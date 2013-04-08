Зачем Украине революция

В последнее время в украинском обществе все чаще звучит слово "революция". Его постоянно используют оппозиционеры, вспоминают граждане, недовольные ямами на дорогах, часто употребляют в соцсетях и так далее. Создается впечатление, что скоро любое недовольство властью или, мягко говоря, не слишком комфортными условиями нашей жизни, будет в обязательном порядке сопровождаться призывами к глобальным и быстрым переменам. Вот только современная Украина вовсе не так революционна, как может показаться.

Из школьных и институтских курсов истории я очень четко запомнил, что революция – это, прежде всего, коренной переворот. И уже с этой точки зрения становится сомнительной большая часть призывов наших политиков. Скажем, если предположить, что в Украине будут объявлены досрочные выборы, и к власти придут совершенно другие силы, чем сейчас, революцией это будет назвать сложно. Государственный строй, скорее всего, останется таким же, выборы никто не отменит, а то, что поменяются политические цвета на Банковой или Грушевского, так это не настолько уж глобально. Но проблема даже не в том, что громкие лозунги не соответствуют действительности. Ситуация в Украине сейчас, действительно, непростая. И в ней само неразумное использование громкого слова (довольно значимого в нашей современной истории, после 2004 года-то!) может дискредитировать, вообще, любое протестное движение. Которое, в свою очередь, вполне может превратиться в нечто неприглядное, как это произошло, например, с прекрасным украинским словом "покращення".

Первопричиной такого обесценивания может стать именно некорректное и слишком частое использование слова. Нельзя же называть революцией любую уличную акцию, пусть даже на нее и пришло больше десятка тысяч людей. Но есть и другая, более глубокая проблема. В последние годы практически все наши "революционеры" пытались привлечь народ на свою сторону какими-то странными целями, связанными, обычно, с лозунгами отдельных политических сил. И вот от этого, как раз, в Украине может пропасть любое желание как-то бороться за свои права путем протеста. Что будет означать потерю очень важного механизма влияния на тех, кто нами руководит.

Последние оппозиционные митинги четко показали, что в современной Украине не только революция, но и более-менее массовые народные выступления на идеологической основе практически невозможны. В последний раз по причинам преимущественно политическим украинцы по-настоящему выходили на улицы в 2004 году. С той поры было слишком много разочарований в политике и политиках. И, с одной стороны, это хорошо, ведь таким обществом, в любом случае, сложнее манипулировать. С другой же, с тех пор у нас осталась болезненная заполитизированность, которая, тем не менее, просто не выражается в акциях протеста. Ведь украинцы могут сколько угодно радоваться тому, что Юрий Луценко вышел на свободу. Но вот массового уличного протеста, который мог бы предотвратить его заключение, мы что-то не увидели. И за Юлию Тимошенко люди не вышли – просто сравните число участников акций в ее поддержку и тех, кто голосовал за нее на президентских выборах. Так что политикам, кажется, пора прекратить надеяться, что украинцы выйдут за них на улицы, и срочно искать новые лозунги.

А они как будто не видят этого и продолжают призывать к революциям по причинам, которые, честно говоря, для большинства из нас не очень-то важны. Нас призывают протестовать за то, чтобы в Киеве назначили выборы (как будто от этого дороги станут лучше), чтобы депутаты не бегали голосовать на Банковую (конечно, это нарушение, вот только народу оно совершенно безразлично), чтобы Кабмин отправили в отставку – и так далее. И здесь возникает очевидный и очень важный вопрос к нашим оппозиционерам.

Скажите, а почему бы Вам не предложить украинцам реальные цели, за которые стоило бы выходить на улицы? Позовите, например, на протест против плохих дорог. Или против бездарных действий власти, в результате которых людей то снегом засыпает, то потом водой, образовавшейся от того, что его не вывезли, заливает. Организуйте уличные акции против лицемерия руководства нашей страны, которое хвастается повышением пенсий на 20 гривен и прочими "экономическими успехами", не обращая внимания на куда более очевидные проблемы. И таких поводов для того, чтобы протестовать, в Украине сейчас масса. А нам все предлагают борьбу за эфемерные ценности.

И в свете этого я могу совершенно уверенно утверждать, что Украине революция не нужна. Все равно, под нынешними лозунгами она никакой конкретной пользы не принесет. Зато нужно другое – сохранение протестного потенциала общества. Прав ведь Юрий Луценко в том, что уличными акциями в нашей стране (да и не только в нашей) можно чего-то добиться. И за примерами далеко ходить не нужно – несколько лет назад разбегающиеся от штурмующих Раду афганцев и чернобыльцев депутаты четко продемонстрировали, как на самом деле можно на них влиять. Но вот только, если меня постоянно будут призывать выйти на улицы не ради, извините за грубость, собственного кармана или комфорта моей жизни, то, рано или поздно, у меня наступит серьезное разочарование в протесте как таковом. А если это разочарование постигнет все общество, можно будет говорить, что власть победила украинцев. Подчеркну, любая власть, которая захочет принести нам свой вариант "покращення". И, чтобы этого разочарования не наступило (а судя по последним акциям протеста, Украина очень близка именно к такому состоянию), нужно, для начала, прекратить громыхать словом "революция" там, где и серьезным митингом не пахнет.

Вот только власти я бы тоже не советовал расслабляться и хихикать над оппозицией, которая никак не может вывести на улицы достаточно людей. Если уж звучит слово революция так часто, значит что-то не так в украинском обществе. А раз в году ведь и палка стреляет, как говорит народная мудрость. Так, может быть, в следующий снегопад почистим улицы, а, дорогие руководители нашей столицы и всей страны? Это ведь в ваших интересах, даже не сомневайтесь.