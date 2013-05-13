Чи змінить українську міліцію чарівна сила кіномистецтва

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

13 мая 2013, 11:00

Жодна книга, плакат, фільм, серіал, інша агітація не перетворить міліціонерів із Бабаїв, якими лякають дітей, на представників професії, котру не соромно здобувати.

Травень почався з того, що українська міліція запропонувала себе похвалити. Саме так, одним реченням, пояснюється представлення проекту плану про іміджеву роботу відомства, котрий голова МВС Віталій Захарченко запропонував поступово й ефективно втілювати в життя. Серед інших корисних пунктів зазначена можливість створення фільму або серіалу про роботу правоохоронців. Підтримати міліцію в цій позиції просять Держкомтелерадіо.

Що в цьому дивного? Абсолютно нічого! Кожне відомство, і не тільки державне, мусить дбати про позитивний імідж. Якщо його нема з якихось причин, тоді цей імідж треба створити. І тут на підмогу приходять засоби масової інформації. А ще краще – найпопулярніші засоби впливу на свідомість громадян. Це кіно й телебачення.

Телевізорів у нас вистачає. Тож міліція вирішила бити відразу туди, в "десятку" багатомільйонної телевізійної аудиторії.

У цьому є хороші моменти. Я не хочу одразу витирати ноги об непогану ідею – показати нам, яка у нас хороша міліція. Змусити полюбити її та повернути довіру громадян до правоохоронців чи правосуддя.

Так повелося в багатьох країнах. Америка щороку знімає як нові серіали, так і продовження, герої яких – наземні, повітряні й морські поліцейські, безкомпромісні та чесні борці зі злочинністю, котрі не скривдять мухи, якщо ця муха не причетна до скоєння злочину. Якщо ж причетна – теж не скривдять. Сто разів вибачаться перш ніж надягнути кайданки, нададуть адвоката одразу й рахуватимуться з ним. Навіть будь-но ця муха головою наркокартелю чи серійним убивцею, вона має право на захист та людське поводження. Все це в купі формує в суспільстві довіру до правоохоронних органів. Люди перестають бояться тих, хто хоче служити їм і захищати їх.

Телевізійні серіали про поліцію своїх країн активно створюють у Європі й Азії. А як оре цю ниву держава Росія, ми можемо бачити щодня в ефірі десятків телеканалів. Хоч російських, хоч українських. Спочатку міліціонери, а потім, після перейменування – поліцейські з російським гербом на кашкетах та шевронах являють собою зразок вірності, честі, мужності, готовності до подвигу. У кожного з них, чоловік герой чи жінка, є мудре Начальство. З ним можна для гостроти сюжету іноді сперечатися, та все одно Начальство так чи інакше праве. Бо досвіду більше і всі, за відомою приказкою, роблять одну спільну справу.

Захарченко мусить у такому разі визначитись, який шлях до покращення іміджу нашої міліції вже сьогодні і який метод створення позитивного образу українського міліціонера йому ближчий.

Американський чи європейський? Ласкаво просимо! Нам самими подобається професійна, гарно оснащена та ввічлива західна поліція. Проте хай хтось передасть панові Захарченку: на Заході створення серіалу – це бізнес, нічого особистого. Люди хочуть дивитись про роботу своєї поліції, бо вони поліції довіряють. Подібні серіали дають високі рейтингові показники. Виробник "телемила" знаходить інвестора, такого собі Містера Твістера, мільйонера. Знімає серіал про поліцію. Продає на телебачення, заробивши на цьому. Телеканал, котрий показує ці серіали, користується тим, що люди з задоволенням його дивляться, і заробляє на рекламі.

Беремо Росію. Там весь великий бізнес, здатний потягнути фінансування серіалів про міліцію-поліцію, закручений у державній орбіті. Тобто, якщо треба зняти кіно чи серіал про міліцію, заявка проходить певне коло кабінетів, вивчається, затверджується, підписується і на зйомки виділяють гроші. Причому – чималі, хоча їх усе одно не вистачає. Результат – нові російські серіали про поліцію ми не встигаємо запам'ятовувати, і складається враження, що дивимось одне велике кіно з однаковими акторами.

Підходимо впритул до головного: де МВС планує брати гроші на створення фільму чи серіалу про українську міліцію? Наголошую – поки пан Захарченко говорив лише про однину: один фільм або один серіал. Це дадуть мільярдери, наприклад, Рінат Ахметов чи Віктор Пінчук? Чи це буде цільове державне фінансування, тобто – з бюджету? В будь-якому разі йдеться про мільйони доларів. І говоримо ми, повторюся, про один фільм або один серіал. Котрий, будучи навіть високої якості, загубиться в потоці іноземних аналогів і просто не прозвучить.

Що ж прозвучить? Відповідь банальна. Жодна хороша, позитивна та якісна книга, жоден плакат, жоден фільм, серіал та інша наочна агітація, жодна чарівна сила мистецтва не перетворить міліціонерів із Бабаїв, якими лякають дітей на вулицях серед білого дня, на представників професії, котру в Україні не соромно здобувати.

Правозахисники в Україні давно і вперто б'ють на сполох: наша міліція перетворилася на озброєне злочинне угрупування, до того ж – не приватно організовану структуру, а державний підрозділ. Щодня – незаконні затримання, побої, катування, вибивання й фабрикування доказів. Мало не щодня – смерті від забоїв у відділках, котрі сприймаються не інакше, як катівні. Законом, порядком і правосуддям тут і не пахне. На жаль, це правда. Хоча реальні злочини все ж таки розкриваються – якщо за злочинцем ніхто не стоїть, і його можна саджати сміливо та надовго.

На що розраховує пан Захарченко? Що люди подивляться кіно про хорошу українську міліцію – і все, саму міліцію вже змінювати не слід? А міліція, своєю чергою, подивиться на себе, хорошу, по телевізору, й станеться диво, подіє чарівна сила мистецтва! Всі працівники, від рядового до генерала, покаються й перестануть лякати собою українців, почнуть служити й захищати, а не катувати та вбивати?

На жаль, сама міліція зсередини змінитися не може. Потрібен наочний приклад – кіно чи серіал. Люди візьмуть це за зразок для себе, і все буде добре. Але чи змінить один серіал наше з вами ставлення до міліції в Україні? Не певен. Бо навіть сам пан Захарченко не зовсім розуміє, як, ким і коли буде втілена його корисна ініціатива…

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