Украина без выборов и без будущего

Украине, похоже, грозит очередная серьезная потеря. Вслед за нормальными дорогами и другими инфраструктурными удобствами, минимальными стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне, наше общество вполне может потерять и выборы – важнейший атрибут любого демократического государства. А, потеряв его, украинцы могут распрощаться со всякими надеждами на улучшение своей жизни. И рискуют остаться в нынешнем состоянии "покращення" на неопределенный срок.

Возможно, кому-то сама мысль о том, что Украина может остаться без выборов, может показаться не только излишне пессимистичной, но и откровенно глупой. Как же, ведь буквально вчера по всей стране проходили голосования, демократические, свободные и все такое. Вот только именно это голосование, состоявшееся 2 июня, – первый и весьма весомый повод говорить о том, что выборы, а вместе с ними и вся украинская демократия, под угрозой. В минувшее воскресенье мы видели слишком мало того, что называется нормальным демократическим процессом. Заявления о фальсификациях, ушаты грязи на политических оппонентов, "спортсмены" на избирательных участках и так далее. Но главное – не это, а то, что выборы, оказывается, совершенно не нужны простым украинцам.

Свидетельство этого – очень низкая явка на избирательные участки. А еще очень показательно другое. Решение Конституционного суда, который на прошлой неделе фактически открыл дорогу к тому, чтобы Киев на несколько лет остался без законно избранной власти, казалось бы, могло вызвать если не социальный взрыв, то бурю негодования и протестов. А на акцию под столичный горсовет выступить против этого решения пришли всего несколько сотен человек. И это в столице, которая город не только густонаселенный, но и, традиционно, политически активный. Фактически, киевляне показали (что они уже делали пару месяцев назад), что выборы – это вопрос, который интересует их в последнюю очередь. И это – свидетельство не слабости оппозиции, как любят говорить в Партии регионов, и не показатель каких-то там успехов власти (в столице их просто нет, и после мартовского снегопада, вообще, вести речь о них смешно). Такое отношение говорит о том, что люди просто разочаровались в самих выборах, как в способе повлиять на власть и добиться чего-то лично для себя. Самый главный институт демократии катастрофически быстро теряет свое значение. На это, к сожалению, есть сразу несколько причин.

Во-первых, это само отношение политиков к выборам. За всю историю нашей независимости я не припомню ни одного мало-мальски значимого голосования, которое обошлось бы без скандалов, фальсификаций, нарушений, судов и так далее. Вообще, украинская политическая традиция свела к минимуму такие глобально важные составляющие избирательного процесса, как соревновательность, борьба политических программ, соперничество идеологий. Тяга к власти все это просто раздавила. И, в лучшем случае, наши политики пытаются использовать какие-то убеждения избирателей, чаще всего иррациональные, или пытаются найти путь к их сердцам через подкуп. В худшем же, и это происходит все чаще, какому-нибудь кандидату в депутаты от украинской провинции легче вкинуть за себя пачку бюллетеней и не париться. Или пройти по бюджетным организациям, дав понять, что если их сотрудники проголосуют неправильно, у них могут возникнуть проблемы. Разумеется, такие выборы просто не могут рассматриваться обществом, как что-то ценное – ни одного основания для этого нет.

Во-вторых, именно выборы превратили украинцев в своеобразный политический товар, чем еще больше снизили уровень доверия к себе. Самое отвратительное, что, как только начинается избирательная кампания, многие из тех, кто хочет стать слугами народа, этот самый народ откровенно унижают. Стараются подкупить его мелочью – ведь уже не только недорогие продуктовые наборы в ход идут, а и яды против колорадских жуков, очки или даже концерты звезд шансона. Все это мы помним по прошлому году. И наиболее мерзко то, что господа политики находят самые незащищенные слои населения, для которых пакет гречки, банка сгущенки или бутылка водки – далеко не те продукты, которые можно позволить себе каждый день. Скажите, пожалуйста, после такого отношения к народу, как можно воспринимать выборы, ради которых все эти пакости и делаются? Ведь человек – это не только желудок, который хочет есть, но и мозг, который, все таки, умеет думать. Как-то об этом очень часто забывают…

В-третьих, и это самое тревожное, украинцы давно потеряли даже веру в то, что в результате их голосования ситуация в стране может измениться. Ведь совсем недавно, в 2004 году, массы людей шли на улицы именно для того, чтобы отстоять свой выбор. Совсем недавно право на него считалось серьезной ценностью. И выходили ради нее по всей Украине, не только на киевский Майдан. В том же Донецке совершенно бесплатно собирались на центральной площади массы людей, лишь бы поддержать своего кандидата. Сегодня ни за одну политическую силу по своей воле и бесплатно такие массы людей не выйдут. И правильно, в общем, сделают, ведь за прошедшее время власть у нас менялась, а жить лучше не стало. Не появились хорошие дороги, продолжали расти цены, никто не мог защитить граждан от кризиса. Менялись лозунги, говорящие головы, обещания, но, по сути, все оставалось по-старому. И это – очень серьезная угроза для самой украинской демократии. Ведь ключевой ее залог стал восприниматься, в лучшем случае, как развлечение, способ заработка и возможность выпустить негативную энергию на своего соседа. И не более того.

А ведь выборы, все равно, остаются в современной Украине чуть ли не единственным способом повлиять на власть. И чем прохладнее мы к ним относимся, тем легче руководству страны, любому, нами управлять. Легче использовать в своих целях, делать из нас "голосующий товар", который можно скупить по дешевке. Показателен пример того же Киева – вы думаете теперь, когда так получилось с выборами, местная власть начнет ремонтировать дороги, чистить снег, посыпать скользкие улицы зимой? Да ей это просто незачем будет делать! А если же институт выборов окончательно потеряет свою ценность в наших глазах, это будет значить лишь одно – о демократии, а, следовательно, и о хорошем будущем, нам с вами даже мечтать не стоит.

Потому очень хочется, чтобы современный украинец не забывал, что выборы у него в распоряжении, все-таки, есть. Достаточно, кстати, демократичные, несмотря на все проблемы. Еще хочется, чтобы мы помнили, что, если использовать этот инструмент правильно, рано или поздно, к нам прислушаются. А власти можно сказать лишь одно. Если лишить человека права выбора, это само по себе никуда не денет его недовольства условиями своей жизни. Оно будет копиться, и, рано или поздно, может выплеснуться, причем довольно радикально. Потому и в ваших интересах, дорогие руководители страны, сохранять существующие сейчас основы украинской демократии. Она и вам нужна, если задуматься…