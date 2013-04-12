Дураки и дороги. Кто заплатит за украинские ямы

Недавно министр инфраструктуры Владимир Козак закинул удочку. На крючке - сообщение о том, что не лишним было бы рассмотреть возможность "взимания платы с большегрузных транспортных средств для компенсации ущерба, нанесенного дорогам общего пользования государственного значения". То есть, сделать дороги в Украине платными.

Одно из обоснований такого предложения – общеевропейская практика. Там за дороги привыкли платить все. В Украине же чиновники "лояльны" – планируют начать брать деньги за проезд по трассам с фур, а водители легковых авто могут передвигаться спокойно. Правительственные же мужи тем временем понаблюдают, проглотят ли рыбки наживку... Если да, то с украинских водителей можно будет "сбивать" дополнительные средства, скажем, за проезд по дороге Киев-Чоп.

После возвращения из очередной поездки на авто по Европе, очень хотелось написать о дорожной инфраструктуре Германии. Но сдержалась. Подумала, что получится как всегда: рассказ о том, как за границей хорошо, а у нас – отвратительно. Но молчать долго не получилось, ведь наглость и "прямота" наших чиновников… нет, не удивляет и не возмущает, а уже порядком раздражает… И ей предела, кажется, нет.

Типичная картина на автобане в Германии... Замечу, все они бесплатны для легковых машин (водители грузовиков, действительно, должны платить). Конечно, они, скорее, условно бесплатные, ведь в цену на бензин здесь входит специальный налог, значительная часть которого направляется как раз на нужды автомагистралей страны. Иначе поддерживать их было бы невозможно. Говорят, в среднем один километр строительства нового полотна обходится Германии в более, чем 20 миллионов евро… Но даже если плата за проезд входит в стоимость бензина, пусть будет так! Но в стоимость какого бензина! Из практики: заправившись за границей за 1,5 евро/литр на каждые сто километров расходуешь пять-шесть литров, заправившись в Украине по 11,50 грн – на сто километров идут все девять литров… Такая "математика" - тоже не в пользу украинского обывателя.

Итак, автобан из Берлина на Дрезден. Машины движутся со скоростью 130 км/ч. И вдруг тормозят. Включают "аварийку", чтобы дополнительно сообщить, что процесс торможения резкий. Далее плетутся со скоростью 40 км/ч (по правилам, по немецким автобанам разрешается передвигаться с минимальной скоростью 60 км/ч). Вокруг летят огромные хлопья снега. На дороге - ни каши, ни даже снежинок. Снова машины набирают привычные 130 км/ч. И снова сбрасывают до 40 км/ч. Почему так, объяснить трудно. И вот, наконец, ОНА – Королева автострады. Снегоуборочная машина. Убирает снег с двух полос одновременно. Скажете: фантастика! Совсем нет! В то время как вдоль дороги растут сугробы, сама она остается чистой, как после легкого летнего дождя. Можно даже не вспоминать о налипании снега, заледеневших участках и колеях, оставленных фурами. Это картинки из другой жизни – украинской.

Снегопад – не стихийное бедствие и не повод вводить ЧП также на дорогах Польши и Венгрии. Платные шоссе, впрочем, как и бесплатные, чистят вовремя. Так же вовремя их и ремонтируют. Судя по всему, с сохранением технологий, а не закладывая кирпичами или заметая метлами крохи асфальта. Кто ездит, тот меня поймет.

К слову, если европейские дороги не идеально ровные (малейшая царапина может привести к аварии, когда машины движутся на высоких скоростях), или на обочинах не созданы все условия для водителей, например, хотя бы частично отсутствуют заправки, парковки, туалеты, то за проезд по такой трассе плата не взимается до тех пор, пока каждый конкретный ее участок не приобретет товарный вид. Даже при условии наличия альтернативных дорог местного значения.

Ну и как после всего сказанного не подумать, что в одной стране ты человек и водитель, а в другой – дурак и экстремал!? Причем дурака из тебя делает собственное государство, а экстремалом заставляет стать сама жизнь. Где-то страна работает на тебя, а где-то – исключительно ты на страну. И вот она, самая отчетливая грань между "хорошо" и "плохо", между Европой и Украиной.

Но вернусь к заявлению министра Козака. Возможно, в будущем брать плату за проезд по дорогам Украины придется и с фур, и с легковых авто. Этак через лет двадцать-тридцать, когда рядом с уже существующими дорогами протянут первоклассные полотна. Но сегодня такой налог на ремонт уже существующих трасс нужно забирать, в первую очередь, из правительственных зарплат, зарплат работников Укравтодора и соответствующих коммунальных служб. Разумеется, этих средств не хватит, что уж говорить о строительстве новых дорог и ремонте всей дорожной сети! Поэтому всех ответственных за состояние дорог стоит обвинить в нецелевом использовании государственных средств, превышении служебных полномочий и неисполнении должностных обязанностей. Наказать и конфисковать все имущество. Вырученные от его продажи средства покроют нужды на качественное латание основных участков.

Не время искать виновных в прошлом, мол, покойный Кирпа построил такую дорогу Киев-Одесса, что по ней ехать после этой зимы стало невозможно. Надо разобраться, почему на недавно отреконструированной трассе Киев-Чоп "красуются" ямы в третьем ряду, и где суперсовременная снегоуборочная техника? Проинспектировать сегодня. Конфисковать – уже завтра. А уж потом подумать о строительстве платных дорог. Альтернативных.

Если честно, то такой подход по радикальности сравним с тем, что предлагает сегодня Министерство инфраструктуры. Платные дороги, даже частично, – утопия. С чего это чиновники решили, что они имеют моральное право и финансовые оправдания брать деньги за проезд? Закатать миллионы и миллиарды в асфальт мы умеем, а умерить желание чиновников – нет.

...А это уже картинка из украинской жизни. Упомянутая дорога Киев-Чоп. Она просто "золотая". На основании данных "Укравтодора" и постановления Кабмина, в 2002–2005 годах стоимость километра этой трассы составляла 4,4 млн грн, затем цифра выросла до 7,6 млн грн, а на последнем этапе вылилась в сумму 13,3 млн грн. Получается, что за нее мы с вами, налогоплательщики, заплатили втридорога. И продолжаем платить.

Не только за ремонт, необходимый дорожному полотну после зимы. На некоторых участках доблестные работники ГАИ собирают свой налог. Например, на трассе неподалеку от Ровно, где по правилам можно ехать со скоростью 110 км/ч, а по факту - 129 км/ч, установлены знаки ограничения скорости – до 50 км/ч. Сбрасываешь резко. Не успеваешь. Тормозят гаишники. Оформляют штраф (говорят, что хотели бы обойтись и без протокола, но нарушение записано на флешку). Объясняют: какие-то там итальянцы проектировали дорогу, не учли этот поворот, и теперь в него украинские водители не вписываются, а гаишники призваны стоять на этом месте и собирать мзду. Прелестно! И как это по-украински!

Нашим чиновникам удается кивать в сторону Запада, равняясь на их цены (не всегда большие, чем в Украине), но всегда упуская вопрос "забугорного" качества. Мы с вами платим часто за воздух, дождь и снег, и очень редко - за реальные продукт или услугу. А если бы все сборы, включенные в цену на бензин, шли прямо на строительство/реконструкцию дорог, то в Украине уж точно были, хотя бы, основные хорошие трассы. А так непрозрачные тендеры, откаты на всех уровнях, воровство – все это мешает нам качественно жить, в том числе и передвигаться.

А если допустить, что плату все-таки удастся ввести, нет никакой гарантии, что вырученные деньги пойдут на ремонт и строительство дорог. И в ближайшие годы ее не будет.