня части берлинской стены есть офисе корпорации Microsoft, штаб-квартире ЦРУ, возле музея террора в Будапеште...

Советская "романтика" чувствуется и у Бранденбургских ворот. На их фоне тоже можно сфотографироваться с ряжеными военными. Разумеется, также не бесплатно.

Можно говорить, что две части единой столицы и сейчас отличаются. Даже беглым взглядом можно увидеть, что в западном Берлине есть кварталы со старыми особняками, где когда-то жила богема. А в восточном отчетливо читаются черты советских Киева, Москвы, Минска… Правда, последние два десятка лет их пытаются тщательно скрыть за современными постройками из стекла, пластика и металла. С запада Берлин зеленый, благородный, размеренный, с востока – быстрый, индустриальный, тут люди передвигаются на велосипедах, и здесь же захаживают на барахолки.

Невозможно представить Берлин и без Рейхстага. Чтобы попасть на его купол, надо заранее записаться – через интернет за несколько дней. Это совершенно бесплатно. Иначе попасть вовнутрь никак нельзя! Также продается неимоверное множество открыток с изображением берлинской телебашни на Александерплатц. Это самое высокое сооружение Германии.

Еще один символ Берлина – светофорный человечек. Зеленый – шагающий, красный – с раскинутыми руками. Его зовут Ампельманн. Он был придуман в 1961 году психологом Карлом Пеглау в Восточной Германии с целью борьбы с большим количеством ДТП. К слову, знаменитая шляпа человечка считалась в ГДР символом капитализма, поэтому автор Ампельманна очень переживал, чтобы его творение утвердила соответствующая комиссия. После объединения Германии, когда было решено унифицировать дорожные указатели, жители Берлина стали на защиту своего человечка в шляпе. Был создан даже Общественный комитет по охране Ампельманна. Сейчас он разрешает и запрещает переход дороги во всем городе.

Тот, кто в первый раз оказался в Берлине удивляется правильному укладу жизни. По городу лучше передвигаться на общественном транспорте. Это очень удобно! Берлин просто таки усеян бусинками – остановками подземного и наземного метро, метротрамвая и трамвая, автобуса… Весь транспорт ходит строго по расписанию, без опозданий. Есть чему позавидовать!

В Берлине стоит побывать. Непременно! Даже для контрастных впечатлений. Для того чтобы понять, что есть города, созданные для жизни – чистые, удобные, практичные, если так можно сказать, живые. И, что самое важное: в Берлин надо все время возвращаться, потому что город меняется с каждым годом.





В Берлине находится старейший зоопарк в Германии и один из лучших в Европе

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