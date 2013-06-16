Город богачей и свободы: что нельзя пропустить туристам

Варшава, Познань, Вроцлав, Краков… В какой-то момент все они сливаются в один польский город. И только Гданьск не похож на них. Может быть, потому, что в нем веют романтические ветра Балтийского моря – оно в непосредственной близости. А может, потому, что здесь витает дух свободы, ведь именно в этом городе зародилось движение "Солидарность". Или благодаря ощущению сдержанной роскоши, ведь портовый Гданьск некогда был самым богатым городом Польши, который Наполеон называл "ключом ко всему". Точно сказать сложно. Но если спросить у туристов, желающих посетить Польшу, куда они хотели бы обязательно попасть, то половина из них точно назовут Гданьск.

Если посмотреть на центральную часть города с высоты, то можно увидеть множество как бы фарфоровых домиков, точно таких, какие продаются в сувенирных магазинах. Гданьские дома с красно-коричневыми крышами и фасадами с девятью окнами тесно примыкают друг к другу. Спустившись вниз, удивляешься, насколько роскошны фасады каждого из них. Как будто все не настоящее, а поставлено в виде декораций для съемок какого-то исторического фильма.

Для туристов Гданьск начинается не в аэропорту и даже не железнодорожном вокзале, который находится довольно близко к центру.

Точка отсчета – Золотые ворота, названные так из-за золотых деталей фасада. Они – в начале улицы богачей Длугой (Длинной). На воротах – скульптуры, символизирующее мир, богатство, расторопность, свободу, славу, согласие, справедливость и набожность. На этой улице, что не дом, то история.

С другой стороны Длугой видна Ратуша. На одной из ее сторон – солнечные часы. На них написано: "Дни являются нашей тенью". Тем временем, тень железного стержня двигается по циферблату, а колокола не позволяют городу потеряться во времени.

У самой Ратуши – один из символов Гданьска, скульптура Нептуна в ансамбле фонтана. Впервые фонтан, который символизирует связь города с морем, был включен в далеком 1633 году, после чего с перебоями работал с весны до осени в установленные городским советом часы. На протяжении веков фонтан марафетили и украшали дополнительными скульптурами. Теперь их столько, что всем голубям города места хватает.

Одна из местных легенд гласит, что благодаря Нептуну была создана знаменитая гданьская наливка – гольдвассер (в переводе с немецкого – "золотая вода"). Нептун был так возмущен тем, что в фонтан кидают монеты, что ударил трезубцем по воде, превратив их в тонкие золотые нити. С тех пор они украшают легендарный ликер на травах – любимый напиток Петра I и польского короля Сигизмунда II Августа. Алхимики же были уверены, что целебные свойства ликеру предают не только букет из двадцати трав, но и несколько крупинок золота.

Говорят, моряки после возвращения из плавания приходили к Нептуну поблагодарить. С того времени считается счастливой приметой прикоснуться к статуе. Так, наверное, подумали и захмелевшие футбольные болельщики во время Евро-2012. Фаны купались в фонтане и не просто прикасались к статуе, а вылезали на нее. А в декабре прошлого года Нептун пострадал от рук неизвестных вандалов. Поэтому перед летним сезоном реставраторы должны были восстанавливать руку бога морей. В администрации города говорят, что для этого символ Гданьска пришлось разобрать на части.

За спиной Нептуна – Двор Артуса, Артуров Двор. Это место, где когда-то собирались состоятельные горожане, представители уважаемых в городе семей, вдохновленные традициями рыцарей Круглого стола. В стенах Двора можно было обсудить важные события за бокалом (и не одним) пива. Хмельной напиток подавался в неограниченном количестве.

Да и вообще, на улицах Гданьска можно с легкостью представить, что со всех сторон слышны возгласы толпы, по городу ходят рыцари, возвращающиеся с очередной битвы (тем более, в 60 километрах от Гданьска, в Мальборке, стоит замок Тевтонского ордена), и дамы в бархатных платьях, расшитых золотыми нитками и украшенных кружевом… Обо всем этом напоминают живые манекены, двигаться которые заставляют несколько злотых.





В конце улицы Длуга Тарг – Зеленые ворота, здание, служившее официальной резиденцией польских королей, когда они приезжали в город. За воротами - река Мотлава. Это конец так называемой Королевской дороги, ведущей сюда от Золотых ворот. На короткой и широкой улице Длуга Тарг, больше похожей на площадь, в старину устраивали рынок и организовывали казни знатных господ.

Еще один символ Гданьска – Журавель на Мотлаве. К нему можно попасть, если выйти из Зеленых ворот, повернуть налево и пройтись вдоль речной набережной.

На время постройки разгрузочно-погрузочный кран был одним из самых прогрессивных сооружений в Европе. Его прозвали "журавлем" из-за медного флюгера в форме птицы, который установлен на макушке постройки. Внутри – два огромных колеса. Люди двигались, приводя их в движение, а кран поднимал груз. Говорят, "Журавель" поднимал груз весом до двух тонн на высоту 27 метров.

С середины ХІІІ века кран использовался для погрузки-разгрузки кораблей, а также выполнял оборонительную функцию и служил портовыми воротами в город. Во времена Второй мировой войны кран сгорел и был восстановлен в 1950-х годах. Сейчас внутри морской музей, посетив который можно проникнуться духом эпохи. Там расскажут, что король Сигизмунд Август основал польский флот на Балтийском море, что в 1572 году было спущено на воду парусное судно – галеон, а уже пятьдесят лет спустя поляки несколько раз подряд побеждали в морских боях шведов.

Почти напротив крана – "Soldek". Это первый океанский корабль, построенный в Польше, на гданьской верфи, в 1948 году. Сегодня в его трюмах – выставки.

А это - реконструкция корабля для прогулок туристов.

Гданьская верфь – место рождения профсоюза "Солидарность", в который впоследствии вступило десять миллионов человек. Еще в 1970-м рабочие объявили забастовку и начали акции протеста, которые были подавлены. Тогда погибли три человека. Спустя десять лет тут же знаменитое движение, сыгравшее огромную роль в польской истории, создал Лех Валенса – будущий президент Польши и обладатель Нобелевской премии мира.





В центре – множество лавок с янтарем. Гданьск называют "янтарной столицей Польши". Большинство товаров – в небольших стеклянных витринах, рассчитанных на внимание туристов. Но никто не застрахован от покупки подделки. Настоящий солнечный камень не тонет в воде, а при горении выделяет довольно приятный запах. К тому же, изделия из "балтийского камня", в том числе и в серебре, стоят от 80 евро.

Гуляешь по городу - и восхищаешься веяньем старины. На самом деле, в Гданьске объектов старше ста лет не так уж и много – во время Второй мировой город был почти полностью разрушен. Как именно? Можно увидеть на фотографиях в арках Зеленых ворот. По специальной программе восстановления и реконструкции Гданьск воскресили из пепла – почти все было воссоздано по рисункам, чертежам, фотографиям и остаткам зданий. Все железные фонари, тяжелые ворота, барокковая лепнина, почерневшие "от старины" стены – миф, бутафория. Но когда ты в Гданьске, в это верить не хочется. Даже наоборот – при мысли о восстановленных шедеврах, хочется сказать, какие поляки молодцы! Они сохранили все, что можно было – вплоть до дверных ручек и оконных рам. Тем более, что до войны город уж слишком тщательно реставрировали, и он постепенно терял свое средневековое лицо.

В то время, как 90% города лежало в руинах, над ними возвышался Костел Девы Марии. Он был поврежден бомбардировками, но, все же, выстоял. Ныне он считается чуть ли не самым большим кирпичным костелом в Европе – реставраторам вручную удалось воссоздать свод собора. В нем хранятся каменная статуя Девы Марии, а также огромные астрономические часы, которые показывают дату, время, религиозные праздники, лунные фазы и многое другое.

Есть в Гданьске чудесное место с романтическим названием – Олива. Оно к каких-то десяти километрах от центра. Там среди настоящего сказочного леса стоит огромный костел. С его появлением, разумеется, связана легенда. Ехал как-то князь Субислав I на коне по лесам, охотился. Поранился, на помощь пришел один из местных крестьян – сделал раненому повязку и тем самым спас жизнь. После князю приснился сон, в котором он увидел ангела с веточкой оливы. Проснулся и решил построить собор на этом месте. Да так разошелся, что возвел один из самых красивых и длинных костелов в Европе. В нем 23 алтаря, чудесный орган с движущимися фигурками и икона Оливской Божией Матери. Сегодня люди стремятся попасть на один из великолепных органных концертов. Тогда скульптуры оживают и двигаются в такт музыке – ангелы дуют в трубы и звонят в колокольчики.

И, если вы уже добрались до Оливы, та же дорога ведет в фестивальный Сопот. Там в июле-августе холодное Балтийское море прогревается и готово принимать в свои воды закаленных купальщиков. А после водных процедур все они нежатся на ласковом северном солнце, строя замки из чистого белого песка...

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