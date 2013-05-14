Как объединить "донецких" и "бандеровцев"

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
14 мая 2013, 11:17

У всех украинцев, независимо от региона, есть две очень важные и, безусловно, общие вещи.

Путешествия на украинских поездах – штука весьма занимательная и часто очень полезная. Так уж получается, что минимум раз в несколько месяцев я езжу по железной дороге. И самое интересное во время этих поездок – разговоры, которые ведутся моими попутчиками. Вот уж где возникают самые бурные дискуссии, кажется, обо всех важнейших темах нашей жизни – от большой политики до судеб Украины…

К чему я начал с этого лирического отступления и как оно связано с темой, заявленной в заголовке? Поезда – это своеобразный срез нашего общества, который отражает не только основные мысли и убеждения, но и противоречия, которые в нем существуют. Так вот, на днях разговор в вагоне меня буквально "убил". Был он посвящен моей малой Родине и выходцам оттуда – людям, которых в Украине вот уже довольно много лет принято объединять словом "донецкие".

Мой попутчик по поезду "Ивано-Франковск - Киев" решил этих самых "донецких" поругать. И все бы ничего, дело привычное, но он рассказал при этом такие фантастические истории, что о них просто нельзя не написать. Первая – о том, что в Донецке совсем нет бомжей. Ерунда полная, любой может поехать и убедиться, но суть в другом – в том, куда бездомные жители Донбасса делись. Оказалось, наша власть так о них заботится, что собрала с улиц, из подвалов и прочих мест обитания и отвезла на Западную Украину. Там из них были сформированы рабочие бригады, которые заняли все места на заводах. Результат – донецкие бомжи отлично устроены и получают зарплату, а местные трудяги остались без работы и уже чуть ли не голодают. История фантастическая, и, самое главное, с моралью. Ведь оказалось, что в безработице виновны не плачевное состояние нашей экономики, не развал промышленности, которая до сих пор полностью не оправилась, а донецкие. Пусть и бомжи, главное здесь - первое слово.

Вторая история тоже оказалась очень интересной. Оказывается (в отличие от печального рассказа о наглых донецких бездомных, забирающих работу у жителей Ивано-Франковщины, это говорилось вроде как в шутку, но с твердой верой в глазах), скоро поезда по всей Украине (!) будут ездить только через Донецк и, почему-то, Макеевку (оказалось, что ее мой попутчик просто перепутал с родным городом президента Януковича Енакиево). Дескать, именно затем туда "Хюндаи" пустили, похоже, вообще новую столицу готовят. Разные доводы логики, в частности, отсылка к карте Украины, по которой видно, что Донецк всех поездов просто физически не пропустит, не подействовали совершенно.

Все это было бы смешно, если бы оказалось единичным случаем. Но нет. Наши региональные различия, и, самое главное, глупые стереотипы, в которые они воплощаются, к сожалению, очень уж сильно закрепились в таких вот обывательских байках. И именно подобные разговоры, а не истерия, раздуваемая политиками, сегодня является самым ярким проявлением раскола нашего общества. Его разделения на тех самых "донецких" и "бандеровцев", которые давно стали символами современной Украины. В тех же поездах, едущих на восток страны,  я только за последние годы наслушался не менее фантастических историй. О страшном государстве Украина, в котором преследуют русскоязычных граждан, и о спасителе Вадиме Колесниченко, который своим законом это все прекратил. Об ужасном городе Львове, в котором на улицах в лучшем случае избивают, если ты говоришь по-русски, а могут и что похуже сделать (ссылки на собственный опыт, а я во Львове бываю довольно часто, только вызывали подозрения, что я "продался западенцам"). Наконец, о страшных "бандеровцах-фашистах", которые хотят захватить всю Украину и установить в ней свои порядки. И так далее, и тому подобное…

Из этого минимального и самого поверхностного среза общественного мнения, на первый взгляд, можно сделать лишь самые печальные выводы. Общество расколото, и, раз уж это проявляется на уровне самых широких масс, значит, ничего не поделаешь. Но я уверен, что именно подобные разговоры – отличный повод для исправления ситуации.

Во-первых, именно на фоне перечисленных, а также всех остальных возможных домыслов (для того, чтобы просто упомянуть все не хватит большой книги, не то, что статьи), очень многое из того, что разделяет тех самых "донецких" и "бандеровцев", становится очень несущественным. Достаточно подумать, правильно ли повторять подобные глупости? Лично для меня ответ очевиден – нет! А раз мы хотим отказаться от подобных бредовых мнений, так может и различия, на которых они основаны, не так уж страшны, как их малюют?

Во-вторых, есть могучий довод, который совсем уж отодвигает различия на второй план. У всех украинцев, независимо от региона, есть две очень важные и, безусловно, общие вещи. Первая – одни и те же проблемы. Все мы, за редкими исключениями, ездим по плохим дорогам, живем в условиях постоянного кризиса, получаем странные пенсии и зарплаты и так далее. Все мы, если не будем иметь осознания принадлежности к одному государству, никогда эти проблемы не решим. Я раньше много говорил о том, как на противоречиях играют политики, так вот, мы даже власть, к которой, на самом деле, одинаково относятся и "донецкие", и "западенцы", сменить нормально не сможем, пока будем искать друг в друге изъяны, а она будет этим успешно пользоваться.

Вторая вещь имеет еще большее значение. Зацикливаясь исключительно на региональной принадлежности, мы сами себя обедняем. Я, например, очень ценю свое происхождение, но еще более приятно мне осознавать себя украинцем, представителем страны, в которой есть и Донбасс, и Киев, и такие потрясающие города, как Львов, и моря на юге, и горы на Западе. Почему я должен от чего то отказываться только потому, что родился в конкретно взятом месте? Почему я должен отказываться от какой-то части украинской культуры или как-то неадекватно воспринимать историю своей страны, деля ее на "правильные" и "неправильные" отрезки? Ведь если я так буду делать, то стану сознательно сужать свои кругозор и возможности.  А если откажусь от подобной позиции, для меня, рано или поздно, совсем исчезнут сами понятия "донецкий", "бандеровец" и им подобные. И вопрос примирения украинского общества снимется сам собой.

Но есть еще один момент. Лично я из региональных споров вынес для себя два важных урока. Прежде всего, стал настоящим патриотом родного края. Случилось это в 2004-м, когда, переехав в столицу, я такого наслушался о своем на тот момент не очень любимом Донбассе, что просто вынужден был его защищать, справедливости ради. А потом и полюбил окончательно, точнее, эмоции, существовавшие с детства, оформились в устойчивое чувство.

Кроме того, именно дутые региональные противоречия помогли мне определить круг своего общения. Из которого, например, были исключены люди, которые по двадцать раз повторяли в мой адрес шутку про "Спасибо жителям Донбасса" (на самом деле, смешную и оригинальную, но не в десятый раз) или обвиняли в том, что, внимание, Юлия Тимошенко сидит в тюрьме по моей вине, ведь это мои земляки избрали Виктора Федоровича президентом. И таким выводам я, честное слово, рад. И позволю себе поставить их в пример и призвать делать так же, а не скатываться до маразма, который так часто слышно в украинских поездах. Да и не только в них…

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Донбасс авторская колонка Родион Комаров Западная Украина донецкие бандеровцы
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