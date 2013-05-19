Зальцбург: конфетка с секретом и "сердце Европы"

Вспоминаешь австрийский город Зальцбург, и в голове тут же играет мелодия. Конечно, Моцарт. Скорее всего, симфония №40. Гобои, кларнеты, флейта, валторны и струнные… Кажется, город живет под музыку и днем, и ночью. Даже листья на деревьях в парке Мирабель колышутся в такт.



И неудивительно! С Зальцбургом тесно связаны имена нескольких композиторов, но чаще всего его называют "городом Моцарта". Именно сюда все поклонники творчества композитора ехали, едут и будут ехать, чтобы хоть ненадолго прикоснуться к стенам дома, где тот жил, вдохнуть воздух, которым он дышал… Настоящее паломничество!

Да и сам город подогревает интерес к персоне композитора и связанным с ним городским воспоминаниям – из года в год в Зальцбурге устраиваются фестивали, конкурсы, выставки. Но и в дни, когда ничего подобного в городских афишах нет, у входа в дом №9 по улице Гетрайдегассе толпятся люди. Именно в этом желтом здании в небольшой квартирке (кухню семья композитора делила с соседями), арендуемой его отцом, в 1756 году родился Вольфганг Амадей Моцарт. Ныне в этих стенах – музей. Среди экспонатов - детская и концертная скрипки музыканта, семейные портреты, письма, разные театральные приспособления… Все то, что позволяет погрузиться в атмосферу Моцарта. Такая себе "моцартомания".









На других улицах туристов не так уж и много. Где-то даже начинает казаться, что местные жители разрешили тебе остаться с городом один на один. Огромное удовольствие от общения со старым Зальцбургом можно получить ранним утром после ночного дождя, когда в воздухе много влаги и утренней прохлады, а рассветные лучи скользят по крышам домов, будто длинные пальцы по клавишам рояля, и отблескивают в окнах, как бы постукивая по барабанам.

Лишь через какие-то час-полтора на площадях Зальцбурга развернут свои лотки торговцы цветами, овощами и зеленью. После выйдут те, кто предлагает попробовать белые зальцбургские сосиски с квашеной капустой и глазированные пряники. И уже потом оживут аттракционы. Последними выходят продавцы немецкого и австрийского пива. Его продают, например, в огромных шатрах, оборудованных внутри длинными деревянными столами и лавками.





Но во время нашей утренней прогулки тихо… Только дождевые капли все еще стекают с крыш по водосточным трубам. Утром не может быть и речи о последствиях вчерашних громких пивных гулянок (за несколько дней пребывания в Зальцбурге не было вечера, когда любителей хмельного напитка не было слышно).



Центр города – небольшой и очень уютный. Здесь маленькие, словно игрушечные, площади, улочки, дома с ровными белыми окнами без ставень. Кажется, что ты находишься не в чужом городе, на расстоянии двух тысяч километров от Киева, а в квартире друзей, где комфортно и безопасно.



Помню, как мы однажды попали в Зальцбург поздним осенним вечером. Подъехав к отелю, припарковались у входа. Нам дали ключи от прекрасного номера с большими окнами с видом на город, а машину попросили переставить чуть дальше по улице – на парковке мест не было, а на мой вопрос: "Безопасно ли так, без присмотра оставлять машину?", девушка у стойки регистрации улыбнулась, уточнив, что впереди выходные – даже за парковку платить не придется. Так авто и простояло несколько дней на уютной улочке. Мы же обошли каждый уголок в центральной части города.



Чтобы попасть в центр, нам пришлось пройти по туннелю в горе Менхсберг. За ним начинается старый город.









Прямо у отвесных скал стоят дома, рядом – бывшие дворцовые конюшни и школа верховой езды. К слову, в Зальцбурге конная тема – особенная. Кроме того что здесь ездят конные экипажи, на площади Соборного Совета есть большой фонтан, где в старину одновременно купали до двухсот лошадей.









Украшение города – зальцбургский кафедральный собор. Его можно увидеть чуть ли не на всех почтовых открытках, на которых запечатлена панорама города. Собор возводился и уничтожался, чаще всего ему вредили пожары. Его купол пострадал и во время Второй мировой войны. После ее окончания на восстановление храма ушел десяток лет. Собор также связан с именем Моцарта – говорят, в нем есть купель, в которой крестили композитора.



Нельзя пройти мимо огромного золотого шара с маленькой фигуркой наверху. Это памятник кондитеру Паулю Ферсту, тому самому, который создал знаменитые конфеты ручной работы в виде шариков – "Mozartkugel". В их составе – марципаны, орехи, шоколад. И обернуты они не в привычную нашему глазу красно-золотистую обертку, а в серебристо-синюю.

Ныне в центре Зальцбурга есть небольшое кафе-кондитерская, в которой конфеты до сих пор делают вручную. Марципановые шарики из зеленых фисташек обволакивают в ореховую нугу, а после на тонкой деревянной палочке помещают в посудину с теплым шоколадом. Когда густая и темная жидкость полностью покроет шарик, его вынимают. После того, как сладость остынет, деревянная палочка тоже вынимается, а оставшуюся дырочку закрывают капелькой шоколада. И так один миллион 400 тысяч раз в год. Не более!

Рецепт хранили в течение века. В начале ХХ-го столетия именно в этом виде конфеты были представлены на кондитерской выставке в Париже, где произвели фурор. Но ручная технология не позволяла удовлетворить желания десятков миллионов человек попробовать сладость. Более того, конфеты не могут храниться дольше восьми недель. Все это подтолкнуло предпринимателей прибегнуть к имитациям. Тем более, Ферст в свое время не получал патента на конфеты. Но судиться, все-таки, пришлось. Результатом разбирательства стал договор о том, что только Ферст может выпускать продукцию под названием "Original Salzburg Mozartkugel", а все остальные должны выбирать для своей продукции другое название.



Вот и получается, что во всей Австрии, да и во всем мире, красные шарики с изображением Моцарта – подделки… А шар в самом Зальцбурге, по логике, должен быть не золотым, а серебряным.

Пауль Ферст устремил свой взгляд наверх – на древнюю крепость Хоэнзальцбург. Оттуда можно посмотреть на город почти что с горных вершин. Крепость считают одной из самых больших и хорошо сохранившихся в Европе. К ней вот уже более столетия поднимается фуникулер (цена поездки в одну сторону – 6 евро). Но можно идти и пешком по лестнице. Так даже интересней, ведь в процессе подъема (а это минут 20) на гору можно оглядеться – центр Зальцбурга виден как на ладони.





Говорят, врагам ни разу не удалось взять крепость силой. Но надо сказать, мало кто и пытался. На самом деле Хоэнзальцбург подверглась осаде только один раз, когда в 1525 году шахтеры и крестьяне хотели свергнуть князя Маттеуса Ланга. Но за два месяца осады им так и не удалось это сделать. Во время же наполеоновских войн замок сдался без боя.

Сверху открывается незабываемый вид на горы. Прямо по курсу – вершина Унтерсберг. Ее высота - 1853 метра. Гора считается самой высокой в этой части Баварских Альп. Унтерсберг Далай Лама назвал "сердечной чакрой Европы", а Адольф Гитлер желал быть похороненным у ее подножья. С этой горой связана и легенда о Карле Великом, мол, тот спит вместе со своим войском в одной из укромных пещер.

Спускаясь вниз, можно попасть к аббатству Святого Петра. К нему примыкают катакомбы, вырубленные в скале. Это молельни и капеллы ранних христиан. Чуть ниже – древнее христианское кладбище.









На другом берегу речки Зальцах – парк и дворец с романтическим названием Мирабель. Пример садово-парковой архитектуры XVII века (не зря же Зальцбург часто называют "золотым городом Высокого барокко"). Говорят, парк сохранил свой подлинный облик с 1690 года. Нетронутый. Фонтаны, бассейны, скульптуры, балюстрады, огромные каменные вазоны, ажурные ограды, клумбы с тысячами ярких цветов. В нем, как и прежде, можно и себя показать (в парке часто проводят свадебные торжества), и уединиться в укромном уголке. Среди этих цветов и деревьев снимали оскароносный фильм "Звуки музыки". Вечером через открытые окна дворца слышна музыка – в здании часто проводят концерты.





Хотя, их, как правило, посещают люди преклонного возраста. Чаще туристы-пенсионеры, которых мне, после очередной встречи, удалось сфотографировать. И хотя Зальцбург по духу не туристический, эти и им подобные организованные путешественники ходят по городу согласно заранее предложенной программе, в которую входят основные достопримечательности. Часто задерживаются у витрин и с восторгом восклицают на разных языках.









Но Зальцбург – это не только город, это целый регион с заснеженными вершинами, прозрачными озерами и множеством разбросанных деревушек. Быть в Зальцбурге и не увидать альпийских красот – настоящее преступление. Но об этом как-нибудь в другой раз…



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