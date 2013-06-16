Город богачей и свободы: что нельзя пропустить туристам

Татьяна Катриченко

Журналист

16 июня 2013, 08:10

Если спросить у туристов, желающих посетить Польшу, куда они хотели бы попасть, половина из них точно назовут Гданьск.

Варшава, Познань, Вроцлав, Краков…  В какой-то момент все они сливаются в один польский город. И только Гданьск не похож на них. Может быть, потому, что в нем веют романтические ветра Балтийского моря – оно в непосредственной близости. А может, потому, что здесь витает дух свободы, ведь именно в этом городе зародилось движение "Солидарность". Или благодаря ощущению сдержанной роскоши, ведь портовый Гданьск некогда был самым богатым городом Польши, который Наполеон называл "ключом ко всему". Точно сказать сложно. Но если спросить у туристов, желающих посетить Польшу, куда они хотели бы обязательно попасть, то половина из них точно назовут Гданьск.

Если посмотреть на центральную часть города с высоты, то можно увидеть множество как бы фарфоровых домиков, точно таких, какие продаются в сувенирных магазинах. Гданьские дома с красно-коричневыми крышами и фасадами с девятью окнами тесно примыкают друг к другу. Спустившись вниз, удивляешься, насколько роскошны фасады каждого из них. Как будто все не настоящее, а поставлено в виде декораций для съемок какого-то исторического фильма.

Для туристов Гданьск начинается не в аэропорту и даже не железнодорожном вокзале, который находится довольно близко к центру.

Точка отсчета – Золотые ворота, названные так из-за золотых деталей фасада. Они – в начале улицы богачей Длугой (Длинной). На воротах – скульптуры, символизирующее мир, богатство, расторопность, свободу, славу, согласие, справедливость и набожность. На этой улице, что не дом, то история.

С другой стороны Длугой видна Ратуша. На одной из ее сторон – солнечные часы. На них написано: "Дни являются нашей тенью". Тем временем, тень железного стержня двигается по циферблату, а колокола не позволяют городу потеряться во времени.

У самой Ратуши – один из символов Гданьска, скульптура Нептуна в ансамбле фонтана. Впервые фонтан, который символизирует связь города с морем, был включен в далеком 1633 году, после чего с перебоями работал с весны до осени в установленные городским советом часы. На протяжении веков фонтан марафетили и украшали дополнительными скульптурами. Теперь их столько, что всем голубям города места хватает.

Одна из местных легенд гласит, что благодаря Нептуну была создана знаменитая гданьская наливка – гольдвассер (в переводе с немецкого – "золотая вода"). Нептун был так возмущен тем, что в фонтан кидают монеты, что ударил трезубцем по воде, превратив их в тонкие золотые нити. С тех пор они украшают легендарный ликер на травах – любимый напиток Петра I и польского короля Сигизмунда II Августа. Алхимики же были уверены, что целебные свойства ликеру предают не только букет из двадцати трав, но и несколько крупинок золота.

Говорят, моряки после возвращения из плавания приходили к Нептуну поблагодарить. С того времени считается счастливой приметой прикоснуться к статуе. Так, наверное, подумали и захмелевшие футбольные болельщики во время Евро-2012. Фаны купались в фонтане и не просто прикасались к статуе, а вылезали на нее. А в декабре прошлого года Нептун пострадал от рук неизвестных вандалов. Поэтому перед летним сезоном реставраторы должны были восстанавливать руку бога морей. В администрации города говорят, что для этого символ Гданьска пришлось разобрать на части.

За спиной Нептуна – Двор Артуса, Артуров Двор. Это место, где когда-то собирались состоятельные горожане, представители уважаемых в городе семей, вдохновленные традициями рыцарей Круглого стола. В стенах Двора можно было обсудить важные события за бокалом (и не одним) пива. Хмельной напиток подавался в неограниченном количестве.

Да и вообще, на улицах Гданьска можно с легкостью представить, что со всех сторон слышны возгласы толпы, по городу ходят рыцари, возвращающиеся с очередной битвы (тем более, в 60 километрах от Гданьска, в Мальборке, стоит замок Тевтонского ордена), и дамы в бархатных платьях, расшитых золотыми нитками и украшенных кружевом… Обо всем этом напоминают живые манекены, двигаться которые заставляют несколько злотых.



В конце улицы Длуга Тарг –  Зеленые ворота, здание, служившее официальной резиденцией польских королей, когда они приезжали в город. За воротами - река Мотлава. Это конец так называемой Королевской дороги, ведущей сюда от Золотых ворот. На короткой и широкой улице Длуга Тарг, больше похожей на площадь, в старину устраивали рынок и организовывали казни знатных господ.

Еще один символ Гданьска – Журавель на Мотлаве. К нему можно попасть, если выйти из Зеленых ворот, повернуть налево и пройтись вдоль речной набережной.

На время постройки разгрузочно-погрузочный кран был одним из самых прогрессивных сооружений в Европе. Его прозвали "журавлем" из-за медного флюгера в форме птицы, который установлен на макушке постройки. Внутри – два огромных колеса. Люди двигались, приводя их в движение, а кран поднимал груз. Говорят, "Журавель" поднимал груз весом до двух тонн на высоту 27 метров.

С середины ХІІІ века кран использовался для погрузки-разгрузки кораблей, а также выполнял оборонительную функцию и служил портовыми воротами в город. Во времена Второй мировой войны кран сгорел и был восстановлен в 1950-х годах. Сейчас внутри морской музей, посетив который можно проникнуться духом эпохи. Там расскажут, что король Сигизмунд Август основал польский флот на Балтийском море, что в 1572 году было спущено на воду парусное судно – галеон, а уже пятьдесят лет спустя поляки несколько раз подряд побеждали в морских боях шведов.

Почти напротив крана – "Soldek". Это первый океанский корабль, построенный в Польше, на гданьской верфи, в 1948 году. Сегодня в его трюмах – выставки.

А это - реконструкция корабля для прогулок туристов.

Гданьская верфь – место рождения профсоюза "Солидарность", в который впоследствии вступило десять миллионов человек. Еще в 1970-м рабочие объявили забастовку и начали акции протеста, которые были подавлены. Тогда погибли три человека. Спустя десять лет тут же знаменитое движение, сыгравшее огромную роль в польской истории, создал Лех Валенса – будущий президент Польши и обладатель Нобелевской премии мира.



В центре – множество лавок с янтарем. Гданьск называют "янтарной столицей Польши". Большинство товаров – в небольших стеклянных витринах, рассчитанных на внимание туристов. Но никто не застрахован от покупки подделки. Настоящий солнечный камень не тонет в воде, а при горении выделяет довольно приятный запах. К тому же, изделия из "балтийского камня", в том числе и в серебре, стоят от 80 евро.

Гуляешь по городу - и восхищаешься веяньем старины. На самом деле, в Гданьске объектов старше ста лет не так уж и много – во время Второй мировой город был почти полностью разрушен. Как именно? Можно увидеть на фотографиях в арках Зеленых ворот. По специальной программе восстановления и реконструкции Гданьск воскресили из пепла – почти все было воссоздано по рисункам, чертежам, фотографиям и остаткам зданий. Все железные фонари, тяжелые ворота, барокковая лепнина, почерневшие "от старины" стены – миф, бутафория. Но когда ты в Гданьске, в это верить не хочется. Даже наоборот – при мысли о восстановленных шедеврах, хочется сказать, какие поляки молодцы! Они сохранили все, что можно было – вплоть до дверных ручек и оконных рам. Тем более, что до войны город уж слишком тщательно реставрировали, и он постепенно терял свое средневековое лицо.

В то время, как 90% города лежало в руинах, над ними возвышался Костел Девы Марии. Он был поврежден бомбардировками, но, все же, выстоял. Ныне он считается чуть ли не самым большим кирпичным костелом в Европе – реставраторам вручную удалось воссоздать свод собора. В нем хранятся каменная статуя Девы Марии, а также огромные астрономические часы, которые показывают дату, время, религиозные праздники, лунные фазы и многое другое.

Есть в Гданьске чудесное место с романтическим названием – Олива. Оно к каких-то десяти километрах от центра. Там среди настоящего сказочного леса стоит огромный костел. С его появлением, разумеется, связана легенда. Ехал как-то князь Субислав I на коне по лесам, охотился. Поранился, на помощь пришел один из местных крестьян – сделал раненому повязку и тем самым спас жизнь. После князю приснился сон, в котором он увидел ангела с веточкой оливы. Проснулся и решил построить собор на этом месте. Да так разошелся, что возвел один из самых красивых и длинных костелов в Европе. В нем 23 алтаря, чудесный орган с движущимися фигурками и икона Оливской Божией Матери. Сегодня люди стремятся попасть на один из великолепных органных концертов. Тогда скульптуры оживают и двигаются в такт музыке – ангелы дуют в трубы и звонят в колокольчики.

И, если вы уже добрались до Оливы, та же дорога ведет в фестивальный Сопот. Там в июле-августе холодное Балтийское море прогревается и готово принимать в свои воды закаленных купальщиков. А после водных процедур все они нежатся на ласковом северном солнце, строя замки из чистого белого песка...

Фото автора

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Польша Татьяна Катриченко колонка богатство авторская колонка Гданьск путешествия профсоюзы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять