Есть только пропасть: чем опасна деградация местного самоуправления

Виталий Портников

Публицист, журналист

4 июня 2013, 13:32

В Киеве мэрии теперь просто нет – есть только пропасть.

Итак, еще по крайней мере два года Киеву придется жить с никем не избранным главой городской администрации и депутатами, чьи полномочия закончились "уже вчера". Можно, конечно, не обращать на это никакого внимания в ситуации, когда власть контролирует все вокруг. Но деградация взаимоотношений власти и общества начинается именно с местного самоуправления.

Не случайно в России построение государства "управляемой демократии" начиналось именно с отмены губернаторских выборов. Сейчас уже мало кто помнит, какой яркой была политическая жизнь этой страны в 90-е годы, которые охаяны и оболганы официальной пропагандой. Да, конечно, экономические реалии в переходный период отнюдь не бывают праздником. Но зато выборы любого республиканского президента или областного губернатора превращались в настоящее состязание личностей (и иногда, даже программ) и приводили к формированию новой политической элиты. Мандат члена верхней палаты парламента – Совета Федерации – тоже  был на вес золота, потому что избирался сенатор от целого субъекта федерации. И поэтому мнение верхней палаты было так важно для нижней.

Но, как это нередко бывает в только что вышедших из авторитаризма обществах, сформировавшись, новая политическая элита решила больше не меняться. В Совет Федерации решили вначале решили направлять руководителей регионов – так сказать, по должности. Потом отменили выборы самих региональных руководителей, заменив их эрзацем "одобрямса" в местных законодательных собраниях, выборы в которые тоже стали тщательно контролировать. Потом в Совет Федерации стали направлять представителей местных властей, в свою очередь, назначаемых из Кремля.

Так Россия перестала быть страной избираемых политиков – и началась неуклонная деградация политической и общественной жизни этой страны, которая ни к чему хорошему привести просто не может. Да, остались еще мэры городов, их при всем желании вообще отменить нельзя. Хотя руководителей Москвы и Санкт-Петербурга горожане не избирают примерно по той же причине, по которой киевляне могут годами жить без мэра. Эти два города – субъекты федерации, и их руководителей предлагает избрать послушным законодательным собраниям сам президент. Но мэров других городов выбирают по-прежнему. Правда, потом "укрощают" - тот, кто не вступает в "Единую Россию", надолго в кабинете градоначальника не задерживается.

Интересно, что РФ почти пережила этот период всеобщей назначаемости – сейчас со скрипом пытаются вернуться к выборам региональных руководителей. А Украина, напротив, "догоняет" Россию в деградации местной власти. Там, где руководство страны не верит в свою победу, оно старается выборов не проводить. Ведь всем же совершенно понятно, что отложенные выборы в Киеве связаны вовсе не с конституционными нормами, а со страхом поражения. А там, где выборы проходят, на них побеждают представители Партии регионов – это продемонстрировали последние местные выборы и успех власти в Василькове. По всей стране осталось лишь несколько мэров, которые могут позволить себе известную самостоятельность – и то с очень большой оглядкой на Киев, вернее – на деньги из национального бюджета. Таким мэрам приходится буквально разрываться между настроениями общины и этими деньгами. Ну а остальные и не парятся особо, воспринимая себя в качестве назначенных чиновников, а не избранных градоначальников.

Так пропасть между властью и гражданами расширяется - от непонимания между Печерскими холмами и всей остальной страной до непонимания между каждой мэрией и избравшими городское руководство гражданами. Ну а в Киеве этой мэрии теперь просто нет – есть только пропасть.

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