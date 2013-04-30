Путин и дрянь на заборе

Виталий Портников

Публицист, журналист

30 апреля 2013, 17:48

За границей фейсбука или твиттера начинается настоящая страна...

На встрече российского президента Владимира Путина со сторонниками из Нижнего Тагила неожиданно проявилась цивилизационная пропасть между этими самыми сторонниками, самим президентом и оппозиционно настроенной частью общества.

Участники встречи - вернее, один из них, депутат Государственной Думы Валерий Якушев – на этот раз набросились не на Болотную площадь, не на Навального какого-нибудь, а... на интернет. "Пишут все, что угодно! И о вас, и о мэре города. Чего только не пишут! Вплоть до нижнего белья! Ну, управа какая-то должна быть? И в интернете! У меня правнук сидит. У него какое впечатление формируется? Что президенты все глупые, все неправы…", - возмущался Якушев. Путин в ответ только отшутился: не стоит, мол, обращать внимания. "В интернете – это все равно, что на заборе написано".

Думаю, это сказано искренне. Это сами пользователи социальных сетей считают себя силой, на которую власть должна обращать самое серьезное внимание. Но для власти на постсоветском пространстве – думаю, в этом Владимир Путин не сильно отличается от Виктора Януковича или Александра Лукашенко – интернет - это всего лишь компьютеризированное оформление подзаборных надписей каких-то там людишек без роду и племени, которые в своей бессильной злобе пытаются унизить царя-батюшку. Так, будто он все эти надписи читает и сильно страдает от прочитанного.

Еще Сеть для власти – это средство манипуляции отдельным сегментом общественного мнения. И так, кстати, было всегда, еще до изобретения интернета. Основную массу людей обслуживало телевидение, но была еще прослойка, не очень поддающаяся внушению программы "Время", и с ней работали специально. А заодно и изучали, что она там думает – тома отчетов КГБ, только фрагменты из которых сейчас доступны, показывают, что в этой работе ведомство, из недр которого как раз и вышел Владимир Путин добилось невиданных успехов.

Фраза о заборе должна была бы заставить призадуматься тех, кто давно уже переселился в социальные сети и считает, что устроит там революцию. Фокус ситуации в том, что мнениями о политике в интернете обмениваются между собой как раз те, кому уже давно все ясно – а вот за границей фейсбука или твиттера начинается настоящая страна, жители которой по-прежнему смотрят телевидение или вообще не интересуются политикой. Конечно, можно считать, что рано или поздно эта ситуация изменится, но причиной тому будет отнюдь не только интернет.

Для того, чтобы власть научилась замечать людей, им придется оторваться от компьютеров и вернуться в реальную жизнь с ее протестами, забастовками, требованиями, политическими партиями и профсоюзами, переговорами с властями и прочей непростой работой. Да, это муторно и рискованно. И это долго. Но это лучше, чем верить, что волшебная сила лайков разрушит авторитаризм, победит коррупцию и заставит проводить честные выборы.

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