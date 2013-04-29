Не запрещайте красный флаг

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
29 апреля 2013, 19:30

Я призываю не запрещать ни красные флаги, ни какую-либо символику, а прекратить спекуляции на эту тему.

Майские праздники в Украине вот уже несколько лет – это не только несколько выходных подряд, но и важное и одновременно скандальное политическое событие. Вот и сейчас, за несколько недель до 9 мая, вокруг этой даты начались скандалы. Кто-то красный флаг вместе со свастикой запрещает, кто-то вместо Дня Победы объявляет День скорби, кто-то говорит о фашизме и так далее. Обычная, из года в год повторяющаяся история.

В свете того, что, кроме надоевших криков наших политиков, в этом году вполне могут повториться и более неприятные вещи - драки, сожжения флагов и прочее - совершенно не хочется в очередной раз говорить банальные и всем известные вещи. О том, какие наши политики скучные и однообразные, как глупо драться из-за какой-то символики, когда у нас настоящих проблем масса, как вообще плохо влияют споры вокруг 9 мая на состояние всего нашего общества. Хочется лишь задать несколько вопросов главным участникам подобных конфликтов.

Во-первых, есть вопрос к местным властям ряда регионов Западной Украины. В частности, Ивано-Франковска и Львова. Уважаемые депутаты горсоветов, скажите, неужели у вас нет более актуальных проблем, чем выяснить, что же такое 9 мая – День Победы или скорби? У вас что, все дороги в нормальном состоянии, канализация, извините, в порядке, социальных никаких трудностей нет? Скольким жителям ваших городов станет лучше от того, что вы запретили красные флаги? Почему вы вообще занимаетесь темами откровенно популистскими, вместо того, чтобы хоть что-нибудь сделать для улучшения своих, извините, инфраструктур?

Во-вторых, не могу не обратиться с вопросом к премьеру Азарову. Николай Янович, а зачем так ярко выражать свою слишком уж однозначную оценку украинской истории, говоря о том, что День памяти вместо Дня Победы – это оскорбление антифашистов, и точка. Понимаете ли, вы возглавляете Кабмин Украины, а в этом государстве есть достаточно много людей, чье мнение кардинально расходится с вашим. Мне кажется, к ним стоит прислушаться. Да и, наконец, неужели ошибки пресловутых предшественников, того же Виктора Ющенко, который раздавал звания героям части Украины, вас ничему не научили? Занимались бы себе "покращенням", зачем еще со стороны премьера нам исторические дискуссии нужны? Например, помогли бы ветеранам, а то от ваших рассказов об их героизме сытыми они, простите за откровенность, не становятся.

В-третьих, есть вопрос к украинским националистам. Свой имидж вы можете строить как угодно, дело хозяйское, но, скажите, можно ли хотя бы на это 9 мая совсем обойтись без конфликтов? Без уличных выступлений, криков, которые могут кого-то обидеть, наконец, без драк и сожжений красных флагов? Кому и какая может быть польза от того, что вы вынесли на улицу и подожгли кусок ткани красного цвета. Причем здесь вообще патриотизм? Очень сложно понять. Но есть предложение – давайте вы на этот раз проявите таки уважение и любовь к Родине и не будете хотя бы портить имидж Львова – чудесного и открытого для туристов города, которому вы создаете образ какого-то рассадника фашизма. Точнее, его создают, конечно, другие силы, но с вашей огромной помощью.

Наконец, хочу обратиться к нашим коммунистам, пророссийским организациям и прочим любителям походить по улицам с уже упомянутым красным флагом. А давайте вы тоже воздержитесь от всяких провокаций. Например, не поедете со своими кумачами во Львов, они ведь там никому не нужны. Или не будете кричать на каждом углу про фашистов, не разбирая, кого вы клеймите этим словом. Или же вы думаете, что, когда машете красным флагом, как-то реально почитаете погибших в войне? Смешно…

Вопросы, заданные выше, вполне могут показаться риторическими. По крайней мере, даже если предположить, что все адресаты их прочитают, в получение адекватного ответа я не верю. И задал я их с другой целью.

Ответы можем дать мы сами. Если поймем, насколько нынешние и будущие громкие на первый взгляд конфликты бессмысленны. А поняв это, кто знает, может быть, станут малолюдными наши уличные акции, и драться с теми, у кого другие герои или представления об истории, мы не будем. Или, по крайней мере, будет меньше людей, которых наши политики используют для поддержки своего рейтинга?

Было бы неплохо. И именно потому я призываю не запрещать ни красные флаги, ни какую-либо символику, и, вообще, прекратить всяческие спекуляции на эту тему. Лучше уж заняться чем то полезным и приятным для всех, чем устраивать бои всеукраинского масштаба. И уважать друг друга, о чем в подобных конфликтах мы очень часто забываем.

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