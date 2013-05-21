"Продажная девка империализма" - так большевики говорили про науки, которых они не понимали или просто остерегались, как разрушающие основы самого передового в мире учения. Социология была в ряду этих наук – сейчас уже мало кто помнит, что первые признанные социологи появились в Советском Союзе только во времена перестройки. И даже тогда, кстати, воспринимались властью с недоверием, потому что самим фактом своего существования разрушали миф о стопроцентной поддержке ленинской политики Коммунистической партии и ее Центрального Комитета.

Среди этих социологов тогда был и Юрий Левада – интереснейший человек и настоящий ученый, создавший Всесоюзный (а затем, разумеется, Всероссийский) центр изучения общественного мнения - ВЦИОМ, на долгие годы ставший одной из самых образцовых социологических институций на всем постсоветском пространстве. Спустя годы после этого события и кончины Юрия Левады его соратники – уже не во ВЦИОМе, ставшем вотчиной совсем других людей, а в "Левада-центре" - выслушивают претензии прокуратуры, заподозрившей их в занятии политической (!) деятельностью и зарубежном финансировании. Социология – настоящая социология – вновь стала "продажной девкой империализма".

Не знаю, нужно ли этому удивляться. Наследники коммунистической империи хорошо поняли, что социологию нужно не запрещать, а использовать. Именно поэтому Юрия Леваду заставили уйти из созданного им ВЦИОМа и под старой маркой появился совсем другой центр совсем с другими цифрами. Разумеется, правдивая социология – это политическая деятельность в стране перманентного подлога, программы "Время" и бесконечных телевизионных линий Путина. И очевидно, что нельзя получать финансирование из-за рубежа. Нужно кормиться с кремлевских рук и рисовать циферки, которые приятны барину. Это и будет настоящая социология. Честная.

В Украине мы это очень хорошо знаем. Каких трудов в нашей стране стоит честным социологам отстоять свою репутацию и, самое главное, правдивую информацию о настроениях в обществе. Наши политики действуют совсем иначе, чем российские. В Москве от честных социологических центров пытаются избавиться. В Киеве их разбавляют таким количеством социологических "Рогов и копыт", что совершенно невозможно понять, где настоящий опрос общественного мнения, а где - купленная выдумка.

А поскольку заказные опросы тиражируются – тоже не бесплатно – самыми честными в мире телеканалами и интернет-ресурсами, у граждан складывается впечатление, что все продается, все покупается и никому нельзя верить. Чего и добивается власть. И поэтому, читая результаты очередного опроса, мы уже не пытаемся проанализировать и понять настроения соотечественников, а скептически крутим головой: и сколько же, интересно, за это заплатили?

А сотрудников "Левада-центра" мне искренне жаль – как жаль и честных украинских социологов. История с продолжателями дела Юрия Левады – неплохое доказательство того, что профессионализм на постсовестком пространстве остается наказуемым и опасным. Власти по-прежнему нужны не профессионалы, которые стараются сохранить честь профессии, а исполнители, которым наплевать на любую честь.