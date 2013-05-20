Революция бритоголовых для Украины

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
20 мая 2013, 14:14

Украинские политики виноваты в том, что митинги превращаются в уличные побоища.

Киевские события 18 мая могут стать, если не поворотным, то очень важным моментом в современной украинской истории. Дело вовсе не в митинге оппозиции, которая обещала народное восстание, а не смогла даже внятных целей своим сторонникам предложить. И уж, тем более, не в откровенно смешной акции регионалов – называть фашизм проблемой современной Украины, по меньшей мере, странно. Проблема в другом. Именно в прошедшую субботу на всю страну стало видно настоящее лицо тех, кому наши политики (или, по крайней мере, значительная их часть) доверяют борьбу за выполнение своих красивых лозунгов. И лицо это, мягко говоря, не очень приятное.

Говоря о "бритоголовых", я вовсе не имею в виду прическу. Это такое себе обобщение всех тех "активистов-спортсменов" с короткими стрижками и в спортивных костюмах, которые ходят на разнообразные уличные акции и денег заработать, и свои бойцовские умения во всей красе показать. Еще совсем недавно символом борьбы с оппозиционными акциями в нашей стране был милиционер. Жестокий, с дубинкой, но, все-таки, какой-никакой, а представитель государства. Теперь на смену ему приходит другой типаж. И тот факт, что люди, которые били журналистов в Киеве, вообще, стали участниками нашей политической жизни, - самое печальное в этой истории.

С чем это связано? Да, прежде всего, с нашими политиками. Именно они виноваты в том, что дискуссии о будущем Украины, том, какой должна быть власть и им подобные, разнообразные уличные акции, в конечном итоге, превращаются в уличные побоища. Кто виноват больше всего? Излагаю по пунктам.

Во-первых, Партия регионов. Я не был на митинге 18 мая и не могу утверждать точно, что "пацанчики" в спортивных костюмах, побившие журналистов, были привезены в Киев именно для "охраны" марша и митинга ПР. Зато я твердо знаю, что регионалы использовали подобных людей в своих акциях. Например, в 2007 году, когда Виктор Ющенко распустил Верховную Раду, они свезли на митинги в Киев именно такой контингент. Тогда на Донбассе, помнится, массово собирали людей для того, чтобы отвезти их на несколько недель на акции в столицу. И отбор получился очень интересным – никто из сколько-нибудь активно занятых работой жителей той же Донецкой области поехать не смог – кто ж так надолго отпустит? И приехали, в итоге (не считая сотрудников некоторых бюджетных организаций, которые смогли отправить свои делегации "бороться за демократию") безработные, ребята, живущие мелким и крупным воровством, молодые люди, которым некуда податься после школы или ПТУ, спортсмены, привыкшие зарабатывать на жизнь кулаками, и так далее. Таких людей много во всех регионах нашей страны, но тогда они представляли один конкретный. И ходили они тогда, помнится, о столице, пугали народ своими криками и, мягко говоря, неидеальными манерами поведения.

Мне пришлось ехать с несколькими такими ребятами, которым, кстати, за участие в митингах не заплатили, в плацкартном вагоне. Один из них всю дорогу сидел напротив и пытался пообщаться. Выходило, правда,  не очень хорошо, на уровне: "Слышь, дай сигарету, а то с…ки бабла не заплатили, а у меня десять рублей осталось, проводник вот пацан, на третью полку меня пустил" и в том же духе. Так вот, после этого, я очень обиделся на Партию регионов. Ведь толпа не самых адекватных людей, которых она навезла в Киев, чудесно подкрепляла стереотип о "донецких". О которых, разумеется, судить по участникам тех акций нельзя, но кто ж к этому прислушается? А еще после 2007 года я вполне верю, что регионалы могут привести на свой митинг спортсменов, которые бросаются на журналистов. И для того, чтобы поверить в "чистоту" ПР, заявлений о том, что, мол, "это не мы", лично мне мало. Нужны серьезные доказательства. Которых я не вижу.

Во-вторых, в самом возникновении такой ситуации, безусловно, виновата украинская оппозиция. Уже не первый год ее сторонников разгоняет "Беркут", бьют на улицах, сажают в СИЗО. А мы не только не видим никаких действий в защиту тех людей, которые, между прочим, выходят на улицы поддержать противников власти. Мы даже не слышим лозунгов, которые могли бы дать какую-то надежду, что участие в акции протеста и угроза быть побитым "спортсменом", которого привезли твои идеологические противники, приведет хоть к какому-то результату. Кстати, нужно похвалить свободовцев. Когда против тебя идут агрессивные ребята в спортивных костюмах, нужно драться, других способов борьбы здесь не остается. Вот только это были простые участники митинга, а если брать ситуацию в целом, то мордобоем, на самом деле, никаких результатов добиться нельзя. И если драки в Раде, хотя бы, веселят народ, то в уличных стычках ничего позитивного найти уж точно не получается. А как оппозиция могла бы их прекратить, пока совсем не видно.

В-третьих, и это главная проблема, причиной того, что символом всех украинских "революций и контрреволюций", другими словами, разнообразных уличных выступлений, становится спортсмен, бьющий всех, кого скажут (или просто тех, кто попадет под руку), является неразборчивость наших политиков в целом. Сколько они уже наплодили разных лозунгов, сколько провели фальсификаций и странных голосований в Раде, сколько приняли неоднозначных и откровенно конфликтных законов. Но этого мало – теперь они активно пользуются услугами людей, для которых все равно, кого бить – хоть участника митинга, хоть журналиста. Так что главная проблема – в нашей политической культуре. Точнее – в ее крайне низком уровне.

Вот только тем, кто позвал спортсменов "наводить порядок" на своей акции, обязательно нужно помнить, что, если сегодня они били ваших оппонентов, то завтра, за те же деньги, может достаться и вам. Более того, рано или поздно, это случится, и добраться они могут не только до простых участников митингов. Вы им только свободу дайте. Так, может быть, задумаетесь и прекратите использовать методы, которые вполне могут обернуться против вас?

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Киев оппозиция колонка регионалы авторская колонка спортсмены ПР Родион Комаров нападение на журналистов драка в Киеве 18 мая бритоголовые гопники
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