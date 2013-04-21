Украинский дух и легенды Кракова

Татьяна Катриченко

Журналист

21 апреля 2013, 11:05

Милый и уютный Краков. Пожалуй, именно с этого города стоит начинать знакомство с Польшей.

Краков – по-настоящему европейский город. Иногда шумный – молодежь гуляет полночи даже в будние дни. Иногда уж слишком спокойный, особенно в дни религиозных праздников. Комфортный и безопасный.

Конечно, не настолько, чтобы, например, туристу не страшно было оставлять свою машину на открытых парковках. Местные говорят, мол, в самом центре безопасно – полиция бдит круглосуточно. Но всегда предупреждают: "В салоне авто вещи лучше не оставлять". И, все же, гуляя по улицам старого города, замечаешь, что он с жадностью "смотрит" на туристов, а поэтому готов соглашаться чуть ли не на любые их условия. К тому же, Краков недорогой. Скажем, остановиться в уютной квартирке в самом центре за 40 или пообедать вдвоем за 10 евро - вполне реально.

Древнюю столицу Польши (Краков, кстати, в отличие от других польских городов, не был разрушен во время Второй мировой войны) часто сравнивают со Львовом. Или наоборот. И правда, у этих двух городов много общего. Узкие улицы, невысокие "камьяницы" и, конечно же, площади Рынок, украшенные десятками разноцветных фасадов. А еще - ресторации, кофейни и лавки с красивенными витражами из стекла. Все это великолепие в Кракове сливается в одну картину. В какой-то момент кажется, что она написана маслом, в другой – акварелью. Бывает, что город видится в карандашном наброске. У кого какое настроение…



Помню, в мой первый приезд в Краков, я действительно удивилась, когда вышла из-за угла улицы Флорианской и попала в самое сердце города. До сих пор не забуду ощущения от увиденного: огромная средневековая площадь, а посредине – какая-то чудесная резная галерея. торговые ряды со странным и даже смешным названием – Сукенницы. С одной стороны – цветочный рынок. С другой – множество зонтиков летних кафе.



В какой-то из следующих визитов довелось жить в квартире на Флорианской. И в этом была своя романтика. Не только потому, что до того самого центра было рукой подать, а потому, что именно с тем визитом ассоциируется подъем по утрам под звуки музыки, доносящейся из Мариацкого костела.

Легенда рассказывает, что много веков назад татарская орда подходила к Кракову, и ее первой заметил трубач-сигнальщик на башне. Он затрубил тревогу – "хейнал". Но в момент игры прямо в горло ему вонзилась вражеская стрела, и мелодия оборвалась. Вскоре Краков был взят и разорен. И вот уже несколько веков подряд город нельзя представить без этой мелодии, звучащей каждый час. Как и в тот трагический день, звуки трубы обрываются на одной и той же ноте.

Вообще, легенды, которыми окутан Краков, могут увлечь и ребенка, и взрослого. Мой шестилетний сын, услышав первую из них, начал настойчиво спрашивать: "А что было дальше?"



И дальше он узнал, почему две башни одного костела – Пресвятой Девы Марии – такие разные. Были два брата, которые взялись за строительство костела. Строили-строили, а потом поссорились. Первый брат-каменщик создал свою башню быстро, увенчал ее шпилем, и уехал строить собор в другой город. А когда вернулся, увидел, что башня брата все еще не достроена, но она значительно прочнее, а в будущем может стать выше той, которую поставил он. Позавидовал, убил брата, а сам бросился с недостроенной башни вниз на мостовую. С тех пор стоит в Кракове костел, не похожий ни на один другой. А нож, которым было совершено братоубийство, якобы тоже сохранен – висит на цепи на стене Сукенниц.



Рядом с этой галерей "пасутся" сотни голубей. Пернатых каждый день кормят туристы. Так вот, фокус заключается в том, что приезжие отдают крохи обважанок (бубликов с сыром или маком) вовсе не птицам, а людям… Заколдованным.

Говорят, был один король, который захотел объединить все польские земли. А так как он короновал себя сам, стремился, чтобы его действия и намерения благословил сам Папа. Но путь в Рим долгий, а казна – пуста. Купцы взаймы давать отказались. И тут кто-то из приближенных подсказал, что есть в городе ведьма. Самопровозглашенный король нашел колдунью. Та согласилась помочь, но при условии, что правитель в Ватикан поедет сам, а войско оставит в Кракове – колдунья превратит солдат в голубей. После заклинания сотни птиц полетели ввысь и стали садится на дома, со зданий падали камни, в момент удара об землю, они превращались в золото. С этими драгоценностями король отправился к Папе. Так и не доехав до Рима, самозванец вернулся, а в городе его ждала новость: ведьма исчезла бесследно. По легенде, голуби до сих пор ждут триумфального возвращения короля, и поэтому заглядывают в глаза каждому гостю.



Витает в Кракове и украинский дух. Близ украинской церкви - такая же kawiarnia. Тот, кто успел заскучать за нашей кухней, сможет тут вкусно поесть. Хотя поляки говорят, что их традиционные блюда – это украинский борщ и вареники…



На самом деле, в Кракове чуть ли не каждый ресторанчик атмосферный. Каждый неповторим, с запоминающимся названием. Как вам, например, вывески ресторанов "Под ангелами" или "Хлопське ядло", пивной "Терапия", баров "Инквизитор" или "Стальные Магнолии", кофейни "Прощание с Африкой"? А мы заглянем в местечко с интересным названием "Под грушкой" (как оказалось, это краковский Клуб журналистов). Чтобы его найти, надо отыскать один из четырех угловых домов на Площади Рынок, зайти, открыв массивною дверь, по деревянной скрипучей лестнице подняться на второй этаж. К слову, такие "драбины", имеющиеся в каждом старом доме, как раз и напоминают львовские дома. Поднявшись, надо позвонить в звонок обычной квартиры.

Официантка в форме откроет дверь и посмотрит на гостей. Не сразу пригласит войти, а сначала как бы убедится, что вы пришли по адресу. Только после слов типа "а можно у вас пообедать?", улыбнется и пропустит. И вы попадете в обыкновенную квартиру, перепланированную когда-то давно в ресторан. Полы скрипят, некогда лакированные столы затерлись, а через оконные рамы с улицы доносится легкий ветерок. Добравшись до таких закрытых, спрятанных от посторонних глаз ресторанов, попадаешь как бы в другой Краков – на несколько десятков лет назад. В какой-то момент даже можно забыть, что находишься в Польше, и представить себя все в том же Львове.

Еда незамысловатая, но вкусная. Из традиционного: "pierogi" – вареники с разной начинкой, "kołduny" – мелкие пельмени, жареный рассольный овечий или козий сыр с клюквенным джемом, "piernik" – пирог из пряничного теста со специями, изюмом и орехами, "jabłecznik" – яблочная шарлотка… Перечислять все блюда польской кухни, а тем более вдаваться в региональные особенности – опасно для желудка. Так что на этом и остановимся.



Кажется, по Кракову можно пробежаться за один день – достопримечательности расположены близко друг к другу. Осмотр можно начать с круглого оборонительного сооружения – Барбакана, пройтись по Флорианской, выйти на площадь Рынок, а далее, прогулявшись мимо Доминиканского костела, костела францисканцев и собора Святого Петра и Павла, оказаться у королевского замка – Вавеля.





Этот путь называется королевской дорогой. После можно обойти все еще раз, но по кругу – парковому кольцу Плантам. Но чтобы понять город, почувствовать его атмосферу, сюда стоит возвращаться вновь и вновь. Хотя бы для того, чтобы выпить огромную чашку капучино с яблочной шарлоткой где-нибудь на летней террасе.



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Польша Татьяна Катриченко Львов колонка авторская колонка путешествия Краков
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