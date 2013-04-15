В Россию по загранпаспорту: почему это хорошо

В последнее время со стороны России прозвучало несколько заявлений, которые вызвали, как минимум, возмущение среди значительной части жителей нашей страны. Были они посвящены одной теме – желанию РФ, чтобы граждане стран СНГ въезжали на ее территорию исключительно по загранпаспортам. На первый взгляд, такие инициативы связаны с Украиной весьма опосредованно – у россиян сейчас больше проблем с мигрантами из других государств Содружества. Но нас изменения, если они будут, коснутся тоже. В связи с этим хочется отметить, что я вовсе не разделяю возмущения таким шагом нашего соседа. Наоборот, я его поддерживаю.

Тот факт, что мы должны выезжать за границу по отдельным паспортам сам по себе, конечно, не очень приятен (когда-то, скажем, с этого смеялись мои знакомые из не самой большой европейской страны – Словении). А если вспомнить, как сложно бывает у нас получить загранпаспорт, сколько для этого нужно очередей отстоять и нервов потратить, то ситуация становится совсем неприятной. Вот только эта проблема – внутриукраинская, и не касается ни России, ни других наших соседей. Относительно же РФ, есть сразу несколько причин, по которым можно говорить, что въезд в эту страну именно по заграничному паспорту был бы не только вполне обоснован, но и полезен для украинцев.

Первая, как ни странно, – элементарное удобство. Сравнительно недавно я ехал в Россию на большом автобусе и пересекал границу с Беларусью (то есть, фактически с РФ, у них ведь внутренних границ практически не существует), и довольно четко это ощутил. Дело в том, что пограничники, и наши, и соседнего государства, загранпаспорт просто сканируют. Это занимает несколько секунд. А вот данные внутреннего украинского документа вбивают в компьютер вручную, что намного дольше. В итоге, в связи с тем, что у половины пассажиров нашего автобуса загранпаспортов не было, задержались мы минимум на час на каждом из двух контрольных пунктов. Вроде мелочь, но не совсем приятно.

Но это, все же, не столь существенно. Есть вторая, более важная, причина, по которой я могу твердо сказать, что поездки в РФ по загранпаспорту – это хорошо. Ведь данное изменение может существенно повлиять на сознание украинцев. И, в первую очередь, на отношение не к "любимому" соседу, а к себе самим.

Смотрите сами, сколько мы говорили и говорим о недружелюбной (местами очень) России, ее негативном влиянии на украинское государство, о том, что мы молодцы, что зажили самостоятельной жизнью. Сколько раз звучал тезис о том, что нам нужно идти подальше от россиян, ни в коем случае не сближаться с Таможенным союзом и прочими их интеграционными объединениями. Отлично, согласен, как минимум, с рядом из этих тезисов. Но, скажите, если мы хотим отдалиться от России, почему мы должны пересекать ее границу так, как будто мы, например, белорусы. Которые, вообще, отменили границу с РФ и фактически пожертвовали частью своего суверенитета. Если мы хотим идти в Европу, то нужно, ведь, всячески отдаляться от России. По крайней мере, прекратить воспринимать ее, как некое не очень дружелюбное, но свое государство. И с этой точки зрения, вообще непонятно, как можно быть недовольным желанию предъявить загранпаспорт на ее границе. Россия ведь иностранное государство, не так ли? Так почему к другим нашим соседям, в ту же Польшу, мы спокойно ездим по загранпаспортам, а на РФ обижаемся и обвиняем ее в дискриминации? Нелогично ведь, нет здесь никаких притеснений.

Я, собственно, приветствую поездки в Россию по загранпаспортам потому, что они, в первую очередь, могут вынудить современных украинцев отказаться от позиции "и нашим, и вашим". Ведь многие из нас, декларируя желание резко рвануть в Европу и окончательно порвать с прошлым, одновременно возмущаются, что россияне хотят относиться к нам, как к гражданам иностранного государства. Да и загранпаспорта эти ограничением никаким, на самом деле, не станут. Не о визовом же режиме речь (неоднократно говорил и еще раз повторюсь, что с этой точки зрения россияне по отношению к нам относятся намного дружелюбнее и с большим уважением, чем цивилизованные европейцы). Тем более, для тех, кто будет часто ездить, в Россию ли или в Европу с Америкой, загранпаспорт сделать, думаю, не такая уж большая проблема. А остальным он, наверное, не очень то и нужен…

Так что, в целом, РФ может, сама того, похоже, не желая, оказать современным украинцам очень большую услугу. Если большая часть общества хотя бы определится с тем, куда она вообще хочет, и избавится от упомянутого выше своеобразного "раздвоения", это уже будет очень хорошо. А еще – вдруг случится чудо и эти самые загранпаспорта в нашей стране будет проще оформить? За одно это нашего соседа уже можно будет поблагодарить.

Вот только есть подозрение, что не будет никакой пользы, а, наоборот получится много крика. С одной стороны нашего политического лагеря будут много говорить о том, что россияне снова нас "душат", а с другой – о том, как же мы кошмарно отдаляемся от "старшего брата", и какими бедами нам это грозит. Очень хотелось бы, чтобы мы извлекли из ситуации еще один урок и просто проигнорировали все эти слова. От таких действий пользы тоже будет немало.