Хватит обижаться на Россию!

В ситуации с неэтичной шуткой Ивана Урганта, которая на прошлой неделе стала, чуть ли, не главным событием для нашей страны, есть что-то очень неправильное. Безусловно, высказывание про красного комиссара и жителей украинской деревни было крайне глупым (что и сам извинившийся шоумен признал) и неэтичным, и, вообще, так шутить – очень неправильно. Но мне, честно скажу, еще меньше понравилась украинская реакция на эти скандальные слова.



Сразу оговорюсь, и те, кто часто читает мои колонки, не смогут не согласиться, я ни в коем случае не являюсь сторонником дружбы, сближения, интеграции либо чего-то подобного с Россией. Скорее, наоборот. Но, несмотря на это, настолько бурная реакция – от возмущения МИДа до призывов не пускать Урганта в Украину и разобраться с ним на высоком политическом уровне, все равно, кажется не слишком адекватной. Все это, казалось бы, правильно, но только на первый взгляд. В действительности, такая реакция, прежде всего, показывает проблемы, которые есть в нашем обществе, и которые тесно связаны с Россией. Не побоюсь сказать, что мы в очередной раз ярко показали комплекс неполноценности по отношению к соседу, который сами же в себе, к сожалению, культивируем.



Если вдуматься, ничего такого глобального в шутке Урганта нет. Ну, брякнул слишком острый на язык телеведущий, зацепил болезненную тему, извинился, так, может быть, забыть и все? А нет, мы делаем из этой, в общем то, мелочи проблему чуть ли не национальной безопасности. И на то, к сожалению, есть одна очень весомая причина. Мы, постоянно и бурно реагируя на самые разнообразные заявления (существенные и не очень) с обратной стороны российской границы, в первую очередь, развиваем свой не самый приглядный образ. Более того, украинцы фактически сами показывают желание быть "младшим братом", страдающим от притеснений старшего, жертвой имперских амбиций, гордым, но "загнобленим" народом и так далее. Понятно, что для этого есть много предпосылок – и исторических, и современных политических. Но складывается впечатление, что нам самим выгодно иметь такого вот не самого дружелюбного соседа.



Ведь его всегда можно поругать и обвинить в том, что произошло по нашей собственной вине. Например, свести все проблемы украинской экономики, которая не реформировалась несколько десятков лет, только лишь к дорогому газу. А, что еще важнее, Россия нам очень выгодна, когда хочется поплакаться, пострадать и пожалеть себя. Как же, такая громадина – только и делает, что притесняет бедных украинцев. Вот только забываем мы одно – если не реагировать на провокации, то, глядишь, и стало бы их меньше. И притеснений вкупе с желанием (безусловно, реально существующим) как-то использовать нас в своих интересах было бы меньше, а уважения к нам - больше. А так – когда мы реагируем на шутки Урганта, то автоматически даем повод для куда более серьезных претензий и наездов. Ведь сами показываем, насколько уязвимы.



Кстати, особую роль России для современного украинца очень хорошо можно увидеть, если сравнить нашу реакцию на заявления ее лидеров и, например, руководителей Евросоюза. Стоило только Владимиру Путину заговорить о введении загранпаспортов для украинцев, как сразу же пошла волна народного возмущения вместе с заявлениями о новых притеснениях (об этом я подробнее писал неделю назад). А сказала Ангела Меркель, что Украина пока не готова к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, и можно было услышать достаточно много высказываний в поддержку такой позиции. Да что там, тезис о неготовности к евроинтеграции в украинском обществе очень часто звучит.

Кроме того, в нашем сознании Европа стала неким раем, в котором сразу решатся все украинские проблемы. А из России, наоборот, сделали противоположность этой цивилизации, такой себе ад, грозящий украинцам исключительно притеснениями и обидами. И это даже несмотря на то, что именно при поездке в Евросоюз я должен доказывать, что прибыл потратить свои деньги как турист, а не хочу сделать безработными местных посудомойщиков или чернорабочих. Россияне, отдадим должное, меня подобными подозрениями не мучают. Да и вообще, такая абсолютизация – дело последнее, мешающее любому обществу адекватно развиваться. А мы ее преодолеть не можем, и в этом тоже – проблема современной Украины.



В целом же, эта статья не является призывом к тому, чтобы мы беззаветно дружили с Россией и уж, тем более, не реагировали на резкие заявления, которых с ее стороны, на самом деле, предостаточно. Хотелось акцентировать внимание на другом. Пока мы настолько болезненно реагируем на любое, даже самое невинное и глупое выступление со стороны своего соседа, мы культивируем в своем обществе комплекс "младшего брата". А сосед, видя эти наши комплексы, с удовольствием ими пользуется. И ситуация вокруг шутки Урганта, к сожалению, очень ярко это показала.



В связи с этим, вопрос Если мы хотим стать полноценным и уважаемым в мире государством, может хватит быть постоянно обиженными? Конечно, так сложнее, но и на выходе эта позиция намного эффективнее будет, чем наша нынешняя. Но для начала нужно просто избавиться от образа вечно обиженных...