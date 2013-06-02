Грузинский Дубай и его замашки

Если кто-то в детстве бывал в грузинской провинции Батуми, он может законсервировать свои воспоминания навсегда. Нынче это совсем другой город, более похожий на Дубай или Сингапур. Хотя здесь, как и прежде, все так же пахнет морем, магнолиями и цветами цитрусовых.

Путешествие со вкусом

Кажется, Грузию лучше всего можно понять на базаре. А Батуми - тем более. Ведь новый город своей могучей спиной – высокими современными зданиями – потихоньку закрывает старый уютный приморский городок с множеством уютных двориков.

На рынке все по-настоящему: люди, настроения, общение. Многие батумцы приходят сюда не только за продуктами, но и за впечатлениями – первыми узнать, что в городе произошло, кто куда уехал, у кого какой урожай, повидаться с родственниками…

Местные говорят преимущественно на грузинском языке. Русский в городе - редкость, прочитать кириллицей можно, разве что, меню в ресторане. Маленькие дети и школьники не понимают русского вообще. Надо видеть, как напрягается за прилавком юный продавец, когда я интересуюсь, чем отличается одна чурчхела от другой. Мне показалось даже, что стало заметно, как активно шевелятся извилины у него в голове. После паузы мальчик предпочитает прибегнуть к помощи пожилого друга. Забывают русский и грузины среднего возраста – официантка в ресторане, объясняя, из чего состоят два блюда, сказала, что в одно из них "входят живые помидоры и живая петрушка"…

…На первом этаже небольшого крытого базара продают мясо, специи и овощи. А еще есть целый павильон с зеленью. В нем такое благоухание, что, сдается, ароматом петрушки, кориандра и тархуна пропитываются и одежда, и волосы. Лучше любых духов!

На втором этаже – молочный отдел и прилавки с сухофруктами, орехами, чурчхелой, медом. Желтые, коричневые, красные, бордовые цвета. А как все это пахнет, описывать сложно…

Еще труднее сказать, какой у всего упомянутого вкус. Например, я всегда предвзято относилась к чурчхеле – для меня это были какие-то непонятные ярко-красные палочки, продающиеся вдоль крымских дорог. На самом деле это орехи – грецкие или лесные – нанизанные на тонкую шелковую или хлопчатобумажную нитку и опущенные в виноградный сок, смешанные с мукой, а после высушенные на солнце. На вкус чурчхела не очень сладкая и совсем не хрустящая, но какая-то особенная – орехово-виноградная. А еще это грузинское лакомство богато фруктозой и глюкозой.

А какой вкусный местный мед! Даже те, кто не любит этот продукт, не могут не попробовать его особый "вид" – каштановый. Он темный, тягучий, с легкой горчинкой, которая после нагревания исчезает. И, что самое удивительное, мед пахнет каштанами.

Среди всего прочего, на рынке есть и чай. Зеленый и черный. Грузинский. Правда, на вид он не очень напоминает тот, что некогда продавался в пачках по всему Советскому Союзу. Чай продают стаканами, как табак. С первого взгляда даже не поймешь, что это за рубленые листья неоднородного цвета – от зеленых до желтовато-коричневых.

"Зеленый чай. Очень хороший, – говорит пожилая грузинка-продавщица. – Попробуй, не пожалеешь!". И, правда, зеленый чай на вкус мягкий, чуть-чуть с горчинкой, тягучий. А если добавить в него кусочек сладкого лимона, выращенного в Грузии, этот вкус будет сложно забыть. Впрочем, как и сок свежевыжатых лимонов.

Сложно забыть и местные лимонады. Они в Грузии точно такие же, как в нашем детстве. Вкусные. Возможно, из-за воды. Тархун, грушевый, лимонный, виноградный… В ресторанах приходилось видеть как несколько молодых мужчин заказывали еду, а в качестве напитков – именно лимонад.

Говорят, в Грузии много пьют (даже детям позволяется стаканчик черного вина), но пьяных на улицах не встретить. Одна знакомая грузинка посмеялась над моим восхищением тем, что на дорогах никто не валяется. Она говорит, что грузины пьют, но только в гостях, после чего хозяин никогда не отправит домой друга под градусом, а оставит у себя ночевать. Вот такое неписаное правило!

Новый Батуми

Местные жители говорят, что в последние годы столица Аджарской автономной республики сильно изменилась. Но особенно это замечают те, кто бывал здесь еще несколько лет назад и снова приехал недавно. Как только сегодня не называют Батуми! И "город чудес", и "Дубай по-грузински", и "кавказский Сингапур"! Батуми строится зимой и летом, ночью и днем. Башенные краны и буровые станки на фоне недостроев уже выглядят, как городские достопримечательности.

Одна за другой появляются фешенебельные гостиницы. Чего только стоит пятизвездочный отель Sheraton Batumi, похожий на александрийский маяк, или Radisson Blu Hotel, построенный в современном стиле, со стеклянным фасадом, придуманный неким итальянским архитектором. Сейчас в процессе строительства Hilton, Hyatt, Kempinsky. Даже дома советских времен обновляются и облагораживаются. Их вид делают веселее пластины из пластика разных цветов.

Украшает новый Батуми и целый ряд удивительных зданий и скульптур. Как не обратить внимание на самое высокое здание города, в котором должен был разместиться технологический университет (правда, так хотел президент Михаил Саакашвили, у руководства города другие планы – в высотке пропишут мэрию), а также различные бизнес-службы, магазины, ресторан и даже колесо обозрения высотой 200 метров.

Недалеко от небоскреба – 64-метровая башня "Азбука". На ней – буквы грузинского алфавита. Сейчас башня не функционирует, но обходится городу слишком дорого – в сумму около полумиллиона долларов в год. Хотя есть надежда, что вскоре и эту батумскую достопримечательность могут сдать в аренду. Возможно, и украинцам. Тогда, кроме ресторана, наличие которого было запланировано и раньше, на самом верху обустроят и несколько гостиничных номеров.

Рядом с азбучной башней – колесо обозрения, говорят, построенное итальянцами (с него открывается красивый вид на море, порт и старый город). У его основания – скульптура, успевшая стать визитной карточкой города, "Али и Нино", которые стремятся друг к другу, а после сливаются в единое целое. Да и вообще, в Батуми наблюдается какая-то скульптуромания. Новых форм тут столько, что и не сосчитать.

На набережной – пальмы. Их тысячи. Рассказывают, что деревья городу подарил какой-то арабский шейх. Вечером они все подсвечиваются зеленым светом. Рядом – множество велопарковок. Всего за два лари (10 гривен) можно кататься на велосипедах целый час. Недалеко, в парке – мини-зверинец. Его украшение – несколько павлинов. При желании к птицам можно даже прикоснуться рукой, никто не огораживает их сеткой. В нескольких минутах ходьбы от зверинца – дельфинарий.





В столице Аджарии можно попасть и в итальянский уголок – Батуми пьяцца. Найти его можно по импровизированной колокольне, похожей на колокольню на площади Сан Марко в Венеции. Во внутреннем дворике – кафе и ресторан, цены в которых, как для Грузии, уж очень высокие.

Прогуливаясь по Батуми, думаешь, что в этом городе совместили несовместимое. Тут на сравнительно небольшой площади множество достопримечательностей – ультрасовременных и с вековой историей. Причем иногда можно наблюдать "конфликт интересов".

Жизнь во дворе

На набережной Батуми установлены шезлонги. Пока я ловила морской ветер, рядом присела женщина – грузинка лет шестидесяти. И, как водится в Грузии, начала первой разговор. "Вот надела я очки, хотела понаблюдать за дельфинами, но они уже ушли. Видимо, море в конце мая потеплело. Дельфины любят прохладную воду", – говорит она. "А вы уже купались?", – сразу же обращается с вопросом. Отвечаю, что пришлось – в минувшую субботу был слишком жаркий день. "Да, отдыхающих в городе, как для мая, много", – продолжает грузинка. Дальше ее мысль уходит в другую плоскость. Говорит, что ничего удивительного нет – Саакашвили разрешил в Грузию совсем беспрепятственно въезжать туркам. Они тут оседают, забирают лучшие территории, как, например, на пляже около пирса, открыли свои магазины, которые работают до поздней ночи.

"Батумской интеллигенции совсем не осталось. Даже в нашем доме в центре уже несколько раз менялись соседи. Приезжают новые и закрываются. А мы же так не привыкли! У нас двери всегда были нараспашку…", – говорит случайная знакомая и тут же окликает маленького и щупленького мужчину в сером костюме. Тот подходит, они здороваются.

Оказывается, что женщина - преподаватель музыки, а мужчина – настройщик инструментов. Они в моем присутствии начинают обсуждать, что их сосед, совсем еще молодой парень выпрыгнул из окна пятого этажа… "Об этом во всех новостях показывали", – говорит она. Он спрашивает: "Может, ширялся?". Она не понимает, а потом громко отрицает: "Да нет, Бог с тобой!". А после резюмирует: "Депрессия". После чего я желаю всего хорошего и удаляюсь. А сама думаю, что Грузия и депрессия – понятия несовместимые. Хотя, возможно, так кажется на первый взгляд…





У Батуми есть свое лицо. Чтобы увидеть на нем улыбку или печаль, надо заходить во дворы. Там женщины пьют кофе, мужчины играют в шахматы, сушится белье, гоняют мяч дети. Иногда можно стать свидетелем того, как женщина резко начинает что-то кричать из окна. Оказывается, это вовсе не крик, так она разговаривает с соседкой по двору...

Хочешь сфотографировать бабушку на балконе, направляешь объектив, а она машет тебе рукой. Приятно. Смотришь, как пачка мороженого залетает в открытое окно второго этажа – через секунду выглядывает девушка и благодарит по-грузински. Стоишь на тротуаре, останавливается машина, высовывается мужчина и спрашивает: "Вы из Украины?". Отвечаешь утвердительно, а собеседник, смеясь, восклицает: "Вот хорошо! А мы с женой поспорили – из Украины или России? Я выиграл!".

И таких картинок их жизни можно вспоминать сотни, если не тысячи. Бывают, конечно, и не слишком приятные моменты. Попрошайки, а здесь это, как правило, цыгане, встречаются у базара. Вот картинка: подходит мальчик и говорит что-то по-грузински, потом повторяет, а на реакцию в виде фразы "не понимаю", отвечает: "Денег дай!". Знающие говорят, что если дашь одному, несколько попрошаек могут сбить с ног...

…Батуми – очарователен. Только представьте, как красиво танцуют вечером фонтаны! Струи двигаются под голоса Андреа Бочелли и Луи Амстронга. Танцуют фонтаны и под украинскую "Ти ж мене підманула" в исполнении какого-то, кажется, грузинского коллектива… Тем временем, вокруг благоухают магнолии, а теплый морской воздух обволакивает и освежает… Весна в Батуми прекрасна!..

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