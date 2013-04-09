Фельдфебель в Вольтерах. Нет места для честности

Для бывшего главного редактора газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова, скончавшегося в одной из больниц своего родного города спустя почти пять лет после жестокого избиения, не нашлось места на городских кладбищах. Мэр Химок Олег Шахов посоветовал его друзьям обращаться в Москву. Организаторы и участники нападения на Бекетова – которое, в конечном счете, и привело к его смерти в возрасте 54 лет – так и не найдены, несмотря на продолжающееся расследование и личное поручение российского президента Владимира Путина.

Такие истории с журналистами на постсоветском пространстве случаются сплошь и рядом. Власти осторожнее ведут себя разве что со столичными знаменитостями, да и то не всегда. Пугливый обыватель, позволяющий себе разве что выкрикнуть несколько слов в социальной сети под придуманным ником, убеждает себя самого, что журналисты все продажные и лживые и лучше ни во что не вмешиваться – все они заодно. А журналистов, между тем, бьют и убивают, когда они пытаются сказать правду. Химки просто слишком близко к Москве – да, собственно, это почти Москва и есть, анклав области внутри российской столицы – и благодаря этому, а также долгой борьбе активистов за сохранение Химкинского леса, который должна уничтожить скоростная автострада, дело Бекетова получило такой резонанс.

Понять, кто был заинтересован в избиении журналиста, не так уж сложно – если хотеть. "Химкинская правда", которую Бекетов издавал на свои средства, писала о незаконных действиях и коррупции в городе, о моральном разложении тогдашнего мэра Владимира Стрельченко. Но следствие даже не стало допрашивать руководителя города. Стрельченко и Бекетов смогли пообщаться в суде только один раз – когда сам мэр подал в суд на ставшего уже инвалидом журналиста, обвиняя его в клевете. Дело касалось не "Химкинской правды", а сюжета на одном из центральных телеканалов, в котором Бекетов рассказывал о творящемся в Химках беспределе. И вот тогда-то Стрельченко пришел в суд, и глядя фактически уничтоженному неизвестно кем человеку в глаза, сказал, что никакой "Химкинской правды" он не читает и ничего о ней не знает – зачем ему желтая пресса?

А между тем, расследованиями Бекетова заинтересовались московские журналисты – и оказалось, что бывший мэр фактически владел городом, контролируя поставки тепла, газа, электроэнергии, получая доходы от автосервиса, зубной клиники и прочих предприятий. Единственное, что он не контролировал – это "Химкинскую правду". Причем избиения журналистов в городе происходили и до расправы над Бекетовым – в 2006 году железными трубами были "предупреждены" главный редактор оппозиционной газеты "Гражданский форум" Юрий Гранин и ее выпускающий редактор Юрий Слюсарев. В 2008 году было совершено покушение – и не первое – на Анатолия Юрова, главного редактора химкинской газеты "Гражданское согласие", он получил десять ножевых ранений. Уже после нападения на Бекетова – несмотря на весь резонанс – в марте 2009 года неизвестные зверски избили на улице верстальщика газеты "Гражданское согласие" Сергея Протазанова. Спасти его не удалось. И при всем этом, а также многочисленных коррупционных скандалах, мэр оставался в должности.

Только когда сменился губернатор Московской области, его удалось "подвинуть". Знающие люди этому не удивлялись и говорили, что губернатор, с которым Стрельченко сработался – генерал Борис Громов – доверял полковнику запаса, всю жизнь прослужившему в армии и прошедшему, как и сам Громов, Афганистан. Да и то, что Стрельченко установил в Химках военное правление, расставив на важные должности бывших сослуживцев, не могло не импонировать последнему командующему "ограниченным контингентом". Михаил Бекетов с иронией рассказывал журналистам, что прессой в городе руководят полковники, а телевидением – бывший прапорщик.

Грибоедовское провидение о будущем российской журналистики – "фельдфебеля в Вольтеры дам" - в ХХI веке стало реальным существованием жителей небольшого городка в пяти минутах езды от столицы России. Но в зеркале Химок могут узнать себя жители многих российских, украинских, белорусских, казахстанских и прочих постсоветских городов. В отличие от зрителей "Горя от ума", они точно знают, что живут не в комедии.