Фашисты, которые разбили наши дороги

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
10 июня 2013, 16:28

Одной из главных проблем украинской власти мне видится полное отсутствие самокритичности.

Украинская власть в целом и отдельные ее представители, все-таки, удивительные люди. Народ очень давно не получал настолько заботливых, профессиональных и, самое главное, безгрешных руководителей. Казалось бы, сколько в нашей жизни проблем и неудобств – по дорогам ездить невозможно, любой, даже обыденный на первый взгляд, погодный катаклизм становится ЧП национального масштаба и так далее. Но послушаешь власть имущих, и жизнь сразу начинает казаться лучше. Нельзя ведь столько говорить о хорошем, и ничего хорошего не делать…

Если серьезно, одной из главных проблем украинской власти, которая, в любом случае, отражается и на нашей жизни, мне лично видится полное отсутствие самокритичности, выливающееся в итоге в безответственность и нежелание, а зачастую и неумение, что-то конструктивное сделать. Поразительный факт - лично я еще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из высоких украинских чиновников по-настоящему признал свою вину в сегодняшних проблемах и взял за них ответственность в полной мере. Яркий пример – недавний рассказ Николая Азарова о том, кто виноват в том, что у нас такие плохие дороги. Оказывается, залатать ямы, а лучше, построить нормальные шоссе, за которые не будет стыдно, мешает… Верховная Рада. Не коррупция, из-за которой деньги оседают в карманах чиновников, не госдолг, который не оставляет средств на развитие, а депутаты. Нет, конечно, ВР – еще тот по эффективности орган власти, но вешать все на нее всех собак - несерьезно. Тем более, что приведенное выше заявление – лишь один из многих примеров того, как  власть перекладывает свои проблемы на других.

В последнее время, вообще, все больше кажется, что руководители государства, не только первые лица, но и не самые крупные чиновники, по-настоящему поверили в свою непогрешимость. И здесь возникает главная проблема. Не может добиться никаких серьезных достижений человек, у которого отсутствует такая черта характера, как самокритичность. Всем свойственно ошибаться, но, если своих ошибок не признавать, они будут только накапливаться, до критического уровня. А что получается у нас? По словам представителей украинской власти, она – источник сплошного позитива. Именно от нее мы получаем реформы, "пакращення", повышение пенсий и зарплат (пусть на несколько десятков гривен, акцент делается на волшебном слове "повышение"), светлое европейское будущее. А кто виноват в том, что у нас с дорогами так плохо, что коммунальное хозяйство на грани, а украинец совершенно не защищен ни от каких форс-мажоров? Конечно, "папередники"! Какова самая большая проблема украинского общества? Разумеется, фашизм.

Доходит до абсурда. С одной стороны, у нас есть совершенно безгрешная, белая и пушистая власть, а с другой – целая толпа врагов, условно говоря, группа фашистов, которые и ям на автострадах наделали, и снег не дают чистить, и цены повышают, и нашему светлому европейскому будущему мешают. Если задуматься, очень опасная позиция, которая приводит сразу к нескольким неприятным последствиям.

Во-первых, пока власть настолько некритична по отношению к себе, в стране ничего не изменится к лучшему. Ведь если каждый день повторять себе: "Я хороший, а виноваты "папередники", я молодец, а мешают фашисты", в итоге обязательно начинаешь в это верить. И отпадает необходимость что-либо менять, и так ведь хорошо. И пусть подавляющее большинство украинцев трясутся на колдобинах, вязнут в сугробах и не видят никакого улучшения своей жизни не только сегодня, но и в обозримом будущем. Всего этого нет в мирке, который создали себе чиновники. Там есть реформы, модернизация, стабилизация и прочие красивые слова. А еще – глубокая уверенность в своей правоте. Не исчезающая, даже когда для нее нет никаких оснований.

Во-вторых, из такой вот позиции зарождается и цветет буйным цветом безответственность. А из нее уже – коррупция, разъедающая украинское общество. Ведь если, скажем премьер, при жалком состоянии не только дорог, но и всей украинской экономики, говорит, что все хорошо, и что мы на правильном пути, чего требовать от какого-нибудь мелкого чиновника в местном ЖЭКе или райадминистрации? Почему он должен ломать уютный и привычный мирок, где ему живется не только комфортно, но и вполне сыто? Наконец, почему он должен бояться, если система, в которой он берет свои условные 100 гривен или шоколадку за оказываемые услуги, является частью государственной машины, которую на самом высоком уровне признали правильной и улучшающей жизнь украинцев? Стимулов нет никаких…

Наконец, в-третьих, вера в собственную абсолютную правоту делает власть совершенно неэффективной. Много ли могут построить те, кто, вместо признания существующих проблем и, хотя бы, попыток их решить, тратит уйму времени на поиск, извините, отмазок и виновных в том, что не все у нас хорошо? Остается ли вообще время после того, как чиновник ругает уже упомянутых "папередников" с фашистами, лишь бы своей вины не признать? Очень сомневаюсь.

Вообще, категорическое нежелание признавать свои ошибки и стремление на кого-то повесить свою вину – чуть ли не главная отличительная черта украинской власти времен независимости. И самое печальное, что именно этим мы отличаемся от Европы. Не хочу идеализировать власть в европейских государствах, на факт в том, что у ее представителей, рядом с вполне очевидными желаниями получить влияние и доступ к ресурсам, есть ответственность. Для примера, два года назад немецкий министр обороны Гуттенберг подал в отставку после обвинений в плагиате. Показательно, что обвинения эти он отверг, но из правительства ушел, раз уж получилось так, что оказался замешан в скандале. А парой лет ранее наш министр внутренних дел категорически отказался уходить после громкого скандала в Германии. Заметьте, может быть, он и был прав в этой ситуации, но в скандал то, все равно, вляпался. А теперь представьте себе, что было бы, если б наши нынешние руководители вдруг стали европейцами не на словах.

Сразу бы началась волна отставок. Выходит, например, министр образования, и говорит: "Я оскорбил часть украинцев неосторожными высказываниями, а еще меня обвиняли в нелюбви к украинской истории и культуре. Обвинения я отвергаю, но, раз они прозвучали, не хочу скандала и ухожу". За ним идет, скажем, министр инфраструктуры. Признает, что дороги в нашей стране ни к черту. И тоже уходит. За ним министр внутренних дел признает, что после избиения журналистов "спортсменами" на глазах милиции, он должен уступить свой пост другому руководителю. И так далее, и тому подобное. Наконец, выходит премьер и говорит: "Пакращення, как-то, не получается добиться, назначьте, Виктор Федорович, кого-то другого вместо меня"…  А за ними начинают идти и более мелкие чиновники, каждый признаваясь в своих грехах и ошибках…

Я, конечно, размечтался. И вовсе не об увольнениях, от перестановки людей, в данном случае, вряд ли что-то может поменяться. Просто если бы наши чиновники, от самых высоких до самых мелких, однажды признались в своих ошибках, а, еще лучше, осознали их недопустимость и попытались исправить, они бы просто большую часть из них больше не совершили бы. Своих портфелей было б жалко, и с этого началась бы ответственность. А еще, что очень важно, они не пеняли бы на фашистов, предшественников и украинцев, которые не хотят брать в руки лопаты.

И пусть все, перечисленное выше, пока мечты, но, мне кажется, нынешнему руководству Украины, все-таки, стоит вспомнить "папередников", которые тоже представляли себя чуть ли не безгрешными спасителями народа. И где они сейчас? Так, когда, все же, начнем чинить дороги, а не на фашистов пенять, дорогая власть?

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