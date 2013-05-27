За что дерутся украинцы

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
27 мая 2013, 16:44

В Украине формируется тенденция, говорящая об определенных болезнях общества.

Новости, вышедшие за последнюю неделю, с момента достопамятного нападения на журналистов в Киеве, мне напомнили какую-то сводку с полей боевых действий. И хорошо бы, если б ограничилось только скандалом вокруг спортивных "антифашистов" (или кто они там были). Но нет, вся прошедшая неделя была полна самыми разнообразными мордобоями – состоявшимися и потенциальными.

В Броварах избили еще одного журналиста, в Киеве на активиста Гостиного двора напали за его национализм и украинский язык, наконец, малочисленный субботний гей-парад, хоть и обошелся без рукоприкладства, о том, что акцию будут разгонять силой, говорили очень много. Из всего этого получается целая тенденция, говорящая о не очень здоровых вещах, происходящих в украинском обществе.

Есть два момента, которые вызывают наибольшую тревогу. Первый был описан мною неделю назад. Участником политического процесса в нашей стране все чаще становятся спортивные "пацанчики", а значит, главным аргументом любых споров, которые, по идее, к дракам приводить не должны, становится сила. Не слово, переговоры, дискуссия с аргументами, а простой мордобой. Второй – к сожалению, все наше общество все чаще рассматривает физическую агрессию, как единственный способ доказать свою позицию. Оба этих факта говорят о серьезной болезни, которая, как минимум, нам грозит. Перечислю несколько ее симптомов.

Во-первых, украинская власть, можно сказать, "негласно легализовала" применение силы, как способ борьбы с политическими противниками. В последние годы в Украине было зафиксировано слишком много случаев драк митингующих с "Беркутом", разгонов акций протеста, теперь вот и спортсмены в политической жизни появляться стали. Что самое неприятное – каждый раз, когда милиция комментирует, скажем, видео, на котором четко просматривается избиение граждан правоохранителями, говорится о том, что это законно, выполняется решение суда, митинг был несанкционирован и так далее. И сам закон, тем самым, становится чем-то враждебным и предстает в образе нехорошего дядьки с дубиной. А теперь вот и спортсмены появились, те еще участники общественной жизни. И к власти все крепче приклеивается ярлык "полицейская". Вот только ей, по-моему, все равно, и каких-то оснований ожидать прекращения этой акции я не вижу…

Во-вторых, пенять на власть и говорить, то она одна виновата, тоже неправильно. Само украинское общество, кажется, все больше и больше склоняется к силовому варианту решения своих проблем. Варианту, прямо скажем, не самому сложному, ведь подумать и уж, тем более, попытаться понять оппонента, примириться с ним намного труднее. А это уже, извините, интеллектуальная оценка нашего общества. Не самая приятная. Кстати, за поводом так говорить далеко ходить не нужно – вспомним тот же субботний гей-парад.

Да, драки там не произошло, но сколько же было разговоров о возможных мордобоях. Скажу честно, не являюсь сторонником подобных мероприятий. Да и суд его запретил, так что этот самый гей-парад – мероприятие весьма сомнительное. Но посмотрел я на его противников и послушал, сколько людей хотят идти боем на участников акции, и стало реально страшно. Особенно от активистов с крестами – как будто против нечистой силы люди вышли, только осиновых колов не хватало. И, кстати, сложилось, четкое впечатление, что, если бы не милиция, этими самыми крестами участникам гей-парада головы бы поразбивали. Что, как-то, не очень соответствует назначению данного предмета и икон, с которыми протестовали против гомосексуализма. А если вспомнить, что к православным активистам готовы были присоединиться еще и свободовцы, не очень близкие к ним по идеологии, то получается совсем уж – и смех, и грех. И ничего то нет странного в этой акции протеста, нормально, если кто-то хочет протестовать против подобных парадов. Просто от агрессивных людей с крестами мне, как-то, признаюсь честно, не по себе.

В целом же, случаев, когда противоречия в нашей стране решаются силой, даже без минимального поиска других путей, можно найти массу. Но хотелось бы сказать о другом. Драка – это средство, без которого иногда не обойтись. Сложно укорять человека, на которого напал какой-нибудь "Вадик Румын", в том, что он не попытался дать сдачи. Можно понять и тех, кто пытается отбиться от спецназовцев, которые вполне могут ударить дубинкой только за то, что человек вышел на улицы выразить свою точку зрения. Но при этом, как ни крутите, драка, все равно, остается одним их самых простых и незамысловатых, а еще – неэффективных способов решения проблемы.

Простой это способ потому, что думать то здесь особо не нужно. Не нужно бороться с самими собой, пытаться примириться, искать компромисс, в общем, всячески напрягаться. Кроме того, в этом случае практически полностью отсутствует любое стремление извлечь из конфликта что-то рациональное, которое часто бывает полезным. Но главное, все же, не в этом. Скажите, пожалуйста, за последние годы кому силовое решение конфликтов в Украине помогло? В голову приходит два случая. Первый – драки в Раде. И "тушек" немного наказали да припугнули, что, в общем, правильно, и народ повеселили. Второе – уже упомянутые силовые разгоны демонстраций. И все! А драк ведь намного больше было.

Тут, конечно, очень в тему было бы обращение к украинской власти. Мол, перестаньте решать проблему борьбы с недовольными одним лишь путем и популяризировать мордобои, как способ политического действия. Только не верю, что меня услышат. Потому хочется обратиться к простым украинцам, особенно к тем, кто активистам разных политических партий, которые слишком уж часто (и их можно понять) хотят подраться со своими оппонентом. Способов достичь своей цели намного больше. И многие из них эффективнее. Так не лучше ли применять методы, против которых не помогут никакие кулаки? Ведь по силе ваши оппоненты вас превосходят. По крайней мере, пока…

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