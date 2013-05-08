Для всех, кто против Дня Победы

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
8 мая 2013, 16:41

Почему наши политики не могут подняться на общенациональный уровень и все время навязывают какие-то стереотипы: донецкие, галицкие и прочие.

Совсем недавно я уже писал о том, насколько бессмысленно в нашей стране, с ее сложной историей и современными проблемами, заострять внимание на прошлом – запрещать те или иные символы, переименовывать праздники и так далее. Прошла неделя, и, чем ближе 9 мая, тем громче становится ажиотаж вокруг этой даты. Одни кричат о Дне скорби вместо Дня Победы, другие твердят заученную фразу "Фашизм не пройдет". В общем, бессмысленные и часто нелепые историко-политические дискуссии по-украински. На фоне всего этого очень хочется просто рассказать о своем отношении к предстоящему праздничному событию.

Сразу прошу прощения за крайнюю субъективность, но для меня 9 мая – большой праздник. И точка, здесь нет никакого предмета для дискуссий. Хочется сказать о другом. Надоели разнообразные трактовки, которые мне (да и не только мне) пытаются внушить наши политики и попавшая под их влияние часть сограждан. Потому возьму на себя смелость изложить несколько важных тезисов насчет ставшей, к сожалению, очень конфликтной даты.

Во-первых, искренне не понимаю, как День Победы в грандиозной по масштабам войне, оставившей очень серьезный след в нашей истории, можно вообще связывать со скорбью, трауром и подобными вещами. Да, память погибших чтить нужно обязательно, но зачем все сводить к сплошной скорби? Вспомните, сколько под красными знаменами погибло украинцев, и скажите, разве мы не должны уважать их память? Вспомните, сколько наших соотечественников под флагами того же цвета стали победителями? И плевать, что потом на Родине их приняли совсем не так, как подобает, они же победителями быть не перестают. А еще, разве нам не нужно побольше Дней Победы, дат, которые говорят о том, что наш народ способен не только страдать, но и добиваться серьезных свершений? Ведь радоваться прошлой славе тоже необходимо, не стоит лишь оплакивать былые поражения. И эта установка, по-моему, не зависит от того, националист ты, коммунист, или придерживаешься какой-то другой политической ориентации.

Но и это не основное. В моей семье не было героев, дошедших до Берлина или награжденных высокими боевыми наградами (мой дед получал свои ордена за труд в послевоенное время). Но я никогда не забуду рассказы бабушки о том, как она в 17 лет делала снаряды для Красной армии. Перед этим, кстати, сполна ощутив все "прелести" советского режима во время Голодомора на родной Днепропетровщине. И, все равно, не кляла этот самый режим, а делала что-то для той Победы, которую мы вспоминаем 9 мая. И вот в свете этого разнообразные исторические трактовки, рассказы, что этот праздник отмечать нельзя, воспоминания о влиянии Москвы и прочее мне непонятны. Все бы ничего, но я не один такой в Украине. И вот об уважении к нам всем, людям, разделяющим описанную мною позицию, стоило бы вспомнить тем, кто так стремится оспорить праздничную дату.

Во-вторых, хоть это и может странно прозвучать, я очень уважаю и других участников Второй мировой, для которых 9 мая может и не быть Днем Победы. Например, считаю воинов УПА настоящими героями, боровшимися за независимость, и совершенно не согласен с теми, кто приклеивает к ним слова типа "фашисты" или "нацисты". К слову, совершенно не понимаю почитания дивизии "Галичина", но пусть оно останется на совести тех, кто сегодня путает грешное с праведным.

Но речь не о том, и не потому здесь вспоминаются украинские повстанцы. Если я, человек родом с Востока Украины, вышедший из среды, где советские взгляды, хоть и деформировались, но во многом остаются актуальными, смог перешагнуть все свои региональные ограничения и признать ценности, которые исповедуют в других областях, то почему этого не могут сделать те, кто сегодня навязывает мне свое мнение о 9 мая? Почему, вообще, наши политики никак не могут подняться на общенациональный уровень и все время навязывают народу какие-то стереотипы, донецкие, галицкие и прочие? Наконец, почему все мы не можем признать, что наша общая история была очень неоднозначной и сложной, но ключ к успешной жизни сегодня – отказ от этих противоречий и поиск общего? Почему, наконец, часть общества настраивается против моих ценностей и объявляет их чем-то неправильным просто потому, что они отличаются от их представлений? Давайте, наконец, станем единым народом.

Кстати, в-третьих, меня очень сильно раздражают попытки наших политиков сделать себе пиар на таких датах, как 9 мая. И я сейчас говорю, в первую очередь, не о противниках Дня Победы, куда больше не нравится истерия, поднятая вокруг трактовок того, чем является эта дата. Вот, например, Николай Азаров на прошлой неделе, говоря о замене Дня Победы на День скорби в западноукраинских регионах не просто осудил подобные действия, а сразу начал вешать ярлыки. Мол, и ростки нацизма какие-то в нашей стране появились, и нужно бороться с этой человеконенавистнической идеологией, и так далее. Прежде всего, такие оценки премьера не способствуют взаимному уважению украинцев, равно как и лозунги тех, кто рассказывает, что 9 мая праздновать нечего. Но важнее другое. Николай Янович, скажите, разве не похожа на человеконенавистническую политика государства, в котором немногие оставшиеся в живых ветераны той самой Великой отечественной войны часто не могут купить себе не только лекарств, а даже лишний килограмм картошки? Где уважение к героям, которых вы так прославляете на словах, и что сделано для того, чтобы в этой ситуации произошли кардинальные перемены? А если не сделано толком ничего, то зачем пиариться и бряцать лозунгами?

А вообще, оправдывая заголовок статьи, хочется просто обратиться ко всем, кто убеждает меня, что 9 мая – не праздник. Прошу вас, уважайте мои позицию, мнения, чувства и  убеждения. Хотя бы так же, как я уважаю ваши. И все в нашем обществе таки начнет налаживаться – ведь так, как я, о Дне Победы думают очень многие.

И еще один пример напоследок, о нем я уже когда-то писал, но не лишним будет вспомнить. На Лычаковском кладбище во Львове, на почетном месте недалеко от входа, прямо напротив памятника, поставленного в память о Романе Шухевиче, похоронен советский военный высокого чина. Можно даже предположить, что погиб он в борьбе не с немцами, а с представителями украинского национального движения. Да это не столь важно. Если на одном кладбище могут "примириться" представители разных лагерей одного народа, своеобразные символы важных моментов нашей истории, то почему мы современные украинцы, не можем отказаться от своих противоречий? Ведь взаимное уважение дорогого стоит, с него многое хорошее может начаться.

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