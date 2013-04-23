Тот самый гвоздь. Зачем Украине независимый Конституционный суд

Конституционный суд Молдовы принял решение, согласно которому исполняющий обязанности премьер-министра страны Влад Филат не может находиться на этом посту и формировать новое правительство. "Премьер-министр, отправленный в отставку посредством вынесения вотума недоверия по подозрению в коррупции, не может оставаться и.о. главы правительства и не может снова баллотироваться на пост премьер-министра до выяснения всех обстоятельств. Президент Молдовы обязан назначить исполняющего обязанности премьер-министра из числа членов правительства, порядочность которых не подвергается сомнению", - говорится в решении суда, которое президент Николае Тимофти, сам бывший судья, назвал "конституционной бомбой".

Не буду сейчас вдаваться в обсуждение решений суда, тем более, что его все равно придется исполнять – как бы к нему ни относились молдавские политики. Обращу внимание на другое: суд принял решение, явно невыгодное власти. Влад Филат практически сформировал большинство, которое было готово проголосовать за его новый кабинет буквально за несколько дней до роспуска молдавского парламента. И если правящая партия либерал-демократов не решится на выдвижение новой кандидатуры, то депутатам придется идти на досрочные выборы.

Сказать, что суд состоит исключительно из оппонентов премьер-министра, тоже нельзя. Например, его председателем является бывший министр юстиции Молдовы, один из бывших лидеров ЛДПМ Александру Тэнасе – и, кстати, когда его избирали, критики этого выдвижения из оппозиционных рядов предрекали, что Конституционный суд станет послушной игрушкой в руках правительства Филата. А ведь не стал – и за решение суда все его члены проголосовали единогласно. Может быть, все от того, что в Молдове еще не умерла политика?

Когда в 1993 году, во время острого противостояния между тогдашним президентом России Борисом Ельциным и съездом народных депутатов страны, Конституционный суд принял невыгодные для главы государства решения, Ельцин просто приостановил его работу. "Возобновленный" Конституционный суд уже никогда так не пугал власть – хотя мало кто в 1993 году задумывался, что это решение Ельцина является первым шагом на пути построения в России классического авторитарного государства, не способного к реальному развитию. И дело не в людях, а в системе – по иронии судьбы, нынешним главой Конституционного суда России является уважаемый юрист Валерий Зорькин, который возглавлял его и в 1993 году. Ельцин боялся Зорькина, бывшего равным участником правовых – а значит, и политических процессов. Путин вряд ли часто вспоминает о его существовании.

Когда в 2007 году президент Украины Виктор Ющенко решил вопреки всем существующим конституционным нормам распустить Раду, он к тому же начал позорные манипуляции с составом Конституционного суда страны. Сторонники власти собирались у здания КС с требованиями не мешать президенту – то есть, по сути, подчиниться власти.

Сейчас большинство этих людей негодует по поводу авторитарных тенденций в деятельности преемника Ющенко, даже не понимая, что предыдущий президент, самовлюбленный и безответственный, при их общей поддержке растоптал авторитет Конституционного суда и сделал его игрушкой в руках новой власти. Если бы суд оставался авторитетным уважающим себя органом, он ни за что не согласился бы с ни с возможностью формирования нового большинства в Раде силами не одних только фракций, ни с изменением Конституции без участия парламента.

Вспоминаю маршаковское "Враг вступает в город, пленных не щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя". Конституционный суд – тот самый гвоздь, который не дает правовой системе прогнить окончательно.